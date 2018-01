Stiri pe aceeasi tema

- Peste 50 de palestinieni au fost raniti vineri in Fasia Gaza si in Cisiordania (ocupata de catre Israel) de tirurile militarilor israelieni in cursul unor noi manifestatii impotriva deciziei americane de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, potrivit unor surse medicale, relateaza AFP.…

- Peste 50 de palestinieni au fost raniti vineri in Fasia Gaza si Cisiordania ocupata, in urma tirurilor soldatilor israelieni intervenite in timpul unor noi manifestatii impotriva deciziei americane de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, scrie AFP, care citeaza surse medicale.

- Premierul a lansat acest avertisment in urma unei cresteri bruste a tensiunii si violentelor provocate de decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului.De la acest anunt din 6 decembrie, 12 palestinieni au fost ucisi in cursul unor confruntari…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat miercuri miscarea islamista palestiniana Hamas impotriva oricarei escaladari, amenintand ca va recurge la toate mijloacele pentru a-si apara tara, relateaza AFP. Premierul a lansat acest avertisment in urma unei cresteri bruste a tensiunii…

- Presedintele Guatemalei a anuntat, pe contul sau oficial de Facebook, ca a decis sa ia exemplul Statelor Unite si sa isi mute ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim.Donald Trump a decis sa recunoasca statutul Ierusalimuui drept capitala a Israelului pe 6 decembrie, iar saptamana trecuta 128…

- Milioane de crestini din intreaga lume se pregatesc sa intampine duminica seara Craciunul, cu ochii atintiti spre Betleem, loc al nasterii lui Iisus potrivit traditiei crestine, unde festivitatile sunt umbrite de tensiunile din jurul recunoasterii SUA a Ierusalimului drept capitala a Israelului,…

- Milioane de crestini din intreaga lume se pregatesc sa intampine duminica seara Craciunul, cu ochii atintiti spre Betleem, loc al nasterii lui Iisus potrivit traditiei crestine, unde festivitatile sunt umbrite de tensiunile din jurul recunoasterii SUA a Ierusalimului drept capitala a Israelului,…

- Mii de palestinieni au atacat militari israelieni la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel.Un palestinian a fost impuscat mortal de armata israeliana, in zona Jabalia, in nordul Fasiei Gaza, a comunicat Ministerul palestinian al Sanatatii. Zeci de protestatari au fost raniti in confruntari.…

- Un palestinian a fost ucis, vineri, in confruntari cu militari israelieni, in contextul noilor proteste organizate in Cisiordania si Fasia Gaza fata de hotararea presedintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza site-ul Ynetnews.com.

- Presedintele francez Emmanuel Macron incearca sa faca pe impaciuitorul dupa decizia lui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, urmand sa-l primeasca vineri la Palatul Elysee pe liderul palestinian Mahmoud Abbas la doua saptamani de la vizita in Franta a premierului israelian…

- Doua rachete au fost lansate din Fasia Gaza spre sudul Israelului, declansand alarma antiaeriana, a informat armata israeliana. Potrivit acesteia, sirenele de alarma au sunat in districtul Ashkelon, in sud, spre care urmau sa se indrepte in mod previzibil rachetele. Televiziunea publica israeliana Kan…

- Doua rachete au fost lansate duminica din Fasia Gaza spre sudul Israelului, declansand alarma antiaeriana, a informat armata israeliana citata de agentia EFE. Potrivit acesteia, sirenele de alarma au sunat in districtul Ashkelon, in sud, spre care urmau sa se indrepte in mod previzibil…

- Turcia intentioneaza sa-si deschida o ambasada în Ierusalimul de Est, a declarat duminica presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, la câteva zile dupa ce lideri musulmani reuniti la un summit la Istanbul au cerut recunoasterea Ierusalimul de Est drept capitala unui stat palestinian, ca…

- Patru persoane și-au pierdut viața și sute au fost ranite, vineri seara in Fașia Gaza in urma unor noi confruntari intre israelieni și palestiniei dupa ce Donald Trump a declarat ca Statele Unite recunosc Ierusalimul drept capitala Israelului, scrie AFP: Zeci de mii de persoane au ieșit pe strazi, vineri…

- Potrivit The Times of Israel, Yousef a fost arestat la Ramallah in timpul unuia dintre numeroasele raiduri intreprinse de armata israeliana. In total, 32 de palestinieni au fost arestați pentru suspiciune de implicare in activitați teroriste și revolte violente, subliniaza cotidianul, care citeaza…

