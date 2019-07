Un militar turc a fost ucis și alți șase au fost răniți într-o operațiune în nordul Irakului Un militar turc a fost ucis și alți șase au fost raniți vineri într-o operațiune în nordul Irakului în timpul unei confruntari cu militanții Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), a anunțat Ministerul Apararii din Turcia, potrivit Reuters citat de Mediafax. Armata turca a lansat saptamâna trecuta în nordul Irakului a doua etapa a campaniei pe care au denumit-o “Operațiunea Gheara&". Prima etapa a campaniei a început în data de 27 mai în regiunea Hakurk din nordul Irakului, lansând asupra militanților PKK atracuri aeriene și ale… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

