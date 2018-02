Stiri pe aceeasi tema

- Capitala si 12 judete au intrat de marti noapte, de la ora 23:00, sub Cod galben de ninsori insemnate si viscol, avertizarea emisa de meteorologi fiind valabila pana miercuri, la ora 23:00.In intervalul mentionat, aria ninsorilor va fi in extindere, incepand din sud-vest si va cuprinde jumatatea…

- Pretul noului serviciu este acelasi ca la UberSelect: 1,65 lei tarif de baza/ 0,28 lei pe minut/ 1,65 lei pe kilometru. Tariful minim este 12 lei. Bucuresti este primul oras din Europa Centrala si de Est cu un serviciu de ridesharing complet electric. In Europa, Uber mai ofera optiuni de mobilitate…

- Cel mai bogat ministru din Guvernul Dancila deține aproape 10% dintr-o afacere de peste 120 milioane euro. Cel mai bogat ministru din guvernul Dancila este Viorel Stefan, actual vicepremier, cel care detine 9% din fir­ma TTS (Transport Trade Services SA). Compania este parte a unui grup ce a fost…

- Agenția pentru Protecția Mediului București autorizeaza pentru inca 10 ani funcționarea celui mai mare poluator din Sectorul 1, Groapa de gunoi Iridex, deși Bucureștiul se afla in procedura de infringement cu privire la calitatea aerului....

- Școlile din Capitala vor fi inchise luni și marți. Anunțul a fost facut, duminica, de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, dupa anunțul facut de meteorologi, potrivit carora, Bucureștiul se va afla, de luni dimineața pana marți dimineața, sub avertizare Cod portocaliu de viscol. Vom reveni…

- Vestile rele despre verem nu par sa conteneasca. Pe langa faptul ca se anunta cateva zile cu temperaturi foarte scazute, meteorologii au emis, duminica, mai multe avertizari de ninsori, una dintre ele – COD PORTOCALIU – vizand Bucurestiul si alte judete din sud. In prima faza, specialistii de la Administratia…

- Bucureștiul este capitala europeana care are peste 200 de strazi neasfaltate, unele, fara rețele de apa și canalizare. Și care, atunci cand ploua, seamana mai degraba cu ulițele desfundate dintr-un sat uitat de lume. Primaria Generala vrea sa modernizeze 68 dintre acestea.

- La 23 februarie, Sultanatul sarbatorește ziua independenței fața de protectoratul britanic (1984). Țara este formata din doua parți, fiecare inconjurata de statul malaez Sarawak. Ambele parți au litoral la Marea Chinei de Sud și la Golful Brunei. Bruneiul are o suprafața de 5.765 kmp. Capitala este…

- Primarul General, Gabriela Firea: Am finalizat cea mai importanta achizitie publica derulata de o autoritate locala din Romania. Bucureștiul va avea 400 de autobuze moderne, la standarde europene Asocierea Otokar Europe SAS – Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi SA declarata castigatoare a licitatiei Primarul…

- Potrivit Primariei municipiului București, cea mai mare pondere în ceea ce priveste poluarea din Capitala o reprezinta traficul aglomerat, urmat de încalzirea rezidentiala. „Restrictionarea accesului auto în perimetrul delimitat în interiorul zonei centrale a…

- Din cauza traficului infernal, Autoritatea pentru Transport Bucuresti-Ilfov vrea sa impuna un sistem ca in Germania, unde pe baza unei viniete verzi pot circula in centrul oraselor doar masinile cu norme Euro 5 si 6. In plus, un autobuz electric va face din 10 in 10 minute turul institutiilor centrale…

- Primarul General, Gabriela Firea, a prezentat ambasadorului SUA in Romania, Hans Klemm, principalele investitii care vor fi facute anul acesta in Capitala: constructia de spitale noi si modernizarea celor existente, reabilitarea cladirilor cu risc seismic si implementarea unei strategii Smart City pentru…

- Primarul general Gabriela Firea a avut joi, la sediul Municipalitatii, o intrevedere cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, cu care a discutat despre principalele proiecte care vor fi derulate in acest an, in Capitala, edilul sef facand si o succinta prezentare a fondurilor alocate in 2018 pentru…

- Un autocar parcat pe marginea drumului a luat foc din senin. Incendiul a avut loc noaptea trecuta pe bulevardul Moscovei, din sectorul Rașcani al Capitalei.In scurt timp, la fața locului a ajuns o autospeciala a pompierilor, iar focul a fost stins in mai puțin de 20 de minute.

- Clujul, orașul de unde pleci repede ca turist. Evaziune in floare la hoteluri Județul Cluj nu intra in primele trei locuri pe țara in privința sosirilor de turiști, iar ca numar de innoptari ale acestora este abia pe locul șase la nivel național, la mare distanța de Constanța, București sau Brașov.…

- Ecaterina Andronescu a fost pe lista scurta a PSD pentru functia de prim-ministru, insa, in cele din urma, Viorica Dancila a devenit premier din partea social-democratilor. Desi a fost propusa initial drept sefa a Guvernului, Ecaterina Andronescu nu a obtinut nici functia de ministru al Educatiei, pe…

- Restrictii de circulatie in Capitala in legatura cu desfasurarea mitingului de doliu și funeraliilor celui de-al treilea prim-ministru al Republicii Moldova, Ion Ciubuc.Potrivit reprezentantilor INP, traficul va fi restricționat:- ora 09:45: Manastirea Ciuflea – pe str.

