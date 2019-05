Stiri pe aceeasi tema

- Un manechin brazilian in varsta de 26 de ani a decedat subit sambata dupa ce i s-a facut rau in timpul unei prezentari de moda din cadrul Saptamanii Modei de la Sao Paulo (SPFW), au anuntat organizatorii evenimentului, potrivit AFP.

- Horatio Sala, tatal fotbalistului argentinian mort intr-un accident aviatic in urma cu trei luni, a suferit un atac de cord și a incetat din viața, joi. Vestea privind a doua tragedie din familia Sala a fost confirmata de poliția locala, scrie Mirror. Potrivit acestora, barbatul in varsta de 58 de ani…

- Potrivit As, in luna ianuarie,jucatorul a fost supus unui control medical in urma caruia i s-a descoperit o maformatie cardiaca. Doctorii l-au sfatuit sa se opereze sau sa renunte la fotbal. Insa Faty nu a luat in considerare acestesfaturi si s-a transferat la Malanti Chiefs. Intr-un interviu acordat…

- Un subofiter din cadrul Detasamentul de Pompieri Focsani, in varsta de 48 de ani, a murit in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce i s-a facut rau in timpul serviciului, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. "In data de 30.03, in jurul orei 23,30, unui…

- Tragedie, sambata noaptea, in Focsani. Un pompier de la Inspectoratul de Urgenta Vrancea, a murit dupa ce i s-a facut rau, brusc, la serviciu. Barbatul avea 48 de ani si nimeni nu stia ca acesta ar fi fost bolnav.

- Un barbat de 55 de ani din Brasov a murit, miercuri, in timp ce dadea proba practica pentru obtinerea permisului de conducere. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Brasov, barbatului i s-a...

- Teologul Cristian Badilita dezvaluie ca Dacian Ciolos, liderul PLUS, a fost paznic la poarta disidentei Doina Cornea, in timpul serviciul militar, pe finalul anilor '80 ai secolului trecut. Afirmatia vine in contextul scandalului in care a fost implicata Alianta USR-PLUS, care a fost la un pas de…

- Un miliardar expert in diamante a murit in timpul unei operații pentru marirea penisului, in Paris. Barbatul, in varsta de 65 de ani, ar fi suferit intervenția chirurgicala sambata, la o clinica privata din capitala franceza.