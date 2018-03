Stiri pe aceeasi tema

- Sfarsitul de saptamana a marcat un nou atentat terorist in Franta, ivit parca de nicaieri, atunci cand in oraselul Trebes, din sud, un tanar de 25 de ani, Redouane Lakdim, marocan de origine dar devenit cetatean francez, a schimbat delicventa minora pe luare de ostateci si atentat terorist, dupa ce…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat, luni, ca excluderea Turciei din proiectul de extindere a Uniunii Europene ar fi o greseala grava, adaugand ca Ankara este un pilon esential al securitatii europene, relateaza site-ul agentiei Anadolu. "Ar fi o mare greseala ca UE, care…

- O delegatie a Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni (MRP), condusa de ministrul Natalia-Elena Intotero, se va deplasa de urgenta in Republica Ceha pentru a fi aproape de familiile cetatenilor romani care au decedat in incidentul de la uzina chimica din localitatea Kralupy nad Vltavou.

- Marți, a aparut in presa un document intitulat „Planul Comun de Masuri pentru eficientizarea activitații de prevenire și combatere a evaziunii fiscale”, semnat in anul 2012, care instituia activitați de monitorizare și supraveghere asupra unor persoane fizice și societați comerciale care ar fi avut…

- Cel putin 26 de persoane au fost ucise si 18 au fost ranite miercuri intr-un atac sinucigas la Kabul, a declarat un purtator de cuvant al Ministerului de Interne afgan, relateaza Reuters. Adjunctul ministerului, Nusrat Rahimi, a declarat pentru RFE/RL ca majoritatea victimelor sunt civili.…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan a anunțat, luni, ca va continua ofensiva in nordul Siriei și la alte localitați controlate kurzi, inclusiv o zona in care se afla militari americani, scrie AFP. “Dupa ce am preluat controlul asupra orașului Afrin , am lasat in urma etapa cea mai importanta…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a avertizat, luni, ca Ankara si-ar putea extinde operatiunile militare impotriva militantilor kurzi in alte zone din nordul Siriei si din nordul Irakului, relateaza agentia DPA.In cadrul unei ceremonii judiciare desfasurate la Ankara, Erdogan a precizat…

- Generalul Valeri Gherasimov, seful Statului Major al armatei ruse, a afirmat marti, in cursul unei reuniuni desfasurate in Moscova, ca Rusia are "informatii credibile" ca Statele Unite pregatesc "inscenarea" unui atac cu arme chimice in suburbia Ghuta de Est pentru a-l atribui Administratiei Bashar…

- "Am avut intalnire cu ministrii apararii din tarile formatului B9. (...) Le-am spus care sunt opiniile mele in cateva teme importante pentru Romania. Din punctul si al nostru de vedere garantii ale securitatii noastre nationale sunt apartenenta la NATO, deci NATO si parteneriatul strategic cu Statele…

- Statele Unite au avertizat, luni dupa-amiaza, ca ar putea lansa un nou atac punctual asupra Siriei in cazul in care Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite nu ia masuri pentru evitarea unor noi bombardamente chimice, relateaza site-ul agentiei Reuters.Citește și: Basescu a dat o MEGA LOVITURA…

- Militarii turci, sprijiniti de combatanti sirieni, au preluat joi "controlul total" al orasului Jandairis, situat in sud-vestul regiunii Afrin, a indicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Aceasta victorie vine intr-un moment in care inaintarea fortelor Ankarei, care au lansat…

- Tragedie aeriana in apropiere de baza aeriana ruseasca Hmeimim din Siria. La bordul aeronavei, un avion de transport militar An-26, se aflau 26 de pasageri si 6 membri ai echipajului, potrivit Ministerului rus al Apararii. Conform primelor informatii oficiale, tragedia ar fi fost provocata…

- Combatanti proregim au intrat marti in enclava Afrin, regiune din nord-vestul Siriei unde armata turca a lansat in urma cu o luna o ofensiva impotriva unei militii kurde, aparand acum perspectiva unei escaladari mai ample, informeaza AFP si Reuters. "Fortele populare au intrat in districtul Afrin",…

