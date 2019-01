Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, spune ca nu vrea sa beneficieze de paza si protectia ofiterilor SPP, precizand ca nu are de ce sa ii fie frica pentru ca este un ministru al oamenilor si al Romaniei. Pintea a subliniat ca premierul Viorica Dancila este indreptatita sa aiba un ofiter SPP.

- Sfarșit cumplit pentru un copilaș din județul Neamț. Baiețelul de doi ani și șase luni a murit, dupa ce a cazut intr-un cazan cu mancare fierbinte pentru animalele din gospodarie. Incidentul șocant a avut loc, miercuri, in satul Stejaru din județul Neamț. Baiețelul statea pe un scaun, in timp ce tatal…

- Pana acum, exista 17 cazuri de bebeluși cu suspiciuni de infecție cu stafilococ auriu, nascuți la Maternitatea Giulești. O parte dintre aceștia sunt internați la Spitalul Grigore Alexandrescu. Doru Pana, purtatorul de cuvant al unitații medicale a declarat, vineri, ca dupa ce 11 angajati au fost depistati…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a precizat luni ca numarul cazurilor de rujeola a scazut foarte mult iar Romania nu se mai afla pe primul loc in Europa in ceea ce priveste incidenta acestei boli. “Incidenta cazurilor de rujeola a scazut, a scazut foarte mult. Astfel incat nu mai suntem pe acel rusinos…

- O declaratie de presa a starnit un adevarat scandal in Guvernul Dancila, cu ramificatii pana la premier. Intreaga poveste s-a desfasurat in ultimele zile, dupa o afirmatie facuta vinerea trecuta de ministrul Sanatatii.Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat vineri ca Sibiul nu este…

- Sorina Pintea, ministrul Sanatații, a declarat, joi, in contextul trimiterii pacientului ranit in explozia din Piatra Neamț, in Belgia, ca Romania nu poate trata pacienții cu arsuri pe suprafețe de peste 50% din corp, scrie Mediafax. „Romania nu poate sa trateze pacientul care are arsuri mai mari de…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a continuat, la sfarsitul saptamanii trecute, la Istanbul, discutiile cu omologul turc, Fahrettin Koca, pentru demararea parteneriatului public-privat ce vizeaza constructia spitalului regional Constanta. Acesta este, practic, un raspuns pentru comisarul european,…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, va dispune controale la spitalul din Dolj, dar va cere și inregistrarile de la 112, in cazul lui Ilie Balaci, ne-au precizat surse guvernamentale.Citește și: Moartea lui Ilie Balaci ridica suspiciuni − Familia acestuia a facut o solicitare de ULTIMA ORA…