Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai apreciați artiști romani, Florin Chilian, a aflat joi ca diagnosticul dupa care s-a ghidat in ultimii ani era complet greșit. Mai mult, a fost nevoie de o intervenție chirurghicala rapida pentru a evita pericole și mai mari.

- Flavia Mihasan a fost „tinta” ironiilor colegilor sai de platou, Razvan si Dani. Se pare ca blondina s-a despartit de doua saptamani de Codin Maticiuc, dar s-a aflat abia zilele trecute. Drept urmare, „matinalii” i-au aruncat sageti colegei lor, fara a aduce insa vorba despre acest subiect.

- Medicul Vasi Radulescu, unul dintre cei mai urmariti medici din mediul online, dezvaluie pe blogul propriu cum putem sa supravietuim unui infarct. Infarctul miocardic acut se manifesta cu durere sau alte simptome nespecifice si este extrem de importanta recunoasterea lui rapida. Durere la perete inseamna…

- Iulia Costin, secretarul general de stat al Ministerului Economiei si Infrastructurii a avut o intrevedere cu delegatia guvernamentala din Tadjukistan si reprezentantii Organizatiei pentru Alimentatie si Agricultura, care se afla int-o vizita de documentare in tara noastra.

- Celebritatea nu-i impiedica pe artisti sa fie partenerii perfecti. Asa au stat lucrurile si in cazul unui celebru cantaret ce a facut furori cu piesele sale la inceputul anilor 2000. Acesta a facut orice pentru ca sotia sa sa fie pe deplin multumita, iar imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro…

- Fostul internațional Gabi Popescu a fost audiat de DIICOT, intr-un dosar care nu are legatura cu fotbalul, ci cu o societate comerciala la care a fost acționar.Fost jucator la Dinamo și Valencia, Gabi Popescu, acum in varsta de 44 de ani, a fost interogat din nou de procurorii DIICOT timp…

- Cea mai lunga tiroliana din lume se afla pe acoperisul unei cladiri, la 170 de metri inaltime, și a fost inaugurata recent in Dubai. Calatoria plina de adrenalina a facut furori atat in randul localnicilor și al turiștilor, cat și in randul celebritaților. Amplasata in Dubai Marina, XLine nu numai ca…

- Audi e-tron Sportback poate fi precomandat inainte de lansarea programata in 2019. In plus, fanii pot comanda in continuare și primul model electric al marcii, e-tron, care va fi dezvaluit in acest an.

- Celebra pianista cu bust urias din Statele Unite vrea sa devina model. Allegra Cole, in varsta de 47 de ani, spune ca a decis sa-si schimbe profesia pentru ca isi doreste sa faca ceva nou.

- Dupa ce a criticat dur ambasadele pentru imixtiunea in politica interna a Romaniei, judecatorul Florica Roman a postat pe blogul personal o noua analiza devastatoare pe Legile Justitiei. De aceasta data, magistratul acuza ca dezbaterile privind modificarile la Legile Justitiei au fost inlocuite cu…

- Actrita Meghan Markle va putea sa lucreze si dupa casatoria cu printul Harry al Marii Britanii, atat cat ii vor permite angajamentele sale ca viitor membru al familiei regale, informeaza closermag.fr.

- Cercetatorii au realizat un model matematic, in functie de energia magnetica a Soarelui. Ne aflam in plin proces de incalzire globala, ca urmare a poluarii masive care provoaca un puternic efect de sera. Insa, peste doar cartiva ani, incalzirea s-ar putea opri si planeta va intra intr-o mini era glaciara.…

- Doutzen Kroes se menține și la 32 de ani printre cele mai bine cotate manechine ale lumii. "Ingeraș" al casei Victoria's Secret, splendida olandeza (1,79 m, blonda cu ochi albaștri) e o fanatica a sportului. Nu trece o zi fara ședințele de inot, alergare și gimnastica. Este la fel de senzuala și in…

- Feld Entertainment, compania de productie care detine spectacolul de circ si drepturile asociate lui, sustine, intr-un proces deschis vineri ca Robert Ritchie, cunoscut drept Kid Rock, si Live Nation Entertainment au incalcat drepturile asupra marcii prin folosirea sloganului pentru viitorul turneu…

- Noul sportcar TVR Griffith a debutat recent si la evenimentul de prezentare am aflat ca initial vor fi construite manual doar 500 de exemplare! Pentru ca acestea trebuie sa ajunga la clienti abia in 2019, compania britanica exerseaza si isi face cateva masini de teste.

