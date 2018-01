Stiri pe aceeasi tema

- Un moldovean, observator trimis de OSCE in estul Ucrainei, a murit in urma unui accident. Tragedia s-a produs in orașul Kramatorsk din regiunea Donețk. Anunțul a fost facut de șeful misiunii OSCE in tara vecina, Martin Sajdik. Vitalie Zara era intr-un taxi in momentul impactului.

- Rada Suprema a Ucrainei a adoptat, in a doua lectura, un proiect de lege privind reintegrarea teritoriilor ocupate de Rusia in Donbas. Pentru adoptarea proiectului de lege propus de Președinție au votat 280 de deputați, fata de numarul necesar pentru aprobare de 226. Documentul a fost susținut in principal…

- Asistența aliaților NATO, care a fost acordata Ucrainei în ultimii trei ani pentru instruirea și echiparea Forțelor Armate, a depașit un miliard de dolari, a declarat șeful Misiunii NATO în Ucraina, directorul Oficiului pentru Comunicații NATO din Ucraina, Alexander Vinnikov, transmite…

- Fondul Monetar International (FMI) a criticat, intr-o scrisoare publicata luni de presa ucraineana, un proiect de lege ce prevede infiintarea unei Curti anticoruptie, estimand ca modalitatile ei nu vor permite indeplinirea obiectivelor acestei principale masuri cerute de Occident, informeaza AFP.…

- Un tanar a ajuns la secția de Urgențe a Spitalului Județean din Alba Iulia dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier, produs pe strada Plevnei, din municipiu, in jurul orei 21.45. Potrivit IPJ Alba, acesta a pierdut controlul asupra autoturismului pe care il conducea și a intrat cu el in doua…

- Minoritatea maghiara din Ucraina se teme ca aplicarea noii legi a educatiei, ce prevede ca educatia in limbile minoritatilor va fi disponibila doar in gradinite si scoli primare, va conduce la o asimilare lingvistica fortata, se arata intr-un reportaj publicat duminica de agentia France Presse.…

- SUA și Ucraina vor incerca sa impiedice sa cada in mainile dușmanului noul armament livrat armatei ucrainene, in special complexele antitanc Javelin, scrie The Wall Street Journal. Publicația arata ca noul armament va fi stocat in depozitele Forțelor Armate ale Ucrainei in locații permanente situate…

- Doi barbati, unul de 46 de ani și altul de 21 de ani, au murit într-un accident rutier produs în dimineața zilei de astazi, 4 ianuarie, în jurul orei 05.30, în apropiere de o stație PECO la marginea orașului Stefan Voda. Solicitata de IPN, Inga Petrov,…

- Scriitorul israelian de origine romana Aharon Appelfeld, una dintre vocile cele mai importante ale literaturii israeliene, supravietuitor al Holocaustului, a decedat in timpul noptii la varsta de 85 de ani, au anuntat joi apropiatii, relateaza AFP. Opera sa, consacrata in cea mai mare…

- Pentru întregul Occident și în special pentru Germania, conflictul din Donbas nu este nici înghețat, nici uitat, a declarat miercuri ministrul afacerilor externe al Germaniei, Sigmar Gabriel, înainte de zborul spre Ucraina, scrie Ukrinform. „Prin vizita la Kiev…

- Ministrul german de externe Zigmar Gabriel va efectua o vizita de lucru în Ucraina, în perioada 3-4 ianuarie, a anunțat serviciul de presa al Ministerului de Externe al Ucrainei, scrie paginaderusia.ro La Kiev, Gabriel va avea discuții cu șeful Ministerului de Externe al Ucrainei,…

- O persoana a murit si alte cinci au fost ranite intr-un accident rutier petrecut luni dupa-amiaza pe DN11 Brasov-Bacau, la iesirea din localitatea Ozun. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Covasna, Nicoleta Tolvaj Marin, a declarat pentru AGERPRES ca in accident…

- Doua autoturisme au fost implicate, marti, intr-un accident rutier produs pe DN1A, la kilometrul 97+400 de metri, in localitatea Lipanesti, judetul Prahova, traficul fiind restrictionat pe sensul de mers Ploiesti - Brasov, potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane.

- Un subofițer de la Detașamentul de Pompieri Orșova și-a pierdut viața sambata seara intr-un grav accident de circulație. Pompierul, in varsta de 43 de ani, se afla sambata, 23 decembrie, la volanul autoturismului proprietate personala. Din primele informații, acesta s-a rasturnat cu autoturismul pe…

- Traficul rutier pe autostrada Bucuresti-Pitesti este ingreunat, la ora transmiterii stirii, din cauza unui accident care a avut loc in zona localitatii Ciorogarla. O persoana a fost ranita.

