Stiri pe aceeasi tema

- In premiera pentru Europa Centrala, Clever integreaza intr-o singura platforma serviciile de taxi cu cele de rent-a-car. Start-up-ul romanesc da tonul inovației pe piața de mobilitate urbana prin lansarea CleverGo, un agregator de oferte de transport rent-a-car care vine in completarea serviciilor…

- Edilul continua sa marșeze pe ideea de îmbunatațire a calitații vieții la Cluj-Napoca și se mândrește cu aprecierea naționala și mondiala de care s-a bucurat orașul în 2018. „Cea mai frumoasa împlinire a anului trecut este clasamentul mondial în care Clujul,…

- Sunt patru orașe din România în Indexul Calitații Vieții publicat de centrul Numbeo. Dintre cele patru, Cluj-Napoca ocupa cel mai bun loc. Astfel, cele patru urașe din România care au fost incluse în index sunt Cluj-Napoca, pe locul 106, Timișoara pe locul 126, Iași…

- Petreceri in marile orase si in Capitala la final de 2018. Trupe mari urca pe scenele din Piata Constitutiei, dar si Constanta, Brasov, Cluj sau Iasi. Agentia MEDIAFAX va prezinta cateva dintre cele mai importante momente din aceasta seara. In Bucuresti, transportul public este asigurat toata noapte

- Patru orase din Romania pregatesc proiecte comune prin care sa atraga mai usor fonduri europene asa incat sa dezvolte zona. Oradea, Cluj, Arad si Timisoara formeaza Alianta Vestului. Fiecare dintre cele 4 municipii se lauda cu performante obtinute cu surse proprii.

- Un video prezentand cateva orașe din Romania in stilul Game of Thrones face furori pe internet. Animația propusa de utilizatorul YouTube IonnyAnimates a fost publicata inainte de Ziua Naționala a Romaniei. Pe viitor, artistul promite ca va include mai multe orașe importante in aceasta prezentare.

- Fostul combinat Sidex, actual ArcelorMittal Galați, este la un pas de a–si schimba proprietarul, iar viitorul patron provine tot din India. Doar ca, afacerile derulate de acesta pana acum, in Romania, nu au lasat amintiri prea...

- „Nu s-a discutat niciodata in partid asa ceva, nu exista o astfel de idee, fiind o aberatie. Pe scurt - interviul doamnei Gabriela Firea nu merita niciun comentariu”, a declarat duminica secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, pentru Mediafax. Primarul general, Gabriela Firea,…