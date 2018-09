Stiri pe aceeasi tema

- Panama a retras duminica pavilionul navei Aquarius, ultima operata de organizatii de caritate pentru salvarea refugiatilor din Mediterana, informeaza Reuters si AFP. Decizia anuntata de sambata a fost pusa in practica si anuntata echipajului duminica. Aquarius, aflata in larg cu 58 de refugiati la bord,…

- Ministrul de interne al Frantei, Gerard Collomb, a declarat ca va candida in alegerile pentru primaria Lyonului, al treilea oras ca marime al Frantei, in anul 2020 si ca nu ar vrea sa astepte pana in ultima clipa pentru a demisiona din guvern, informeaza publicatia L'Express pe site-ul sau, potrivit…

- Ministrul apararii israelian Avigdor Lieberman a sugerat, luni, ca Israelul ar putea ataca obiective militare suspecte iraniene situate in Irak, asa cum a facut deja in Siria, transmite Reuters. ''Monitorizam absolut tot ceea ce se intampla in Siria si, referitor la amenintarile…

- Cozzi a declarat prin telefon pentru Reuters ca aceasta este o ipoteza de lucru pe baza informatiilor furnizate de rudele celor disparuti si a numarului de vehicule despre care se crede ca s-ar fi aflat pe pod marti in momentul producerii accidentului. Potrivit autoritatilor italiene, 38 de persoane…

- Ministrul de Interne al Italiei, Matteo Salvini, a acuzat Uniunea Europeana ca incearca sa pacaleasca Marea Britanie si sa o indeparteze de Brexitul votat de cetateni, scrie Reuters.Citește și: S-a TERMINAT! Celebra mașina cu numarul 'M..E PSD' a fost ELIMINATA: șoferul are dosar penal…

- Un mesaj facut din litere de 60 de metri inalțime, cu tractorul, pe un deal de langa Camarasu, in Cluj, a devenit viral peste noapte. Este opera inedita a doi barbați, un francez și un roman. Lucrul a inceput joi seara, pe un camp intre Zorenii de Vale și Camarașu, foarte aproape de drumul național,…

- Statele Unite se pot aștepta la un raspuns clar și o Europa unita, in cazul in care decide sa mareasca tarifele, a declarat duminica ministrul francez al Finanțelor, Bruno Le Maire, relateaza site-ul agenției Reuters, informeaza Mediafax."Daca maine va exista o majorare a tarifelor, de exemplu,…

- Italia a facut cunoscut sambata ca refuza sa primeasca 59 de migranti salvati in largul coastelor Libiei cu cateva ore inainte de o nava umanitara spaniola, transmite Reuters. Printre migrantii recuperati de Open Arms, un vas al asociatiei umanitare spaniole Proactiva Open Arms, s-au aflat cinci…