- Cinci oameni au fost raniți in urma unui accident rutier in localitatea Cosevita. Unul dintre ei a fost incarcerat și a decedat, in ciuda eforturilor depuse de salvatori. ”Pentru descarcerarea, salvarea și stabilizarea raniților intervin echipaje reunite ale ISU Hunedoara și Timiș. In operațiuni…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara la Rovinari. Un autoturism condus de o tanara de 26 de ani din Bilteni nu a acordat prioritate intr-o interesecție unei mașini conduse de o femei de 46 de ani din Craiova. Astfel,...

- In urma cu putin timp, un accident rutier grav a avut loc in comuna Nicolae Balcescu din judetul Constanta. Un pieton a fost ranit grav.Potrivit primelor informatii, soferul autoturismului a fugit de la fata locului. ...

- Un accident rutier a avut loc astazi, in jurul orei 10.30 in municipiul Constanta in zona Victoria la intersectia bulevardului Tomis cu strada Poporului. Din primele informatii doua autoturisme au fost implicate in accident, un Opel Corsa si un Volkswagen Passat. Nimeni nu a fost ranit in accident dar…

- Doliu in satul Copaceni din raionul Sangerei. Enoriașii și-au luat ramas bun de la preotul localitații și soția sa, care ieri s-au stins intr-un grav accident rutier. La Biserica Sfanta Treime a fost ținuta o slujba de pomenire la care au venit zeci de oameni.

- Doua autoturisme au fost implicate marți seara intr-un accident produs pe DN 1B la intersectia cu satul Lipia. Evenimentul rutier s-a produs din cauza unui șofer care a incercat sa vireze la stanga fara sa se asigure suficient. Mașina acestuia a fost izbita puternic de un autoturism condus de un șofer…

- Decizie in justiție dupa cinci ani de la o tragedie pe DN7. Inchisoare cu suspendare și daune morale de 136.000 de euro dupa un accident rutier in care a decedat o tanara de 25 de ani, din Vintu de Jos. Dupa cinci ani de la producerea unui accident mortal și trei ani de judecata, justiția […]

- Un accident grav a avut loc in urma cu ceva timp in comuna argeșeana Maracineni, in zona SMA, pe sensul Pitești – Mioveni. Au fost implicate doua autoturisme și o motocicleta. La fața locului au intervenit o autospeciala, un echipaj SMURD și doua ambulanțe. Din pacate, motocilcistul a decedat. Circulația…

- Un tanar de 31 de ani, din Sebeș, care lucra ca și șofer profesionist, a murit intr-un tragic accident rutier petrecut in Germania. Moartea lui Calin Galdean a indurerat sute de oameni care i-au lasat mesaje de adio pe contul de socializare. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! Drum bun spre ceruri prieten…

- Ieri, 28 noiembrie 2017, in jurul orei 18.30, politistii din Alba Iulia au intervenit pentru solutionarea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe strada A.I. Cuza din municipiu. Un barbat de 38 de ani, din Teius, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul asupra directiei…

- Este ireal sa se vorbeasca despre calitatea de membru a Ucrainei in Uniunea Europeana, Kievul urmeaza sa se concentreze asupra implementarii Acordului de Asociere cu UE, a declarat Comisarul European pentru politica de vecinatate si negocieri de extindere, Johannes Hahn. Potrivit Comisarului European,…

- Fostul președinte georgian, actual politician in Ucraina, Mihail Saakașvili, și-a anunțat ambiția de a obține funcția de prim-ministru, spunand ca țara sa adoptiva are nevoie urgenta de un nou Guvern. Saakașvili a participat duminica la o noua demonstrație din apropierea Parlamentului de la Kiev, la…

- Mai mulți barbați inarmați au ocupat marți centrul orașului Lugansk, 'capitala' regiunii separatiste cu același nume din estul Ucrainei, relateaza AFP, citand un responsabil local. Publicația rusa Vzgliad, semioficiala, relateaza - citand o sursa proprie apropiata structurilor de forța din Lugansk'…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dimineata la iesire din Lazu catre Autostrada A4. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta, din primele informatii o persoana este incarcerata. Din primele informatii doua persoane au fost ranite.…

- Un barbat, de 39 de ani, din orasul Potcoava, judetul Olt, a decedat, ieri, in urma unui grav accident de circulatie produs pe DN 65 Pitești – Slatina, pe raza localitatii Valea Mare. Din primele verificari efectuate de politisti, se ...