- Și-a facut, de curand, debutul in lumea modellingului, așa ca cercul ei de prieteni s-a schimbat. Plus ca fiind foarte mult timp in lumina reflectoarelor, Kaia nu are timp pentru prietenii vechi, care au cu totul și cu totul alte ocupații decat ea. Așa se face ca, recent, adolescenta l-a intalnit pe…

- Exista un siretlic pe care micii fermieri il au la indemana atunci cand merg la targ sa cumpere porci si nu au posibilitatea de a-i cantari. Citeste si Schimb masina, televizor sau telefon pe un porc de Craciun. Romanii, disperati sa aiba carne de Sarbatori Metoda este una de aproximare…

- Regele Mihai este condus sambata pe ultimul drum in cadrul unui ceremonial impresionant, cum Romania contemporana nu a mai cunoscut. Update: La ceremonii asista inca de dimineața zeci de mii de romani. Oamenii care au participat la evenimentele de la Palatul Regal au aplaudat in momentul in care sicriul…

- Este celebru mai mult pentru prestațiile sale de Don Juan decat pentru cele din teren, deși talent de fotbalist are cu carul. Dar, probabil, orbit de frumusețea femeilor cu care s-a iubit, barbatul cu pricina a parut mai preocupat de evenimentele mondene decat de fotbal. Dar, oricum ar fi, acum, a dat…

- J.K. Rowling, autoarea seriei „Harry Potter”, a fost decorata cu ordinul Companion of Honour de printul William al Marii Britanii, marti, la Palatul Buckingham, scrie NEWS.RO, citand nme.com.Citeste si: UPDATE - S-a activat PLANUL ROSU in Buzau. Mai multe VICTIME dupa ce o masina a lovit un…

- Pe langa toate motivele istorice care l-au plasat in centrul atentiei pe regele Mihai de-a lungul timpului, acesta este cunoscut din cu totul alte motive in cercurile pasionatilor de ceasuri: legendarul sau ceas Patek Philippe ref. 1518, scrie Bloomberg. Modelul 1518 este un ceas…

- Farmacia Farmex – partener al grupului de farmacii independente ,,Alphega” continua sa organizeze campanii de educare si informare in vederea prevenirii bolilor cardiovasculare. Astfel și anul acesta, cei care trec pragul Farmaciei ,,Farmex” in perioada 6 – 22 decembrie beneficiaza gratuit de Masurarea…

- Panica la Medias in meciul Gaz Metan - CS U Craiova. Minutul 49 a adus o ciocnire puternica intre Olaru si Kelic, in urma careia cei doi fotbalisti ai plecat cu ambulanta la spital, mijlocasul ardelenilor fiind cel mai afectat si avand nevoie de guler cervical. Kelic si Olaru…

- Custodele Coroanei romane, Principesa Margareta, a transmis, miercuri seara, o "Proclamatie catre tara" in care spune ca va continua munca si va respecta legamantul regelui Mihai, pe care il va avea ca model in eforturile pentru dezvoltarea si consolidarea tarii. Ea mai arata ca isi inchina viata si…

- Istoricul Neagu Djuvara a vorbit depre moartea Regelui Mihai, amintindu-și, cu lacrimi in ochi, de demnitatea acestuia in vremuri atat de grele, care i-a ramas ”intiparita in minte”.Citește și: Reacție emoționanta a lui Traian Basescu, dupa anunțul dispariției Regelui Mihai: 'Din patru am…

- Regele Mihai a fost si va ramane un model de demnitate, devotament si dragoste pentru tara, in ciuda tuturor vicisitudinilor istoriei pe care le-a depasit cu gandul numai la Romania, apreciaza presedintele Curtii de Conturi, Mihai Busuioc, potrivit unui comunicat de presa postat marti pe site-ul…

- Poporul se desparte indurerat de Regele Mihai, "un model de moralitate și demnitate pentru romani", a afirmat, marți, premierul Mihai Tudose. "Poporul român se desparte îndurerat de Regele Mihai, un model de moralitate și demnitate pentru români, o…

- Mesajul fostului principe a mentionat ca transmite acest mesaj si in numele logodnicei sale, Alina. "Eu si Alina, suntem alaturi de tara noastra. Suntem mandri sa fim romani. 1 Decembrie, ziua Romaniei - La multi ani!", a scris principele Nicolae.