- Al treilea prim-ministru al Republicii Moldova, Ion Ciubuc, va fi condus astazi pe ultimul drum. Corpul neinsuflețit al politicianului a fost depus aseara la Catedrala "Sfantul Teodor Tiron" din Capitala.

- Situație ingrijoratoare intr-un bloc din sectorul 2 al Capitalei. Dupa ce geamurile de la un balcon de la etajul unu s-au spart intr-o noapte, din senin, oamenii spun ca se tem acum sa mai stea in blocul construit in 1939. Imobilul de pe strada Tunari este construit altfel decat majoritatea celor din…

- Astazi ii merge foarte bine, dar Catalin Maruța a pornit de jos și a dus-o greu in momentul in care a decis sa vina in București pentru a se realiza pe plan profesional. Catalin Maruța, care a implinit 40 de ani , este astazi unul dintre cei mai cunoscuți moderatori de televiziune din țara noastra.…

- Victor Spirescu, primul roman care "a invadat" Regatul Unit in 2014, dupa ridicarea restrictiilor pe piata muncii, a fost inmormantat in cadrul unei ceremonii restranse, sambata, 27 ianuarie, la Cimitirul Pantelimon 2 din Capitala. (

- George Ivascu, propus de PSD pentru functia de ministru al Culturii, este actor, regizor, dar si manager si fondator al Teatrului Metropolis din Bucuresti, fiind un sustinator si promotor al tinerei generatii de creatori.VEZI AICI LISTA COMPLETA A VIITORULUI CABINET DANCILA Nascut pe…

- "Nadajduim sa fie sustinuta de colegii nostri infiintarea secretariatului de stat in Ministerul Dezvoltarii pentru Capitala. Sa dam Cezarului ce-i al Cezarului, Capitalei ce ii este cuvenit", a declarat Gabriela Firea inaintea sedintei Comitetului Executiv National al PSD, potrivit News.ro. Noua…

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, are un duhovnic cu un trecut incredibil, acesta fiind comandant de tanc. Laura Codruța Kovesi, care de curand a fost prezenta la interviurile live Libertatea , este o persoana credincioasa. Procurorul șef al DNA, care este foarte rezervata atunci cand vine…

- Leon Danaila, unul dintre cei mai mari neurochirurgi din Romania, a facut o marturisire șocanta, explicand ce vrea sa se intample cu el dupa ce va inceta din viața. Leon Danaila, care este și senator și a fost amendat de CNCD , a marturisit, intr-un interviu pe care l-a acordat pentru Evenimentul Zilei…

- Chiar daca regiunile din vestul tarii au avantajul proximitatii de retelele de autostrazi din centrul si vestul Europei, Bucurestiul a generat, anul trecut, peste jumatate din cererea de pe segmentul spatiilor industriale si logistice. In 2017, cererea bruta de spatii industriale si de logistica…

- Pe strada Coralilor, din Sectorul 1 al Capitalei, a parut de cateva saptamani o groapa ”a nimanui”, in care zeci de soferi si-au facut praf rotile autoturismelor, dar despre care autoritatile spun ca nu știu nimic. Groapa are o lungime de aproximativ un metru, o latime de 40 de centimetri si o adancime…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea a declarat duminica seara, la Romania TV, ca o treime din Guvern se va improspata, ea precizand ca spera sa fie cat mai multe femei ministru. Despre programul de guvernare, Firea a precizat ca iși va pastra in esența aceleași prevederi dar ca va introduce cateva programe…

- Soc in cazul crimei care a cutremurat Bucurestiul. Se pare ca autoritatile ar lua o decizie incredibila. Italianul care a injunghiat mortal un roman a fost ridicat de politisti si dus la audieri, dar e posibil sa fie eliberat.Citește și: Inevitabilul s-a produs! Președintele Klaus Iohannis…

- Numarul salariatilor din Capitala a ajuns, la finele lunii octombrie 2017, la 993.752 persoane, in crestere usoara, cu 517 persoane, comparativ cu luna precedenta, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, citat de economica.net. La finele anului 2016, in ...

- ”Cel puțin un ministru va avea Bucureștiul. Vor fi doua portofolii importante. Ținand cont ca organizația de București nu a avut un ministru, acum va avea cel puțin doi” a spus Daniel Tudorache, la Antena 3, in emisiunea ”100 de minute”. ”Știți ca noi la Sectorul 1 construim un spital, de…

- Capitala a depasit in anul 2017 un prag important al numarului de vizitatori, fiind pentru prima data cand atinge 2 milioane de turisti, insa din punct de vedere al promovarii ca destinatie turistica a ramas corijenta, a declarat Calin Ile, presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania, citat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marti ca exista posibilitatea ca o parte dintre actualii ministri ai cabinetului sa faca parte din viitorul guvern si a spus ca “fiecare actual ministru va fi analizat cu toata seriozitatea”. “Exista posibilitatea, dar fiecare actual ministru va fi analizat…

- Cea mai mare tranzactie intermediata pe segmentul rezindential a fost de peste 1,5 milioane de euro pentru un apartament din Capitala. Franciza de agentii imobiliare RE/MAX Romania a intermediat peste 1.500 de tranzactii in 2017, in crestere cu 50% fata de anul precedent, valoarea…

- Seful arhitectilor din Bucuresti i-a scris din nou primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, pentru a-i atrage atentia in legatura cu problemele procesului de obtinere a autorizatiilor de construire.