- La aproape o saptamana dupa ce presedintele american Donald Trump a declarat ca SUA recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului, provocand temeri privind reizbucnirea unei revolte armate in teritoriile palestiniene, un nou sondaj arata ca sprijinul palestinian pentru un conflict armat ramane…

- Sistemul israelian "Cupola de Fier" a interceptat luni noaptea o racheta lansata din Fașia Gaza, a informat armata israeliana. "Sirenele au sunat in Consiliul Regional Ashkelon", a explicat intr-un comunicat sursa militara citata, care a precizat ca "nu s-au inregistrat raniți".Noul incident…

- Armata israeliana a bombardat luni poziții ale mișcarii islamiste Hamas in Fașia Gaza ca raspuns la lansarea de rachete spre Israel de catre militanți palestinieni, a informat un comunicat militar preluat de agenția EFE. "Ca raspuns la rachetele lansate, un tanc al armatei și…

- In Israel are loc nu doar o escaladare a conflictului dintre israelieni și palestinieni, ci și o ieșire in strada a opozanților guvernului condus de Netanyahu. Tensiunile dintre israelieni si palestinieni au explodat dupa decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept…

- Tensiunile dintre israelieni si palestinieni au explodat dupa decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului. 2 palestinieni au murit, iar sute au fost raniti în protestele violente la care au luat parte mii de oameni.

- Sambata seara, aproximativ 20 de barbati mascati au atacat cu cocktailuri Molotov, o sinagoga din Gothenburg, in care avea loc un eveniment pentru tineri, anunta Sunday Express, citand presa suedeza, potrivit News.ro . Politia a sosit la fata locului, unde studentii evrei aflati in cladire se refugiasera…

- Continua protestele fata de decizia lui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului. Manifestatii violente au avut loc atat in Fasia Gaza, in Cisiordania cat si la Ierusalim. In confruntarile din ultimele trei zile, 4 oameni si-au pierdut viata. Erau militantii palestinieni si…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas nu il va primi in vizita pe vicepresedintele american Mike Pence, a anuntat sambata un consilier al lui Abbas, dupa decizia presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Nu va avea…

- O racheta lansata din enclava palestiniana Gaza a atins orașul israelian Sderot vineri seara, a anunțat armata israeliana fara a preciza daca s-au inregistrat victime, transmite AFP. Este vorba de cea de-a treia racheta trasa spre Israel vineri, dupa decizia președintelui american,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau vor sa calatoreasca in Istanbul ca, in contextul anuntului presedintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, se preconizeaza ca vor avea loc manifestatii publice in Istanbul,…

- Ciocniri au izbucnit vineri la Ierusalim si in zonele ocupate din Cisiordania intre fortele israeliene si palestinieni. Acestia din urma au fost chemati sa-si arate „furia“ fata de decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, transmite AFP.

- Decizia lui Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului a provocat proteste in Ierusalim, dar și in alte orașe din Cisiordania și Gaza, palestinienii numind revolta „Ziua Maniei”

- Ciocniri au izbucnit vineri la Ierusalim si in zonele ocupate din Cisiordania intre fortele israeliene si palestinieni. Acestia din urma au fost chemati sa-si arate „furia“ fata de decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, transmite AFP.

- Mii de oameni protesteaza violent in Ierusalim, dar și in mai multe orașe din Cisiordania și Fașia Gaza fața de hotararea președintelui Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului. Agențiile internaționale de presa semnaleaza ca proteste violente au loc și la intrarea in Centrul…

- Ciocniri au izbucnit vineri la Ierusalim si in zonele ocupate din Cisiordania intre fortele israeliene si palestinieni. Acestia din urma au fost chemati sa-si arate „furia“ fata de decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, transmite AFP.

- Imagini filmate in orașul Hebron aflat pe teritoriul palestinian arata cum soldații israelieni harțuiesc in repretate randuri elevi și profesori de la o școala. Activiștii de dreapta susțin ca aceste gesturi fac parte din politica israelului de a-i forța pe palestinieni sa paraseasca osașul. Imaginile…

- Alte doua proiectile au aterizat intr-o enclava palestiniana invecinata cu sudul Israelul, a adaugat armata intr-un comunicat. Tirurile unui tanc și unui avion israelian au vizat "doua posturi militare" din Fașia Gaza, a spus armata fara sa precizeze cine deține controlul acestor "posturi".…