- Statele Unite si Turcia ”nu vor mai actiona fiecare de partea ei” in Siria si vor ”sa mearga inainte impreuna” pentru a depasi actuala lor criza, a declarat vineri, la Ankara, seful diplomatiei americane, relateaza AFP. Cele doua tari au implementat un ”mecanism” comun prin care se vor angaja in rezilvarea…

- Cinci “a priori cetateni rusi” au fost ucisi, iar mai multi altii raniti in atacuri ale coalitiei conduse de catre Statele Unite, saptamana trecuta, in estul Siriei, a anuntat joi diplomatie rusa, precizand ca acestia nu faceau parte din aramata rusa, relateaza AFP conform News.ro . Organizatii paramilitare…

- Ministerul de Externe al Rusiei a anuntat, joi, ca cinci cetateni rusi au fost ucisi in urma unui atac efectuat de Statele Unite in Siria, informeaza site-ul agentiei Associated Press. Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a declarat ca cinci cetateni rusi au murit in…

- Finantarea gruparii insurgente kurde Unitatile Populare de Protectie (YPG) de catre Statele Unit va afecta viitoarele decizii ale Turciei, a declarat, marti, presedintele Tayyip Erdogan, inaintea unei vizite a Secretarului de Stat Rex Tillerson, relateaza site-ul agentiei Reuters. Un oficial…

- Liderul gruparii Stat Islamic (SI) este viu si ingrijit intr-un spital de campanie din nord-estul Siriei, dupa ce a fost ranit in raiduri aeriene, a anuntat luni un inalt oficial al Ministerului de Externe irakian, informeaza AFP, potrivit agerpres. „Avem informatii indubitabile si documente de la surse…

- Liderul gruparii Stat Islamic (SI) este viu si ingrijit intr-un spital de campanie din nord-estul Siriei, dupa ce a fost ranit in raiduri aeriene, a anuntat luni un inalt oficial al Ministerului de Externe irakian, informeaza AFP.

- Liderul gruparii Stat Islamic (SI) este viu si ingrijit intr-un spital de campanie din nord-estul Siriei, dupa ce a fost ranit in raiduri aeriene, a anuntat luni un inalt oficial al Ministerului de Externe irakian, informeaza AFP. "Avem informatii indubitabile si documente de la surse…

- Rusia este ingrijorata de ultimele evenimente din Siria si face apel apel la calm catre toate taberele implicate pentru a evita o escaladare a situatiei, se arata intr-un comunicat al Ministerului de Externe de la Moscova, citat de Reuters. „Facem apel catre toate partile implicate sa dea dovada de…

- Președintele turicie, Recep Tayyip Erdogan, acuza ca Statele Unite lucreaza impotriva intereselor Turciei, Iranului și, posibil, a Rusiei, in nordul Siriei, unde americanii trimit suport militar pentru forțele kurde. ”Daca SUA susțin ca vor trimite 5.000 de camioane și 2.000 de avioane cargo pline de…

- India a testat, marti, o racheta balistica de tipul Agni-I (A) capabila sa transporte focoase nucleare, pe fondul tensiunilor cu Pakistanul si cu China, relateaza agentia Xinhua. Testul a avut loc la ora locala 8.30 (05.00, ora Romaniei). Racheta Agni-I (A) a fost lansata de pe insula…

- Turcia a retinut pana acum 573 de persoane pentru ca au postat pe retelele sociale sau au protestat cu privire la ofensiva militara a turcilor din Siria, a anunțat guvernul turc, citat de Reuters și preluat de News.ro . Masurile de represiune, care au ajuns si la Asociatia Nationala a Medicilor, reprezinta…

- Statele Unite au inceput diminuarea efectivelor militare din Irak, in urma infrangerilor suferite de organizatia terorista Stat Islamic, oficiali guvernamentali irakieni afirmand ca numarul militarilor americani va fi redus cu 60%, informeaza site-ul agentiei The Associated Press. Guvernul…