- Un accident rutier grav a avut loc, duminica, in localitatea Valea Mare, judetul Olt. Un autoturism a intrat in coliziune cu o autoutilitara, in urma impactului soferul acesteia din urma suferind rani grave. Barbatul, de 38 de ani, din Potcoava, era incarcerat la sosirea echipajelor medicale de prim…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat miercuri ca va discuta - pentru prima oara - cu cei doi lideri ai "republicilor" separatiste proruse autoproclamate in estul Ucrainei, cu care va evoca un schimb de prizonieri de razboi, relateaza AFP, citata de news.ro.

- Trei tineri cu varste intre 16 si 20 de ani au fost implicati intr-un accident rutier in zona orasului Macin, judetul Tulcea. Unul dintre ei a fost declarat mort de catre medicii ajunsi la fata locului.

- Un accident rutier s-a petrecut luni dupa-amiaza, pe strada Regiment V Vanatori, in cartierul Partos din Alba Iulia. Din primele date, o masina de teren a iesit de pe carosabil si a lovit un stalp de la reteaua electrica si a fisurat o teava de gaz. Potrivit IPJ Alba, traficul rutier nu a fost afectat.…

- Accident rutier pe o sosea din capitala Ucrainei, Kiev. Patru oameni au fost raniti fiind loviti in plin de o masina. Totul intamplat in timp ce victimele impingeau un automobil defectat. La fata locului au intervenit de urgenta mai multe echipaje de medici si politisti.

- Un accident rutier a avut loc sambata dimineața, in jurul orei 7.00, in sensul giratoriu de la 3 poduri. Un șofer a intrat in sensul giratoriu și a ramas incarcerat. Un barbat in varsta de 50-60 de ani, aflat la volanul unui autoturism marca Passat, a intrat in sensul giratoriu de la trei poduri, la…

- Un accident rutier grav s-a produs, marti seara, in Capitala, fiind urmat de un incendiu care a afectat patru masini. O femeie si-a pierdut viata, iar o tanara de 18 ani a fost grav ranita, fiind transportata la Spitalul Floreasca, potrivit Inspectoratulului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov

- Un grav accident rutier a avut loc, in aceasta seara, in localitatea Baldovinești, județul Olt. Un autoturism condus de o tanara de 23 ani a intrat in coliziune cu un altul, parcat pe marginea drumului, in care nu se afla ...

- "In ciuda eforturilor echipei medicale, pacienta a decedat in cursul diminetii de sambata. Starea tinerei a fost foarte grava inca de la internare, cu prognostic rezervat", a precizat dr. Florin Gramada, purtator de cuvant al Spitalului de Neurochirurgie Iasi. Ana Maria Teodora Glorie se afla sambata…

- Un accident rutier grav s-a produs vineri-seara, in jurul orei 18.40, pe DN 64, pe raza localitații Strejești, județul Olt. Un autoturism condus de un tanar de 27 ani, din Craiova, care circula pe direcția Pleșoiu – Dragașani, nu ...

- UPDATE ora 13:00 – Un accident rutier a avut loc miercuri, pe DE 581, pe raza localitatii Costesti, o persoana fiind incarcerata, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui. Potrivit sursei citate, o femeie in varsta de 28 de ani, care se afla la volanul unui autoturism,…

- La Gradina Zoologica din Lutk, regiunea Volini a Ucrainei, locuiește un enot, caruia ii place sa danseze hip-hop. O vizitatoare a Gradinii Zoologice din Lutk a filmat, cum danseaza enotul in ritm hip-hop. Despre acest lucru a scris pe pagina sa de pe retelele de socializare Gradina Zoologica din Lutk,…

- Un accident rutier a avut loc aseara pe E 85, in apropierea pieței de struguri de la Urechești. Potrivit informațiilor, doua mașini au intrat in coliziune fața spate. Mașina lovita in spate, un Renault, a fost proiectata intr-un stalp. O femeie a fost ranita, fiind transportata la spitaș.…

- Deputat Partidului Radical din Ucriana, Ihor Mosiciuc, ranit în urma unei explozii miercuri seara, în apropiere de televiziunea „Espreso“ de la Kiev, a declarat ca cei care au cerut atentatul asupra lui sunt în Rusia, iar executanții – în Ucraina, scrie…