- Un parasutist american de 29 de ani a suferit un traumatism cranio-cerebral in urma unei actiuni de noapte de pe aerodromul de la Boboc, in cadrul unui exercitiu multinational, acesta urmand sa fie transferat, vineri, cu un elicopter la Spitalul Militar Bucuresti, conform Agerpres.Citește…

- Un militar american in varsta de 29 de ani care participa la exercitiul Saber Guardian a fost ranit la cap, in urma unui exercitiu de parasutare, la baza aeriana Boboc. Acesta se afla la Spitalul Judetean de Urgenta Buzau pentru investigatii. Lt.col. Daniel Nistor a declarat ca militarul american a…

