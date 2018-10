Stiri pe aceeasi tema

- A incercat sa traverseze strada neregulamentar si a fost lovit mortal de un camion. Este sfarsitul tragic al unui barbat de 35 de ani din municipiul Balti. Accidentul a avut loc aseara. Impactul a fost atat de puternic, incat victima nu a mai avut nicio sansa de supravetuire.

- Un accident rutier s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 9, pe strada Malu Rosu din Ploiesti. Un minor a fost acrosat de masina in timp ce traversa strada pe trecerea pentru pietoni. Victima a fost preluata de echipajul medical sosit la fata locului si transportata la spital. In cauza,…

- Un baiat de 14 ani a murit, duminica, dupa ce a fost lovit de o masina in timp ce traversa strada printr-un loc nepermis, in comuna Stoina, din județul Gorj. Polițiștii fac cercetari pentru ucidere din culpa, scrie Mediafax.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Poliție Județean Gorj,…

- Un barbat de 63 de ani din Capitala a murit lovit de o mașina in timp ce traversa strada neregulamentar. Tragedia a avut loc noaptea trecuta pe strada Calea Orheiului. Victima locuia intr-un bloc din preajma locului unde s-a produs nenorocirea.

- Un tanar de 18 ani, din Botoșana, a fost lovit de o mașina, in timp ce traversa neregulamentar un drum din Cajvana. Autoturismul era condus de o localnica de 29 de ani. Șoferița a fost verificata cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. In cauza s-a intocmit dosar penal.

- Minor 10 ani din Catunele, lovit de un autoturism condus de o femeie de 48 ani, din comuna Ponoarele, jud Mehedinți. Minorul a fost preluat de ambulanța aflandu-se in stare de inconștiența. Acesta se juca pe carosabil. Articolul GORJ: Copil de 10 ani in stare GRAVA dupa ce a fost lovit de o mașina apare…

- Un accindet grav a avut loc, vineri la ora 15.50, pe D 107 F, intre Unirea și Razboieni. Un barbat de aproximativ 60 ani, care traversa prin loc nepermis a fost lovit de un autoturism. Victima se afla in stare de inconștiența fiind resuscitat de personalul de la ambulanța. Revenim cu amanunte.

- Un barbat de peste 50 de ani a fost grav accidentat la Chiajna, pe podul catre Dragomiresti, fiind lovit de un autoturism in timp ce traversa neregulamentar, au anuntat oficialii IPJ Ilfov, potrivit Agerpres. Pietonul a fost lovit la cap si este inconstient. El a fost transportat la spital.Citește…