- Sotii Obama i-au felicitat, printr-un mesaj publicat pe Twitter, pe printul Harry si pe actrita Meghan Markle cu prilejul logodnei lor, potrivit news.ro. "Michelle si cu mine suntem incantati sa ii felicitam pe printul Harry si pe Meghan Markle pentru logodna lor. Va dorim o viata plina de bucurii si…

- Prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip, este unul din „elevii model” ai Parteneriatului Estic, care a obtinut in ultimul timp succese in lupta cu coruptia si birocratia, dar si in consolidarea democratiei si statului de drept. De aceasta parere este jurnalistul Michael Stabenow, de la ziarul…

- Directorul Teatrului Artistic „Cehov” de la Moscova, artistul poporului din URSS Oleg Tabakov a fost spitalizat, comunica RIA Novosti cu referire la Serviciul de informații al Spitalului Orașenesc Nr.1, relateaza NOI.md cu referire la presa rusa. „El a fost internat in Secția de terapie intensiva nr.6”,…

- Proprietarul și bucatarul șef al unui restaurant din Lyon cu o stea Michelin, chef Alain Alexanian, un militant fervent al vieții sanatoase a lansat un avertisment dur: „Supermarketul ne transforma stomacul in pubela de gunoi”. ”Industrializarea masiva ne face sa trisam, iar pe tarani ii vedem doar…

- Tesla ar putea fi nevoita sa ceara creditorilor si actionarilor mai mult capital, pentru finantarea dezvoltarii camionului semielectric si a noului model roadster, ambele prezentate joi, precum si pentru cresterea productiei automobilului electric de serie Model 3, potrivit analistilor intervievati…

- Regina Elisabeta a II-a și prințul Philip sarbatoresc 70 de ani de mariaj. Cuplul regal a marcat aceasta ocazie speciala, respectiv nunta de platina, cu un portret oficial, care a fost dat publicitații de Palatul Buckingham. Regina Elisabeta a II-a și prințul Philip s-au casatorit pe 20 noiembrie 1947…

- Este doliu in fotbalul romanesc! Fostul fotbalist Viorel Jurca a murit sambata, la varsta de 60 de ani. Fostul jucator de la Steaua, FC Arges si Inter Sibiu a suferit un infarct si, in ciuda eforturilor medicilor, nu a mai putut fi salvat, informeaza...

- Unai Emery, antrenorul celor de la PSG, e primul om din tabara francezilor care reactioneaza dupa zvonurile conform carora Real Madrid vrea sa-l transfere, in viitor, pe Neymar. Brazilianul a ajuns in vara la formatia de pe Parc des Princes. Emery sustine ca vrea ca starul sau sa ramana la Paris.…

- Brigitte Sfat pare sa nu mai sufere pentru relatia cu Ilie Nastase, astfel ca isi dedica activitatea in scop profesional. Pentru proiectul pe care il are in desfasurare, vedeta a avut nevoie de serviciile unui model. Tanarul are si un nume pe masura, Baby, este fotbalist si este din Franta. Cei doi…

- De ceva vreme, Viorel Lis este cat se poate de bolnav, el necesitand chiar și intervenția de urgența a medicilor. Și, din aceasta cauza, așa cum era de așteptat, nu a mai apucat sa se bucure de marea lui pasiune: pacanelele. Dar, pare-se, fostul edil a fost inlocuit de un artist celebru la... butoane.

- Pastisat dupa nuvela „Bunica se pregateste sa moara” de Anton Holban, acest titlu nu reuseste sa redea framantarile, gandurile celui ce a fost ultimul Rege al Romaniei. Oricat de dramatice ar fi ultimele clipe de viata ale unui om aflat pe patul de suferinta, personalitatea fostului rege nu este stirbita…

- Florin Oancea este noul primar al Devei, in urma alegerilor locale partiale desfasurate duminica. Un scandal din anul 2006, in vrmea in care era viceprimar, l-a urmarit ani in sir. Atunci si-a trimis soferul sa sustina un examen la facultate.

- Printul saudit Mansour ben Moqren, viceguvernatorul provinciei Assir, a murit, duminica, intr-un accident de elicopter in sudul Arabiei Saudite, aproape de granita cu Yemen, scrie News.ro. Postul Al-Ikhbariya a anuntat ca la bordul elicopterului se aflau si alti oficiali sauditi, insa nu a precizat…