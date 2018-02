Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier a avut loc miercuri dimineața pe DN 2, intre Falticeni si Suceava, in localitatea Bunesti. O soferița a pierdut controlul direcției intr-o curba si a patruns pe contrasens, intrand in coliziune cu un autoturism care circula regulamentar. Un barbat a fost ranit in urma ...

- La data de 13 februarie a.c., politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au identificat un barbat de 30 de ani, din Vintu de Jos, ca persoana banuita de comiterea unui furt in data de 23.11.2017, dintr-un imobil nelocuit situat in com. Vințu de Jos. In …

- Oaspete de onoare acasa la nimeni altul decat faimosul Philipp Plein! Adelina Pestritu si-a vazut visul cu ochii si a trait cea mai frumoasa experienta de cand cocheteaza cu moda. Si-a luat inima in dinti si iubitul de mana si au zburat la New York, direct la resedinta creatorului, dupa care au fost…

- Ieri, 12 februarie 2018, politistii Biroului de Ordine Publica din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au identificat un barbat, de 46 de ani, din Alba Iulia, ca persoana banuita de comiterea unui furt dintr-o societate comerciala. In ziua de luni, 12.02.2018, barbatul, profitand de neatentia personalului…

- Un barbat in varsta de 46 de ani din Alba Iulia s-a ales cu dosar penal dupa ce s-a „servit” cu bunuri dintr-un magazin si a plecat fara sa plateasca. Potrivit IPJ Alba, in 12 februarie, politistii Biroului de Ordine Publica din cadrul Politiei Alba Iulia au identificat un barbat in varsta de 46 de…

- La data de 12 februarie a.c., politistii Biroului de Ordine Publica din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au identificat un barbat, de 46 de ani, din Alba Iulia, ca persoana banuita de comiterea unui furt dintr-o societate comerciala. In 12.02.2018, barbatul, profitand de neatentia personalului…

- Un tragic accident de circulație s-a produs in aceasta dimineața, in jurul orei 8.00, pe drumul județean 101P, in satul Bobolia din comuna Poiana Campina, aproape de ieșirea spre comuna Magureni. Un barbat a decedat dupa ce a fost lovit din plin de un autoturism. Se pare ca victima a coborat dintr-un…

- Un tanar din Viseu de Sus, condamnat la patru ani inchisoare pentru furt calificat, a fost identificat de politisti si depus in penitenciar in vederea executarii pedepsei. In acest weekend politistii de investigatii criminale din Viseu de Sus au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei cu…

- O mare nenorocire s a produs in urma cu putin timp in comuna Cumpana, judetul Constanta, unde un barbat, in varsta de 41 de ani, a fost gasit decedat, in casa, pe strada Berzei.Potrivit medicului Claudia Diana Tatarici, purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta al Judetului Constanta, acesta…

- Din cauza neadaptarii vitezei de deplasare la conditiile de drum, o femeie din localitatea Simisna a pierdut controlul directiei de deplasare, a patruns pe sensul opus de circulatie si a intrat intr-un cap de pod, scrie sportulsalajean.ro. In urma impactului, un barbat din Dej a fost ranit. Evenimentul…

- Ieri, 8 februarie 2018, politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei Municipiului Sebes l-au identificat pe un barbat de 34 de ani, din Sasciori, ca persoana banuita de comiterea infractiunilor de „vatamare corporala din culpa” si „parasirea locului accidentului”, fapte comise in 27.11.2017. Se pare…

- Ieri, 8 februarie 2018, politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Sebes l-au identificat pe un barbat de 29 de ani, din Sebes, ca persoana banuita de comiterea unui furt comis in perioada 21-24.12.2017, din incinta unei anexe a unui imobil situat in municipiul Sebes.…

- O tanara de 26 de ani, batuta dupa ce a refuzat avansurile unui barbat. Paula C. a ajuns, in noaptea de marti spre miercuri, la Unitatea de Primiri Urgente. Politistii au deschis o ancheta pentru lovire si alte violente. Din primele informatii, victima l-ar cunoaste pe agresor. Fata din orasul Flamanzi…

- Un barbat in varsta de 57 de ani, din judetul Brasov, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru infractiunea de talharie, dupa ce a sustras o plasa cu bunuri din incinta unei agentii loto din municipiul resedinta, precizeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie( IPJ)…

- Un barbat din Ocna Mures a ajuns, joi, dupa gratii, fiind condamnat la pedeapsa cu inchisoarea pentru distrugere. A fost transportat de Politie la Penitenciarul Aiud. Politistii din Ocna Mures l-au identificat si retinut, in 1 februarie, pe un barbat de 48 de ani din Ocna Mures, posesor al unui mandat…

- Miercuri, 31 ianuarie 2018, politisti din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla, in baza probatoriului administrat intr-un dosar penal de furt calificat, au prezent instanței de judecata un barbat de 27 ani, din comuna Aschileu, jud. Cluj, pe numele acestuia dispunandu-se arestarea preventiva pe o…