- Ministerul Afacerilor Externe din Republica Moldova condamna exercițiile militare ale trupelor ruse dislocate în regiunea transnistreana. Într-un declarație de presa facuta publica miercuri, 31 ianuarie, diplomația de la Chișinau a calificat aceste acțiuni drept provocatoare. Experții…

- Lupta impotriva terorismului trece in planul doi, cel puțin in Strategia de Securitate a Statelor Unite ale Americii si in discursurile publice ale unor inalți oficiali britanici. Statisticile oficiale arata ca in 2017, la nivel mondial, au avut loc 1.182 de atacuri teroriste, in care au murit 7.809…

- Statele Unite au prelungit un statut protejat pentru aproximativ 7.000 de sirieni care se gasesc pe teritoriul american si care scapa astfel de riscul de a fi trimisi în Siria, a anuntat miercuri Departamentul pentru Securitate Interna (Department of Homeland Security, DHS), transmite AFP. "Dupa…

- Cel putin cinci membri ai fortelor armate afgane au decedat, iar alti zece au fost raniti, in urma unui atac terorist, revendicat de reteaua Stat Islamic, care s-a produs luni dimineata la un punct de control aflat in apropierea principalei academii militare din Kabul, informeaza site-ul postului France…

- "Muntele Barsaya a fost recucerit in jurul orelor locale 14:30 (11:30 GMT)", a anuntat Statul Major al Turciei intr-un comunicat, in a noua zi a operatiunii sale impotriva militiei kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG).Turcia desfasoara din 20 ianuarie o ofensiva in regiunea Afrine…

- Statele Unite au promis sa înceteze furnizarea de armament catre militiile kurde din Siria, au sustinut oficialii turci sâmbata, ce au cerut în plus Washington-ului sa-si mute imediat trupele din orasul Manbij, urmatoarea tinta a armatei Turciei. Ofensiva militara…

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a chemat sambata Statele Unite ale Americii sa-si retraga 'imediat' militarii desfasurati la Minbej, oras din nordul Siriei controlat de militia kurda YPG, impotriva careia armata turca a lansat o ofensiva, transmite AFP.'Trebuie ca (SUA) sa se…

- Ministrul turc de externe, Mevlüt Cavusoglu, a chemat sâmbata Statele Unite ale Americii sa-si retraga 'imediat' militarii desfasurati la Minbej, oras din nordul Siriei controlat de militia kurda YPG, împotriva careia armata turca a lansat o

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a chemat sambata Statele Unite ale Americii sa-si retraga 'imediat' militarii desfasurati la Minbej, oras din nordul Siriei controlat de militia kurda YPG, impotriva careia armata turca a lansat o ofensiva, transmite AFP. 'Trebuie…

- Cel putin 17 persoane si-au pierdut viata si 110 au fost ranite, astazi, la Kabul dupa explozia unei ambulante capcana, a anuntat un oficial afgan din domeniul sanatatii publice, relateaza Reuters. Potrivit martorilor, explozia s-a produs in cartierul in care se afla birouri ale Ministerului de Interne…

- Romania va continua sa aloce 2% din Produsul Intern Brut (PIB) pentru sectorul apararii si va consolida parteneriatele strategice, in special cu Statele Unite ale Americii, se arata in Programul de guvernare pentru perioada 2018-2020 propus de PSD - ALDE. Potrivit documentului, Armata…

- Microsoft ar putea pierde miliarde de dolari daca va decide sa isi reduca vanzarile in Rusia din cauza sanctiunilor Statelor Unite, a declarat marti ministrul rus al comunicatiilor Nikolai Nikoforov, citat de agentiile de presa ruse, informeaza AGERPRES . Agentia Reuters a anuntat luni ca doi dintre…

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a declarat, marti, ca operatiunile militare aeriene si terestre ale Turciei din nordul Siriei intrerup eforturile internationale duse impotriva retelelor teroriste Stat Islamic si al-Qaida, relateaza The Associated Press.

