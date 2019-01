Stiri pe aceeasi tema

- Sofia i-a retras cetatenia bulgara milionarului rus in domeniul telecomunicatiilor, Serghei Adoniev, din cauza unei condamnari vechi de 20 de ani in Statele Unite pentru frauda, a informat miercuri Ministerul Justitiei din Bulgaria, relateaza Reuters preluata de Agerpres. Dornica sa se alature…

- Averea de peste 10 miliarde de euro a patronului de la Chelsea va ramane celor șapte copii, patru fete și trei baieții, rezultați din ultimele doua casatorii ale oligarhului rus de 52 de ani. Nu doar Cristi Borcea se poate lauda cu o familie numeroasa. Un alt patron de club, mult mai renumit și mai…

- Productia de titei a Norvegiei in 2019 se va situa la cel mai redus nivel din ultimele trei decenii, dar s-ar putea redresa in urmatorii ani, a anuntat Directoratul norvegian al petrolului (NPD), transmite Reuters. Norvegia este cel mai mare producător de ţiţei din Europa Occidentală…

- Franta a deplans luni folosirea fortei de catre granicerii rusi impotriva a trei nave ucrainene in stramtoarea Kerci, estimand ca ''nimic nu pare s-o justifice'', relateaza AFP preluata de Agerpres. ''Tinand cont de cunoasterea de catre noi a faptelor in aceasta etapa, nimic nu pare sa justifice…

- Rusia a avertizat miercuri seara Ucraina impotriva tentativelor de a revizui statutul actual al Marii Azov, demers care ar veni in contradictie cu legislatia internationala, se mentioneaza intr-o declaratie a Ministerului de Externe rus, citata de agentia de presa oficiala rusa TASS. 'Federatia…

- Autoritatile ruse au anuntat luni ca un mandat de arestare international a fost emis pe numele lui Bill Browder, un investitor britanic cunoscut ca fiind un proeminent critic al presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza dpa. Fondul de investitii Browder's Hermitage Capital a fost unul dintre cei…

- Romania ar putea construi o autostrada mare in fiecare an daca ar avea o rata de colectare a TVA-ului ca in Bulgaria, a afirmat, miercuri, presedintele Consiliului Fiscal, Ionut Dumitru, la conferinta anuala organizata de Asociatia Analistilor Financiar-Bancari din Romania. "In Bulgaria avem…