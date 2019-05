Stiri pe aceeasi tema

- Un Brexit fara acord ar submina economia britanica si ar pune in pericol coeziunea Regatului Unit, a avertizat joi ministrul de finante britanic Philip Hammond, care a anuntat ca va vota impotriva guvernului in cazul unei motiuni de cenzura daca viitorul prim-ministru ar continua demersurile pentru…

- O noua palma pentru Theresa May, care a mers pana la a-și pune in joc postul de prim-ministru pentru a obține votul unei majoritați in Parlamentul britanic in favoarea acordului realizat de domnia sa cu Bruxellesul. A sperat ca, obținand votul pozitiv, va obține din partea UE o amanare a Brexitului…

- O iesire a Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE) fara acord, la 12 aprilie, ”este de-acum un scenariu probabil”, a reactionat vineri o purtatoare de cuvant a Comisiei Europene (CE), dupa a treia respingere de catre deputatii britanici a Tratatului retragerii negociat de Theresa May cu Bruxellesul,…

- O iesire fara un acord a Regatului Unit din Uniunea Europeana pe 12 aprilie este ''totusi un scenariu probabil'', a reactionat vineri o purtatoare de cuvant a Comisiei Europene, dupa votul de vineri al...

- O iesire fara un acord a Regatului Unit din Uniunea Europeana pe 12 aprilie este ''totusi un scenariu probabil'', a reactionat vineri o purtatoare de cuvant a Comisiei Europene, dupa votul de vineri al parlamentului britanic care a respins pentru a treia oara acordul de retragere…

- Parlamentul britanic voteaza miercuri daca accepta o retragere fara acord a Regatului Unit din Uniunea Europeana, dupa ce deputatii au respins marti seara pactul negociat de guvernul Theresei May cu blocul european, transmite EFE. Camera Comunelor va incepe dezbaterea in jurul orei 14.30 GMT, iar votul…

- Parlamentul britanic voteaza miercuri daca accepta o retragere fara acord a Regatului Unit din Uniunea Europeana, dupa ce deputatii au respins marti seara pactul negociat de guvernul Theresei May cu blocul european, transmite EFE. Camera Comunelor va incepe dezbaterea in jurul orei 14.30 GMT, iar votul…

- Reputatul intelectual francez Jacques Attali avertizeaza ca un Brexit dur va provoca un șoc sistemic intr-o economie mondiala deja "foarte fragila" și ca ar trebui sa ne așteptam la o mare criza economica mondiala in perioada urmatoare.