- Armata israeliana a anuntat joi ca doua rachete trase catre Israel dinspre Fasia Gaza au cazut in interiorul enclavei palestiniene, transmite Reuters. Sirenele au sunat in sudul Israelului in diverse localitati din apropierea Fasiei Gaza joi, zi in care palestinienii au protestat masiv, in Gaza si…

- Palestinieni furioși s-au confruntat joi cu soldați israelieni și au dat foc portretului lui Donald Trump pentru a protesta impotriva deciziei unilaterale a președintelui american de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP. Mai mult de 20 de palestinieni au fost…

- Palestinieni furiosi s-au confruntat joi cu soldati israelieni si au dat foc portretului lui Donald Trump pentru a protesta impotriva deciziei unilaterale a presedintelui american de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP.Mai mult de 20 de palestinieni au fost…

- Miscarea islamista Hamas a facut apel joi la o noua revolta populara a palestinienilor dupa decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza France Presse si DPA, scrie agerpres.ro. "Nu putem face fata politicii sioniste sustinute…

- Proteste violente au izbucnit in Cisiordania, joi, dupa ce președintele american Donald Trump a declarat ca recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului. Palestinienii au incendiat cauciucuri și au...

- Armata israeliana a anuntat joi ca a hotarat sa desfasoare forte suplimentare in teritoriul palestinian ocupat Cisiordania, in urma deciziei anuntate miercuri de presedintele american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmit AFP si dpa, scrie agerpres.ro. O…

- Mii de palestinieni protesteaza violent în mai multe orase din Cisiordania si Fâsia Gaza fata de hotarârea presedintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului.

- Administratia Vladimir Putin a exprimat preocupare, joi, in legatura cu decizia presedintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, avertizand ca hotararea va amplifica tensiunile. Administratia Vladimir Putin a exprimat preocupare, joi, in legatura…

- Armata israeliana a anunțat joi ca a hotarat sa desfașoare forțe suplimentare in teritoriul palestinian ocupat Cisiordania, in urma deciziei anunțate miercuri de președintele american Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmit AFP și dpa. O purtatoare…

- Mișcarea islamista Hamas a facut apel joi la o noua revolta populara a palestinienilor dupa decizia președintelui american Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza France Presse și DPA. * Donald Trump a anunțat ca SUA recunosc orașul Ierusalim…

- Facțiunile seculare și islamiste palestiniene au chemat miercuri la greva generala și la intruniri la orele pranzului pentru a protesta fața de decizia președintelui american Donald Trump de a recunoaște unilateral Ierusalimul drept capitala a Israelului, potrivit unei declarații comune, citata de…

- In sectoare locuite de refugiați palestinieni in Amman, capitala Iordaniei, au izbucnit miercuri proteste dupa ce președintele american Donald Trump a recunoscut Ierusalimul drept capitala Israelului, informeaza Reuters, care citeaza martori. *UPDATE Donald Trump a anunțat ca SUA recunosc…

- Ministerul de Externe turc a condamnat miercuri seara decizia SUA de a recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a statului Israel, decizie calificata de Ankara ca 'iresponsabila', transmite Reuters.''Condamnam declaratia iresponsabila a administratiei Statelor Unite prin care Ierusalimul…

- Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri ca SUA recunosc orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, relateaza agențiile internaționale de presa. ''Ierusalimul este centrul guvernului israelian modern, sediul legislativului israelian și al Curții Supreme'',…

- De zeci de ani președinții americani amana gestul pe care-l va face astazi Donald Trump. Ierusalimul va fi recunoscut drept capitala Israelului, iar ambasada SUA va fi mutata de la Tel Aviv in orașul sfant. Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, a declarat ca presedintele Donald…

- ”Vom mentine angajamentul nostru pe teren atat timp cat este necesar, pentru a ne sustine partenerii si a impiedica reintoarcerea gruparilor teroriste in aceasta tara. Sprijinul SUA nu se va incheia pana cand Stat Islamic nu va fi complet infrant”, a afirmat purtatorul de cuvant al Pentagonului.…

- O decizie a presedintelui american Donald Trump de a muta ambasada Statelor Unite de la Tel Aviv la Ierusalim ar genera violente si ar amplifica fanatismul, a declarat Ahmed Abul Gheit, secretarul general al Ligii Arabe, organizatia regionala a tarilor arabe, informeaza site-ul postului

- Ambasada americana nu va parasi deocamdata sediul sau din Tel Aviv pentru a se muta la Ierusalim, dar o va face in scurt timp, a mai informat aceeasi sursa, pe baza informatiilor oficiale primite. Joi, presedintele american Donald Trump va contrasemna o decizie pentru mentinerea ambasadei…