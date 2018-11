Un ministru demisionează din funcţie din cauza politicii migraţiei în Europa Seehofer, un conservator dur, intentioneaza totodata sa demisioneze din functia de ministru inainte de sfarsitul actualei legislaturi, au declarat duminica seara tarziu surse din cadrul CSU care au discutat cu Seehofer. El urmeaza sa-si anunte demisia saptamana aceasta. Un nou lider al CSU urmeaza sa fie ales in cadrul unui Congres CSU la inceputul anului viitor. Horst Seehofer, in varsta de 69 de ani, nu a precizat cand anume va demisiona din functia de ministru de Interne, potrivit surselor citate, insa el a sugerat ca nu vrea saramana in post dupa ce demisioneazade la conducerea CSU.



