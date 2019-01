Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, spune ca nu vrea sa beneficieze de paza si protectia ofiterilor SPP, precizand ca nu are de ce sa ii fie frica pentru ca este un ministru al oamenilor si al...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, spune ca nu vrea sa beneficieze de paza si protectia ofiterilor SPP, precizand ca nu are de ce sa ii fie frica pentru ca este un ministru al oamenilor si al Romaniei. Pintea a subliniat ca premierul Viorica Dancila este indreptatita sa aiba un ofiter SPP.

- "Din pacate, in acest moment avem patru decese cauzate de virusul gripal: doua in Galati, unul in Arad si unul in Targu Mures. Nu putem vorbi despre o epidemie la gripa in acest moment. Numarul cazurilor de gripa este sub numarul cazurilor din perioada precedenta, din perioada similara a anului trecut.…

- Spitalele regionale vor fi construite dupa 2021, dar cu fonduri mai mari din partea Uniunii Europene, anunța ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, precizand ca s-a intarziat din cauza unor proceduri pe care consultantii straini le-au respectat, informeaza MEDIAFAX."In momentul in care am avut ...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, s-a declarat nemultumita de rezultatele preliminare obtinute in urma controalelor efectuate la maternitatile din Capitala."Controlul vizeaza in acest moment maternitatile publice si private din Bucuresti. Dupa 1 ianuarie vom extinde acest control in tara.…

- Spitalul regional de la Cluj se va face de catre Ministerul Sanatatii, a declarat ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, dupa ce autoritatile clujene au anuntat ca vor sa isi construiasca singure spitalul regional, considerand ca Guvernul a amanat investitia.

- "Nu cred ca e normal sa vorbim de fiecare data cand ne autosesizam legat de o problema, dar pot sa spun acum: ne-am sesizat de 47 de ori in noua luni pentru fiecare lucru nelalocul lui care ni s-a parut ca se intampla. Am sanctionat 23 de manageri. (...) Este vorba de sanctiuni in urma actiunilor…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat joi seara, la scurt timp dupa ce tanarul din Piatra Neamț ranit grav in explozia de miercuri, care are arsuri pe 75% din suprafața corpului, a fost urcat intr-o aeronava MApN pentru a fi ...