- La data de 31 ianuarie, politistii din Zlatna l-au identificat pe un barbat din Fenes ca banuit de comiterea unor fapte de distrugere si furt in legatura cu care, politia a fost sesizata in 15 ianuarie a.c. Se pare ca, in noaptea de 07/08 ianuarie a.c., barbatul, in varsta de 57 de ani, ar fi […]

- Un barbat din Fenes este cercetat penal pentru distrugere si furt, fapte in legatura cu care politia a fost sesizata in 15 ianuarie. A fost identificat de oamenii legii miercuri, 31 ianuarie. Potrivit IPJ Alba, in noaptea de 7/8 ianuarie, barbatul, in varsta de 57 de ani, ar fi patruns, fara drept,…

- Un barbat de 62 de ani din Florești are de executat doi ani de inchisoare. Miercuri, 30 ianaurie, in jurul orei 13.30, politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, au depistat in localitatea Florești din județul Cluj, un barbat de 62 de ani, din Cluj-Napoca, care poseda mandat de executare…

- Noi, Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatoresti Morari si Asociatii cu sediul in loc. Baia Mare, str. George Cosbuc, nr. 25A, ap. 10, jud. Maramures, prin executor judecatoresc Iosif-Nicolae POPAN, in temeiul art. 839 (1) Cod. Pr. Civila, se publica spre cunostinta generala ca in ziua…

- Horea Uioreanu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Cluj, va face pușcarie. Uioreanu a primit o pedeapsa de 6 ani și 4 luni de inchisoare. Decizia Curții de Apel Cluj este definitiva. Acuzatiile pentru care fostul președinte al CJ Cluj va sta dupa gratii sunt luare de mita, fals in inscrisuri…

- Politistii de investigatii criminale l-au identificat pe un barbat de 42 de ani, din municipiul Bucuresti, ca banuit de comiterea unui furt cu un prejudiciu total de 600 de lei. Se pare ca, in luna noiembrie 2017, cand a eliberat un apartament din Alba Iulia, pe care-l inchiriase in regim hotelier,…

- Un barbat in varsta de 42 de ani din Bucuresti este cercetat penal la Alba Iulia. A plecat, dintr-un apartament inchiriat in regim hotelier, cu televizorul si un uscator de par. Potrivit IPJ Alba, in 29 ianuarie, politistii de investigatii criminale l-au identificat pe un barbat de 42 de ani, din municipiul…

- Un barbat din Bucerdea Granoasa a ajuns dupa gratii. Este condamnat la un an și 11 luni de inchisoare, dupa ce a condus fara permis și sub influența bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ Alba, la data de 25 ianuarie, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj l-au depistat si retinut pe un barbat de 41 de…

- Un angajat aparținand structurii clujene a Ministerului Apararii Naționale, a fost implicat, in data de 10 ianuarie, intr-un grav accident de circulație, produs pe raza județului Salaj, pe Drumul Național 1 F, pe raza localitații Sincraiu Almașului. Potrivit IPJ Salaj, un barbat de 27 ani, din județul…

- Astazi e ziua de nastere a lui Cristi Borcea. Fostul sef de la Dinamo implineste 48 de ani si, desi, e inchis, acesta a avut parte de o surpriza din partea Valentinei Pelinel. Vedeta nu s-a ferit si a facut totul in vazul tuturor. Pe langa traditionalul mesaj emotionant, ea a plusat cu o imagine de…

- Ieri, 16 ianuarie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Orasului Cugir au depistat, in flagrant delict, un barbat de 36 de ani, din Cugir si pe fiul acestuia, un minor in varsta de 16 ani, in timp ce incercau sa vanda produse electronice provenite dintr-un furt, fapta ce a fost…

- Un barbat din Ocna Mures a fost retinut de politistii din Cluj, dupa ce a furat portmonee si bunuri din unitati medicale. A creat un prejudiciul de 3.500 de lei. Potrivit IPJ Cluj, din cercetari a rezultat ca, la data de 27 decembrie 2017, un barbat de 30 de ani, din Ocna Mureș, județul Alba, […]

- Noi, Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatoresti Morari si Asociatii cu sediul in loc. Baia Mare, str. George Cosbuc, nr. 25A, ap. 10, jud. Maramures, prin executor judecatoresc Iosif-Nicolae POPAN, in temeiul art. 839 (1) Cod. Pr. Civila, se publica spre cunostinta generala ca in ziua…

- Nerespectarea hotararii judecatoresti constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an. Un barbat care a comis aceasta infractiune a ajuns dupa gratii. Luni, 8 ianuarie, politistii din Ocna Sugatag au identificat si incarcerat un barbat condamnat la executarea unei pedepse…

- Politistii din Seini au identificat un barbat care a patruns de mai multe ori intr-o societate comerciala de unde a sustras motorina. In urma activitatilor de investigare si documentare efectuate, politistii din Seini au identificat un barbat in varsta de 48 de ani, din oras, banuit ca ar fi sustras…

- La data de 31 decembrie 2017, ora 23.40, un barbat, din comuna Golești, in timp ce conducea un autoturism pe DN2 E85, din direcția Focșani- Ramnicu Sarat, pe fondul vitezei neadaptate a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune cu un autoturism…

- Dupa ce a ajuns in arestul Poliției Gorj, de ziua de naștere, Nicu Maroiu Jr. a mai primit ieri o veste proasta. Acesta a contestat masura privativa de libertate, luata pe 21 decembrie de magistrații gorjeni, insa acțiunea a fost respinsa la Curtea de Apel Craiova, la fel ca și in cazul celor…

- Lucratori din cadrul Secției 13 Poliție Rurala Segarcea și ai Posturilor de Poliție Gighera și Gangiova au organizat, ieri, o actiune linia depist[rii persoanelor urmarite in temeiul legii, ocazie cu care au depistat pe raza comunei Gighera si introdus in ...

