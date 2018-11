Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 47 de ani a murit dupa ce, luni, a pierdut controlul volanului la o trecere de nivel peste calea ferata in satul Lunca Motilor, comuna Baia de Cris, pe DN 76 Brad - Arad, masina pe care o conducea...

- Politistii din cadrul Politiei Orasului Racari au identificat, cu operativitate, un barbat banuit de sustragerea unui autoturism de pe raza localitatii Ciocanesti. Cel in cauza a fost retinut pentru 24 de ore, fiind depus in Centrul de Retinere si Arest Preventiv Dambovita. In dimineata zilei de 7 octombrie…

- Circulatia feroviara pe sectia de cale ferata 502 a fost oprita intre statiile Vatra Dornei si Iacobeni, judetul Suceava, din cauza unui autocamion care se deplasa pe DN 17 si a parasit partea carosabila, rasturnandu-se in gabaritul caii ferate, intre statiile Iacobeni si Argestru, anunta Centrul…

- Traficul feroviar intre Vatra Dornei si Iacobeni (judetul Suceava) este blocat, vineri, dupa ce o cisterna plina cu clei s-a rasturnat pe calea ferara. Soferul a ramas incarcerat si a fost scos de catre pompieri, fiind ranit, transmite News.ro . Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- O duba in care se aflau doua persoane a fost lovita, joi, la Targu Mures, de trenul Regio care circula pe ruta Reghin - Targu Mures, dupa ce soferul acesteia a depasit coloana stationata la o trecere la nivel cu calea ferata.

- Un tanar de 19 ani, din comuna mehedinteana Eselnita, a furat duminica masina tatalui sau, iar pe strada Duzilor din localitate a provocat un accident de circulație soldat cu victime. La fața locului s-a deplasat o echipa operativa, care in ...

- Un tanar de 25 de ani, din comuna Alimpești, a murit, duminica, dupa ce autoturismul pe care il conducea a fost lovit de trenul InterRegio Resita-Timisoara, in localitatea Gataia. Potrivit anchetatorilor, gorjeanul aflat singur in mașina nu s-ar fi asigurat la trecerea la nivel cu calea ferata,…

- Un minor in varsta de patru ani a murit dupa ce a fost acroșat de un autoturism. Sambata, in jurul orei 10:50, Politia orasului Vicovu de Sus a fost sesizata prin „112” cu privire la faptul ca a avut loc un accident rutier soldat cu vatamarea corporala a unui minor. Din primele cercetari, polițiștii…