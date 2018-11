Stiri pe aceeasi tema

- Un milion si jumatate de fosti detinuti americani, care si-au ispasit pedeapsa, si-au recuperat marti in Florida dreptul de vot, gratie aprobarii date in acest sens de catre alegatori, transmite AFP. Americanii au fost chemati la urne in Statele Unite pentru a reinnoi in totalitate camera…

- Americanii s-au grabit la secțiile de votare pentru a-și exprima opțiunea in acest scrutin extrem de important pentru președintele Donald Trump. In cadrul alegerilor urmeaza sa se decida daca republicanii lui Trump iși vor menține puterea asupra Congresului. Este prima ocazie pentru electoratul american…

- Presedintele Donald Trump i-a avertizat sambata pe americani ca o victorie democrata la alegerile legislative de la jumatatea mandatului de marti ar precipita venirea socialismului in SUA si sosirea hoardelor de criminali din America centrala, argumentul sau final de campanie pentru a salva majoritatea…

- O adevarata bomba a fost detonata in Senat, acolo unde au fost adoptate modificari la Legea privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal.Citește și: Saptamana nebuna. Jumatate din Guvernul Dancila pleaca. `Elementul`…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a publicat vineri anunțul licitației publice pentru achiziționarea de ceramica romaneasca destinata promovarii in perioada premergatoare și din timpul exercitarii Președinției Consiliului Uniunii Europene, pentru o valoare totala estimata de 2.898.750 de lei, scrie…

- Tiranii Internetului re-impartașesc furia legata de uragane pe social media, in timp ce Florence continua sa se indrepte, inca linistit, spre Carolina. Dar ce sfaturi primesc americanii in aceste zile este de noaptea mintii.

- Gigi Becali, patronul FCSB, era tentat sa renunțe la serviciile lui Harlem Gnohere chiar inaintea startului acestui sezon, dar startul excelent de sezon al franceuzlui l-a facut sa se razgandeasca. "Acum o luna de zile, de exemplu, am zis ca vreau un milion de euro pe el. M-au sunat, au zis ca-mi dau…