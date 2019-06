Un ministru recunoaşte că a consumat cocaină: Regret profund Ministrul a declarat in cadrul unui interviu ca a consumat cocaina in cadrul mai multor „evenimente sociale”, in perioada in care lucra ca jurnalist. „Am consumat drogul de mai multe ori, in cadrul unor evenimente sociale, acum mai mult de 20 de ani. Pe vremea aceea lucram ca jurnalist. A fost o greșeala. Ma uit inapoi și cred ca imi doresc sa nu fi facut acest lucru”, a transmis Gove. Ministrul a declarat ca nu considera ca acest lucru ar trebui sa ii afecteze candidatura pentru funcția de lider al Partidului Conservator și prim-ministru al Marii Britanii, citeaza Mediafax. „Cred… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

