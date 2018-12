Un militar a dezertat din Coreea de Nord/ Trump vrea un nou summit cu Kim Jong-Un

Stiri pe aceeasi tema

- El a fost impușcat de cinci ori de foștii sai camarazi cand trecea granița dintre cele doua Corei. Soldații sud-coreeni l-au tras la adapost, iar medicul militar care l-a operat a spus ca era ca un ”vas gaurit. Nu puteam sa punem destul sange in el”. Acum, el e o persoana noua cu un nou nume in…

- Viitoarea reuniune la nivel inalt intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un va avea loc cel mai probabil la inceputul anului viitor, a declarat vineri o inalta oficialitate din administratia SUA, transmite sambata Reuters. "Este posibil ca o reuniune sa aiba loc undeva…

- Media oficiale nord-coreene au atacat marti SUA pentru dorinta lor "malefica" de a mentine sanctiunile impotriva Phenianului, acuzandu-l pe presedintele Donald Trump ca impiedica relatiile intercoreene sa progreseze, relateaza AFP, informeaza Agerpres. Aceste comentarii ameninta sa tulbure negocierile…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a declarat sambata, la inceputul vizitei sale in Asia ce va fi marcata de o intrevedere cu presedintele Coreei de Nord, ca spera sa accelereze organizarea unui al doilea summit intre liderul nord-coreean Kim Jong Un si liderul american Donald Trump, informeaza…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni la New York ca cel de-al doilea summit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un va avea loc 'destul de rapid', relateaza AFP. 'Am sentimentul ca vom avea...

- Presedintele american Donald Trump a primit o scrisoare de la omologul sau nord-coreean, Kim Jong-un, prin intermediul careia liderul de la Phenian cere o noua intalnire la Casa Alba, a declarat luni purtatorul de cuvant Sarah Sanders. Sanders a transmis ca oficialii presedintelui au inceput…