- Armata turca a lansat de sambata in regiunea Afrin o vasta operatiune, denumita ''Ramura de maslin'', inmultind loviturile aeriene si bombardamentele cu artileria impotriva pozitiilor Unitatilor de aparare a poporului (YPG), o militie kurda considerata "terorista" de catre Ankara.Un bilant…

- Binali Yildirim a declarat ca militari turci au intrat in jurul orei locale 11:45 (08:05 GMT) in regiunea Afrin, controlata de Unitatile de Protectie a Poporului (YPG), dinspre localitatea de frontiera Gulbaba. Mai devreme, armata turca a raportat 153 de tinte ale militantilor kurzi lovite…

- Yildirim a spus ca scopul este de a stabili o „zona sigura" pe o suprafata de 30 de kilometri pe teritoriul Siriei. Turcia a inceput operatiunea impotriva militiei kurde YPG sambata, cu atacuri aeriene in regiunea Afrin. Aceasta operatiune a Turciei risca cresterea tensiunilor cu Statele Unite ale Americii,…

- Avioanele turce au lansat mai multe rachete asupra orașului sirian Afrin, aflat sub control kurd, o mișcare ce ar putea provoca tensiuni cu Statele Unite, scrie BBC News. Avioanele de razboi turcești au lansat atacuri aeriene asupra pozițiilor kurde din nordul Siriei, intr-o incearcare de a elimina…

- Statele Unite se confrunta cu amenintari in "crestere" din partea Chinei si Rusiei, "puteri revizioniste" care "incearca sa creeze o lume in conformitate cu modelele lor autoritate", a declarat vineri ministrul american al Apararii, care a prezentat noua sa "strategie de aparare nationala", scrie AFP.

- Consiliul National de Securitate al Turciei a declarat miercuri ca Ankara va raspunde imediat oricarei amenintari din vestul Siriei si nu va permite formarea unei "armate teroriste" la frontiera, informeaza Reuters. Dupa o sedinta a guvernului, vicepremierul Bekir Bozdag a lansat un avertisment similar,…

- "America a recunoscut ca este pe cale sa constituie o armata terorista la frontiera noastra. Ce ne revine noua, celorlalti, este sa ucidem din fasa aceasta armata terorista", a declarat Erdogan in timpul unui discurs inflacarat, la Ankara.Coalitia condusa de Washington pentru lupta impotriva…

- Duminica, coalitia internationala aflata sub comanda SUA, a indicat ca actioneaza impreuna cu militia kurda siriana pentru a infiinta o noua forta de granita de circa 30.000 de oameni. Turcia considera militia kurda YPG (Unitatile de aparare ale poporului kurd), care va face parte din aceasta…

- Cel putin 23 de persoane au fost ucise si numeroase altele ranite dupa producerea unei puternice explozii in orasul Idlib din nord-vestul Siriei, controlat de rebeli. Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), cu sediul in Marea Britanie, a informat ca ...

- Operatiunile contra retelei teroriste Stat Islamic "intra intr-o noua etapa", a spus Gavin Williamson, precizand ca Guvernul Marii Britanii va continua cooperarea cu Statele Unite pentru eliminarea membrilor Stat Islamic din Siria si din alte zone ale lumii."Guvernul Marii Britanii este…

- Pericolele reprezentate de organizatia terorista sunnita Stat Islamic sunt "departe de a se fi incheiat", in pofida victoriilor inregistrate in Irak, avertizeaza ministrul britanic al Apararii, Gavin Williamson, citat de site-ul agentiei Associated Press.

- "Statele Unite au dispus montarea unor astfel de sisteme in bazele militare americane din Romania si Polonia, in apropierea frontierelor vestice ale Rusiei, prin incalcarea Tratatului INF din 1987, care interzice instalarea unor astfel de sisteme terestre", a subliniat oficialul rus. "Faptul…