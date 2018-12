Stiri pe aceeasi tema

- A plouat cu bancnote in districtul Sham Shui Po din Hong Kong, sambata dupa-amiaza (15 decembrie), iar locuitorii acestui cartier sarac s-au adunat pentru a culege darul picat din cer, potrivt www.channelnewsasia.com. Videoclipurile postate online arata cum mii de bancnote ...

- Generozitate într-o forma inedita! Bancnote de 100 de dolari au zburat de la etajul 8 al unei cladiri amplasate într-un cartier sarac din Hong Kong. Wong Ching Kit, în vârsta de 24 de ani, ar fi aruncat de pe cladire echivalentul a 12 milioane de dolari.…

- Un barbat a fost arestat la Hong Kong, in urma unei actiuni mai putin obisnuite. Suspectul e acuzat de comportament nepotrivit intr-un loc public, dupa ce... a aruncat echivalentul a 64 de mii de dolari de pe o cladire.

- Barbatul din Bistrița, care s-a aruncat de la etajul patru, incercand sa se sinucida, a improvizat o instalație exploziva pentru a arunca in aer apartamentul in momentul in care ar fi intrat fiica sau concubina sa, informeaza Mediafax.Polițiștii de la Investigații Criminale și criminaliștii…

- Bitcoin a crescut miercuri cu peste 6%, la circa 4.000 de dolari pe unitate, iar prin aceasta evolutie se indreapta spre cea mai buna evolutie zilnica inregistrata dupa luna iulie, recuperand din pierderile masive consemnate in ultima perioada, transmite Reuters. Cea mai valoroasă monedă viturală…

- Tragedie in aceasta dimineața la Rovinari. Un barbat de 68 de ani și-a pierdut viața dupa ce s-a aruncat de la etajul 4 al blocului in care locuia. Inainte sa recurga la acest gest, rovinareanul a dat foc la apartament iar apoi s-a aruncat de la balcon. Pompierii au intervenit cu trei autospeciale…

- O femeie s-a aruncat in gol de la etajul șase impreuna cu fiul ei de dor patru ani. Localnicii din cartierul San Anton din orașul spaniol Murcia au avut parte de un șoc luni dimineața, cand o femeie in varsta de 37 de ani s-a aruncat in gol de la etajul șase al cladirii in care locuia, impreuna cu…

- Topul 10 este completat de Australia, Suedia, Elvetia, Taiwan si Emiratele Arabe Unite. Intr-un alt clasament, al celor mai bune pachete salariale oferit expatilor, Elvetia conduce, cu un salariu anual mediu de 202.900 dolari, urmata de Statele Unite, cu 185.100 dolari si Hong Kong cu 178.700 dolari.…