- Vremea s-a racit puternic in mai toata tara. Iar vantul, care se simte si in Capitala, contribuie din plin la accentuarea senzatiei de frig. Chiar daca Bucurestiul nu se mai afla duminica sub incidenta unei atentionari nowcasting COD GALBEN de vant, ca in ziua precedenta, nu la fel se intampla cu alte…

- UEFA a obligat Bucureștiul sa construiasca Magistrala 6 de metrou care sa lege Capitala de Otopeni, pentru a putea organiza cele 4 meciuri de la Campionatul European din 2020. Proiectul estimat la 1,3 miliarde de euro zace de șase ani pe hartie, insa promisiuni ca se va realiza tot exista, scrie Ziarul…

- Fostul ministru Florin Iordache a fost internat de urgenta la Spitalul Floreasca din Capitala cu dureri atroce in zona abdomenului, dureri care radiau in mai multe zone adiacente. El va fi supus unei intervenții...

- Turnura neasteptata in cazul care a socat Bucurestiul si, foarte probabil, un caz fara precedent in cazul Politiei autohtone: suspectul in cauza este om al legii, in Capitala. Nici bine nu se aflase ca un suspect in cazul de pedofilie a ajuns la audieri, ca s-a descoperit o informatie absolut socanta.…

- Peisaj dezolant si un miros greu de imaginat in centrul Capitalei. Raul Dambovita, care traverseaza Bucurestiul, a fost secat din cauza unor lucrari in zona Piața Unirii. Insa, in lipsa apei, peisajul este dezolant. Sunt tone de gunoaie aruncate de oameni.

- Romanii continua protestele si in 2018. Cei din Cluj, pentru a-si arata determinarea de a apara justitia si democratia, se organizeaza sa vina in Capitala pentru a-si face mesajul cat mai bine auzit intr-un mare miting. "Noi, cetatenii din judetul Cluj, vom merge in Bucuresti sa ne aparam…

- Un obiect luminos a putut fi vazut pe cer, in prima zi a anului, in zona Drumul Taberei din Capitala. Nu a fost vorba despre un meteorit, cum probabil s-au gandit mulți cei care au vazut obiectul luminos. Specialistii Agentiei Spatiale Europene au venit cu raspunsul. Inițial, cei care au vazut obiectul…

- La doi pasi de hotelul Intercontinental, unul dintre simbolurile Capitalei, Bucurestiul arata ca un ghetou. Oamenii strazii dorm pe trotuar langa pubele de gunoi. Zeci de spatii comerciale sunt inchise. Grafitti peste tot, gunoaie, si mirosuri intepatoare.

- Regele Mihai ar putea da numele unui mare bulevard din Capitala. Segmentul din soseaua Pavel Dimitrievici - Kiseleff, dintre Piata Presei Libere si Arcul de Triumf ar putea fi redenumit „Bulevardul Regele Mihai I al Romaniei” daca o propunere legislativa va fi aprobata.

- „Am reusit sa accesam intr-un procent de 99,9% fondurile europene, iar controalele au constatat ca o facem bine, corect'', Prezent la Conventia Forumului Montan din Romania de la Vatra Dornei, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a solicitat sambata agricultorilor din zona de munte…

- ''Ii rog pe cei care sunt legati direct de activitatea zonei sa ne pregatim in perspectiva 2019. (...) Va fi momentul cand trebuie sa aducem la Dorna structuri. Conceptul meu este ca, atunci cand ne revine aceasta importanta misiune, s-o folosim cat mai bine cu putinta, pentru a ne demonstra capacitatea…

- Oaia guverneaza toate actiunile ministrului Agriculturii, Petre Daea. A donat aproape plapumi cu lana de oaie unui centru de batrani din Capitala. Petre Daea le-a platit din banii lui si al catorva angajati din minister.

- Anuntul Primariei Generale ca intentioneaza sa interzica Uber si Taxify a luat prin surprindere pe toata lumea si imediat au reactionat politicieni, jurnalisti, dar si reprezentanti ai societatii civile. Consilierul general Ciprian Ciucu i-a solicitat Gabrielei Firea sa nu strice si putinele…

- Jurnalistul Catalin Tolontan face publice noi detalii referitoarea la despre situația de la Spitalul Sf. Pantelimon din Capitala unde a trebuit se inchida Secția de ginecologie in noaptea de 1 decembrie din cauza lipsei de medicamente. In aceeași secție, s-au aplicat proceduri demne de Evul Mediu. Unei…