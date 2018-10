Ministrul german al sanatatii, Jens Spahn, a criticat din nou politica cancelarului Angela Merkel privind refugiatii, in contextul in care si-a intensificat campania de a o inlocui in fruntea Uniunii Crestin-Democrate (CDU) in luna decembrie, relateaza miercuri dpa.



Intr-un editorial din cotidianul Frankfurter Allgemeine Zeitung care urmeaza sa apara joi, Spahn sustine ca politicile privind refugiatii si migratia sunt cele mai importante motive pentru care CDU a pierdut increderea sustinatorilor sai.



El s-a referit la politica privind refugiatii a Angelei Merkel cu expresia…