- Ministrul propus pentru mediul de afaceri, Radu Oprea, a explicat, vineri seara, in emisiunea „Exces de putere”, moderata de Oana Zamfir și Adrian Ursu, la Antena 3, care este situația sa juridica, dupa informațiile aparute in spațiul public, potrivit carora ar fi trimis in judecata. Radu Oprea a declarat…

- Pe site-ul Ministerului Finantelor a fost publicat, marți, un proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului prin care termenul de depunere a Formularului 600, care fusese 31 ianuarie, se proroga pana la data de 1 martie 2018. Tot marți, la Senat, ministrul finantelor, Ionut Misa, a declarat ca regimul…

- Jandarmeria Romana a postat, duminica seara, pe contul de Facebook al instituției, mai multe fotografii cu protestatari cu fețele acoperite, suspectați ca au incercat sa provoace panica și sa genereze violențein timpul manifestației de sambata seara. Fotografiile sunt insoțite de un mesaj prin care…

- Lunile februarie si martie vor fi caracterizate de o vreme cu temperaturi mai ridicate in regiunile sudice si estice si apropiate de normal in restul teritoriului, in timp ce, in aprilie, temperaturile medii ale aerului se vor situa sub mediile climatologice in majoritatea regiunilor. Aceasta este concluzia…

- Ionel Arsene – președinte al PSD Neamț și al Consiliului Județean Neamț – a fost reținut, joi, de procurorii DNA, intr-un dosar in care este acuzat ca ar fi primit mita cu cinci ani in urma. Arsene este acuzat de trafic de influența. Motivul: “proba-regina” a procurorilor este declarația unui martor…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, joi, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca este convins ca judecatorii constituționali vor da o decizie ”istorica” si ”inteleapta” in cazul modificarilor aduse Legilor justitiei. “Ministerul Public, in continuare, este…

- Statistica deplorabila a DNA continua și in anul curent, dupa ce 2017 a fost unul plin de dezastre in instanțele de judecata, care au desființat zeci de dosare și au achitat numeroși inculpați. Tribunalul Bucuresti a daramat toata construcția facuta de un procuror din secția condusa de Marius Bulancea…

- Marti, la ora 11.00, va avea loc sedinta Comitetului Executiv (CEx) al PSD care va decide cine va fi propus pentru functia de premier. Senatorul Claudiu Manda a precizat ca nu crede ca PSD va ajunge in Opozitie. „Sunt chestiuni interne, le-am rezolvat. Mihai Tudose si ceilalti colegi raman in echipa.…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat duminica, la Antena 3, ca in cadrul CEx este vorba despre o alegere: „ori Carmen Dan pleaca de la MAI și Mihai Tudose ramane premier, ori Carmen Dan ramane la MAI și atunci Mihai Tudose nu mai este premier”. „(…) Ori ramane Carmen Dan și atunci Mihai Tudose nu…

- Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania – rovinieta – va creste pentru vehiculele pentru transportul de marfa mai grele de 3,5 tone (categoriile C si D), urmand sa se majoreze cu cel putin 85%, reiese dintr-un proiect normativ publicat de Ministerul Transporturilor, scrie Mediafax.…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, legat de criza generata in PSD și in guvern de tensiunile dintre premierul Mihai Tudose si ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, ca “in perioada urmatoare, se vor lua deciziile care vor duce la stabilitate“. “Daca in Olanda…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, considera ca daca nici presedintele partidului, Liviu Dragnea, si nici premierul Mihai Tudose nu vor avea o abordare constructiva, asa ca probabil se va ajunge din nou la demiterea premierului, iar aplicarea programului de guvernare va avea de suferit. „In momentul…

- Premierul Mihai Tudose va avea miercuri o intalnire cu seful Politiei Romane, chestorul Bogdan Despescu, decizia de demitere a acestuia, ceruta de ministrul afacerilor interne, urmand sa fie luata abia dupa aceasta discutie, au declarat surse guvernamentale citate de Mediafax. Carmen Dan a declarat…

- Agentul de la Brigada de Poliție Rutiera (BPR) a Capitalei reținut, luni, pentru pedofilie era programat pentru testarea psihologica o data la cinci ani – pentru calitatea de polițist, și nu o data la trei ani – așa cum sunt testați colegii sai care poarta arma ori conduc mașini de serviciu. Asta, deși…

- Fostul ministru al justitiei, senatorul PSD Robert Cazanciuc, a scris, in ultima sa postare pe Facebook, ca in anul Centenarului ar prefera un presedinte mediator, nu jucator, afirmand ca ar fi preferat ca Iohannis sa invite membrii Comisiei speciale pentru a discuta despre Legile Justitiei. ”Prima…

- Dupa discursul susținut in prima ședința a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din acest an, președintele Klaus Iohannis a fost criticat de judecatoarea Gabriela Baltag pentru declarațiile sale. Motivul: introducerea elementului politic in discursul din CSM nu a fost pe placul judecatoarei…

- Un adolescent fara permis de conducere s-a urcat baut la volanul unei mașini și a provocat un accident rutier omorand o persoana și ranind alte doua. Accidentul s-a produs, marți dimineața, pe raza localitații Sag, din judetul Salaj, dupa ce soferul baut a intrat cu masina intr-un grup de pietoni. Potrivit…