- LA LOC COMANDA!…Lasat in libertate de magistratii Judecatoriei Barlad, Florin Craciun a putut spera ca-si va face Sarbatorile acasa doar doua zile. Si asta pentru ca instanta Tribunalului Vaslui i-a spulberat minorului acuzat de 11 spargeri visele frumoase. Judecatorii au desfiintat decizia magistratilor…

- Politistii din Alba Iulia au luat masura retinerii fata de un barbat din municipiu, banuit de comiterea unui furt dintr-o societate comerciala in care a patruns prin efractie. Va fi prezentat in fata procurorilor, pentru dispunerea masurilor legale. La data de 19 decembrie , politistii de investigatii…

- Ieri, 19 decembrie 2017, politistii de investigatii criminale din cadrul Politei Municipiului Alba Iulia l-au identificat pe un barbat de 36 de ani, din Alba Iulia, ca persoana banuita de comiterea unui furt sesizat politiei in dimineata zilei de 2 decembrie a.c. Se pare ca, in noaptea de 01/02 decembrie…

- Echipajele SMURD au intervenit la 39 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, dintre care, la 3 dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj de descarcerare de la Detașamentul de Pompieri Mioveni a intervenit in localitatea Mioveni, cartier Clucereasa,…

- Un barbat de 28 de ani din Criuleni a fost condamnat la 25 de ani de inchisoare pentru omor. Individul si-a omorat propria mama in anul 2013. Decizia a fost luata de catre Judecatoria Chisinau, sediul Ciocana. Complicele tanarului, care l-a ajutat sa scape de cadavru, a fost condamnat la 15 ani de inchisoare,…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au pus sambata in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Bistrița, impotriva unei femei de 52 ani, din Bistrița. Alte infracțiuni care le-au dat batai de cap polițiștilor, in week-end:

- Tanarul de 32 de ani care și-a omorat noaptea trecuta prietenul cu mai multe lovituri de ranga iși va petrece sarbatorile de iarna dupa gratii. Acesta a fost arestat preventiv pentu 30 de zile.

- Noi, SOCIETATEA CIVILA PROFESIONALA DE EXECUTORI JUDECATORESTI MORARI SI ASOCIATII, cu sediul in loc. Baia Mare, str. George Cosbuc, nr. 25A, ap. 10, jud. Maramures, prin executor judecatoresc Iosif Nicolae POPAN Potrivit art. 762 alin 1. Cod. Pr. Civila aducem la cunostinta generala ca in ziua de 08.01.2018, ora…

- La data de 11.12.2017, polițiști din cadrul Politiei municipiului Campia Turzii, Biroul de Investigatii Criminale, au desfasurat o actiune avand ca obiectiv depistarea persoanelor care poseda mandate de executare a pedepsei inchisorii. Read More...

- Politista zilei este agenta de politie Boancas Oana Andreea din cadrul Politiei Orasului Cugir, care, fiind in timpul liber, l-a oprit din activitatea infracționala pe un barbat ce incerca sa talhareasca o femeie. In seara zilei de 8 decembrie 2017, in jurul orei 19.00, in timp ce se afla pe o strada…

- Un locuitor al Capitalei in varsta de 43 ani a fost retinut de catre ofiterii de investigatii ai sectorului Ciocana din cadrul Directiei de Politie a mun. Chisinau, fiind banuit de comiterea unui sir de furturi din automobile.

- Politistii din Sighetu Marmatiei au identificat si incarcerat un barbat din judetul Bistrita Nasaud, condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate. Luni, 4 decembrie, politistii de investigatii criminale din Sighetu Marmatiei au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii…

- Un locuitor al raionului Anenii Noi a fost condamnat pentru tentativa de omor savarsita asupra sotiei sale. Potrivit procurorilor, in februarie curent, fiind in stare de ebrietate, barbatul i-a aplicat sotiei o lovitura de cutit, dupa care actiunile acestuia au fost curmate de alte doua persoane. Victima…

- Cazul barbatului din raionul Ștefan Voda care a lovit mortal un bebeluș in carucior a fost trimis in judecata. Barbatul, care s-a dovedit ca conducea in stare de ebrietate autovehicolul, risca pana la 8 ani de inchisoare.

- Ieri, 23 noiembrie 2017, politistii de investigatii criminale din cadrul Poliției orasului Teius l-au identificat pe S.D., un barbat de 55 de ani, din Teius, ca fiind persoana banuita de furtul unor bunuri de uz gospodaresc, din incinta curtii unui imobil din aceeasi localitate. Prejudiciul, in valoare…