- Un ministru al unui guvern regional din Pakistan și-a ruinat conferința de presa, dupa ce a aparut cu urechi și mustați de pisica, intr-un live de pe pagina de Facebook a guvernului. Din greșeala, autorul transmisiunii a activat filtrul ”pisica”, generand transformarea care a provocat hohote de ras…

- Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a scris sambata seara pe pagina sa de Facebook ca fac parte din „seria dezinformarilor” informațiile de presa potrivit carora ar fi trimis in Guvern un draft de OUG pentru repunerea in termen a tuturor sentințelor definitive date de completurile de 5…

- Deputatul Robert Turcescu a postat pe pagina sa de Facebook prin care incearca sa atraga atentia ca nu este important cine ocupa la un moment dat o functie, important trebuie sa fie respectarea fisei postului. Mesajul vine la o zi dupa propunerea facuta de PSD ca Eugen Nicolicea sa fie numit in functia…

- Presedintele Consiliului National al PSD, fostul ministru al Apararii Mihai Fifor afirmat, dupa ce presedintele a criticat guvernarea PSD-ALDE, ca Iohannis batjocoreste aniversarea aderarii la NATO printr-un discurs politicianist, devalorizat de accentele patologice de demagogie si de mitomanie, de…

- Informatii noi dovedesc ca in zona se face trafic cu salbaticiuni, asadar nu este exclus ca omul atacat sa fi intrat in barlog si sa incerce sa-i fure puii. Luni, un individ din acest judet anunta pe Facebook ca doi pui de urs sunt de vanzare. Parlamentarii europeni spun ca traficul de animale este…

- Un adolescent din Oradea a postat pe Facebook p filmare in care se vede cum și-a asmuțit cainele pe o pisica. Imaginile deosebit de dure arata cum cainele a ucis pisica. Tanarul a scuturat pomul in care se refugiase pisica, iar aceasta a cazut. N-a mai avut nicio șansa in fața cainelui, a aratat ebihoreanul.ro.…