- Fostul ofițer SRI a prezentat, vineri, intr-o conferința de presa, un mandat colectiv de interceptare pentru 80 de persoane in dosarul Microsoft, afaceriști și oameni politici. In prioada 4 iulie – 6 noiembrie 2014, mai mulți oameni politici s-au aflat sub un mandat de interceptare strict. Printre aceștia,…

- Un important lider al PNL a fost trimis in judecata de procurorii DNA intr-un dosar ce vizeaza solicitarea bani, sub titlul de „donații” catre partid, pentru a plati candidaturile pe locuri eligibile. Vicepreședintele PNL, Mihai Voicu, va fi judecat sub acuzația de folosire a influenței sau a autoritații…

- Un ofițer SRI a accidentat mortal, luni seara, o persoana, in localitatea ilfoveana Tancabesti, in timp ce se deplasa dinspre Ploiești spre București. Potrivit reprezentanților IPJ Ilfov, ofițerul avea alcoolemie de 0,43 ml/l alcool pur in aerul expirat. „Ieri dupa-amiaza, in jurul orelor 18,00, pe…

- Un ofițer SRI a accidentat mortal, luni seara, o persoana, in localitatea ilfoveana Tancabesti, in timp ce se deplasa dinspre Ploiești spre București. Potrivit reprezentanților IPJ Ilfov, ofițerul avea alcoolemie de 0,43 ml/l alcool pur in aerul expirat. „Ieri dupa-amiaza, in jurul orelor 18,00, pe…

- Un cetațean francez a caștigat un proces la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, impotriva statului francez, dupa ce a fost condamnat inițial pe probe obținute in urma unor convorbiri telefonice, in baza unor proceduri separate, pe care nu a avut posibilitatea sa le conteste inițial, potrivit unei…

- Patronul formației U Craiova, Adrian Mititelu, a fost audiat, vineri, la DNA, in calitate de martor intr-un dosar in care apare numele fostului procuror anticorupție Doru Țuluș, fost șef al Secției a II-a a DNA. La intrarea in sediul DNA, Mititelu a declarat ca a fost citat ca martor „intr-un dosar…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) s-a grabit, joi, sa critice modificarea Codului penal și a Codului de procedura penala, deși acestea nu au ajuns sa fie discutate nici macar in Comisia parlamentara. Intr-un comunicat de presa, DNA sustine ca modificarile Codurilor Penale dezbatute in Comisia Speciala…

- Omul de afaceri Avraham Morgenstern, condamnat in Romania la 8 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala, a fost retinut, in noaptea de miercuri spre joi, in Buenos Aires, Argentina. Potrivit Poliției Romane, schimbul de date și informații a avut loc prin Centrul de Cooperare Polițieneasca Internaționala…

- Judecatorul Bogdan Alexandru Arhip, care a judecat inițial dosarul “Gradinița groazei”, ramane cu sancțiunea dictata de Secția pentru judecatori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) – va fi suspendat trei luni din magistratura. Decizia a fost luata, marți, de Completul…

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, a declarat, duminica, ca la inmormantarea Regelui Mihai va participa Printul Charles, dar si un reprezentant al Casei Regale a Spaniei. “Din cate am inteles, a confirmat deja Prințul Charles (prezenta la inmormantare – n.r.)”, a declarat Vasile…

- Neplata catre buget, cu intenție, a impozitelor și contribuțiilor supuse regimului de reținere, sau incasare și plata, sau virare, va fi incriminata ca fapta de evaziune fiscala și pedepsita cu inchisoare de la un an la șase ani, potrivit unui proiect de Ordonanța de urgența publicat de Ministerul Finanțelor,…

- Fostul deputat Cristian Rizea a fost condamnat, joi, de magistrații Curții Supreme la 4 ani și opt luni de inchisoare, in dosarul in care a fost trimis in judecata, alaturi de omul de afaceri Lucian Colțea, pentru trafic de influența și spalare de bani. Decizia instanței nu este definitiva și poate…

- Consiliul Concurentei a anunțat declanșarea a doua investigații privind un posibil abuz de pozitie dominanta al companiei Roche Romania SRL pe piața anumitor produse oncologice din Romania. Compania Roche activeaza in domeniul comercializarii produselor farmaceutice, portofoliul Roche cuprinzand medicamente…

- Fostul ministru Cristian David a fost condamnat, marți, la cinci ani de inchisoare in dosarul in care a fost trimis in judecata de DNA pentru luare de mita. Decizia nu este definitiva. Inalta Curte l-a condamnat, marți, pe fostul ministru de interne, Cristian David, in dosarul fostului președinte al…

- Un pacient a cazut duminica dimineața de la etajul patru al Spitalului Județean Valcea. Barbatul, in varsta de 68 de ani, s-a prabușit pe podul dintre doua corpuri de cladire ale spitalului, unde a ramas blocat. Mai multe echipe de pompieri au intervenit pentru salvarea pacientului. Angajații Inspectoratului…

