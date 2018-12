Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru Buget, Gunther Oettinger, a declarat joi ca este o sansa ca Parlamentul britanic sa voteze in favoarea acordului de Brexit in luna ianuarie, argumentand ca nu exista suficienta sustinere pentru un al doilea referendum, relateaza site-ul agentiei Reuters, informeaza Mediafax.Premierul…

- Parlamentul britanic incepe marti dezbaterea acordului privind Brexitul pe care Bruxelles-ul l-a convenit cu premierul conservator Theresa May, fara ca aceasta din urma sa aiba asigurata o majoritate care sa-i...

- "Voi mai avea de lucru si peste doua saptamani", a declarat May intr-un interviu la postul de televiziune ITV, intrebata daca va demisiona in cazul in care parlamentul respinge, la 11 decembrie, acordul de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana negociat de guvernul ei cu Bruxelles.…

- Eventuala respingere a Acordului Brexit de catre Parlamentul britanic va produce posibilitatile iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara niciun tratat sau anularea retragerii din UE, afirma Donald Tusk, presedintele Consiliului European, citat de Sky News.

- Premierul britanic Theresa May are nevoie sa obtina pe 11 decembrie in parlamentul de la Londra un vot favorabil pentru acordul privind Brexitul pe care l-a convenit cu Uniunea Europeana, dar critici fata de...

- Jacob Rees-Mogg, cel care conduce o grupare de 80 de eurosceptici in Parlamentul britanic, i-a cerut premierului Theresa May sa demisioneze, scrie Politico.Rees-Mogg a trimis o scrisoare de neincredere privind felul in care Theresa May conduce Partidul Conservator, dupa publicarea, miercuri,…

- Dupa Brexit, țarile din Uniunea Europeana vor fi mai reticente sa prelungeasca regimul de sancțiuni prin care sa exercite presiuni asupra Rusiei. Aceasta este opinia exprimata intr-un nou raport al Bibliotecii Camerei Comunelor din Regatul Unit.

- Marea Britanie nu poate fi intimidata, a insistat luni ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, la congresul Partidului Conservator britanic, unde membri ai executivului condus de Theresa May au acuzat Uniunea Europeana pentru atitudinea inflexibila ce a dus la impasul din negocierile privind…