- Guvernul a aprobat, miercuri, majorarea salariului de baza minim brut pe țara garantat in plata la 1.900 lei incepand cu 1 ianuarie 2018. Astfel, potrivit Hotararii de Guvern adoptate, salariul de baza minim brut pe țara garantat in plata va fi majorat incepand cu 1 ianuarie 2018 de la 1.450 lei lunar…

- Omul de afaceri Costel Cașuneanu este vizat intr-un dosar de evaziune fiscala și spalare de bani, in care procurorii PCA Ploiești și polițiștii de investigare a criminalitații economice au efectuat percheziții, marți dimineața, in mai multe județe. Surse judiciare citate de Agerpres au precizat ca omul…

- Omul de afaceri Ioan Neculaie, cautat dupa ce Curtea de Apel l-a condamnat la doi ani de inchisoare cu executare, a fost depistat, in noaptea de joi spre vineri, la punctul de trecere a frontierei din Giurgiu, in timp ce incerca sa iasa din țara. Fostul finanțator al FC Brasov era cautat de joi dupa-amiaza…

- Șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, a participat, marți seara, la o dezbatere pe tema modificarii Legilor justiției și a Codului penal in privința infracțiunii de abuz in serviciu, organizata de Grupul de Dialog Social (GDS) și moderata de Andreea Pora. La dezbatere, Kovesi…

- Recenta lansare a unui site care se dorește a lupta contra hoției și corupției a facut senzație la sfarșitul saptamanii trecute, fiind foarte apreciat și promovat de foarte multe platforme de știri, dar și de organizații sau grupuri care au organizat anul acesta diverse proteste in strada. Puțini știu…

- Doi politisti din Arges au fost raniti, duminica, dupa ce au incercat sa opreasca, in trafic, un barbat despre care detineau informatii ca nu are permis de conducere. Acesta nu a oprit, iar in timpul urmaririi a virat brusc lovind masina Politiei pe care a proiectat-o in sant. Incidentul s-a petrecut…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, intrebat daca șeful Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, ar trebui sa demisioneze din funcție in contextul noului sau dosar de la DNA, ca persoane cercetate penal nu ar trebui sa fie in conducerea statului. “Eu m-am exprimat de foarte multa vreme. Din capul…

- Europarlamentarul Monica Macovei a precizat, marti, ca nu isi da „acordul de vointa” pentru audierea sa in cadrul Comisiei parlamentare de verificare a activitații SIPA. Fostul ministru al justiției susține ca, intr-un stat de drept, justitia trebuie facuta de catre judecatori si procurori, nu de politicieni.…

- Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a fost condus, pana in octombrie anul acesta, de Giovanni Kessler – un fost procuror italian anti-mafia -, anchetat anul trecut pentru interceptari ilegale și lasat fara imunitate de Comisia Europeana. Kessler a fost acuzat ca a deschis inutil peste 400 de…

- Consilierul onorific al premierului Mihai Tudose, avocatul Gheorghe Piperea, ii sugereaza președintelui PSD sa-și dea demisia „pentru a putea sa-și probeze nevinovația” in fața unui sistem „care pana acum l-a protejat si i-a fost partener”. Gheorghe Piperea reacționeaza dupa ce DNA l-a audiat și l-a…

- Dupa un an și jumatate, judecatorii au dat sentința in cazul fetiței lui Dan Condrea, fostul proprietar al “Hexi Pharma”. Copilul va ramane cu mama lui, Laura Georgescu, dupa ce, cațiva ani, fetița a trait cu tatal ei și concubina acestuia, Uliana Ochinciuc. Decizia instanței este definitiva. Stirea…

- Invitata sa participe la o conferința organizata la Viena de Organizația Națiunilor Unite (ONU), șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, nu a ratat ocazia sa lanseze acuzații la adresa Parlamentului și Guvernului și sa se victimizeze, incercand astfel sa puna presiuni pentru respingerea proiectului de modificare…

- Biserica Ortodoxa ii sarbatoreste miercuri, 8 noiembrie, pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil, considerati patronii spirituali ai Jandarmeriei. Numele complet al sarbatorii este Soborul Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil. Cuvantul “arhanghel” inseamna “mai mare peste ingeri” sau “cel dintai dintre…

- Hans Klemm, ambasadorul SUA in Romania, a participat marți la deschiderea conferinței anuale Microsoft Summit, care are loc in București. Ambasadorul a ținut un discurs orientat spre zona de business, fara sa faca vreo referire la scandalurile penale care au dus in ultimii ani la punerea sub acuzare…

- Grupul KMG International (KMGI) a anunțat obținerea unui profit net de 77,2 milioane USD in primele noua luni ale anului, pe fondul unei creșteri cu peste 28% a cifrei brute de afaceri pana la un nivel de 6,4 miliarde USD. In perioada similara a anului trecut, profitul net a fost de 12,3 milioane USD.…

- Activitatea Serviciului public comunitar regim permise de conducere și inmatriculare a vehiculelor (SPCRPCIV) București se va reorganiza, incepand de luni, 6 noiembrie, in vederea: scurtarii timpilor de așteptare la ghișee, a micșorarii termenelor pentru eliberarea documentelor specifice precum și a…