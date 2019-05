Circa un milion de specii de animale si de plante sunt deja in pericol de extinctie, in ritm accelerat, iar natura ce permite omenirii sa traiasca este condamnata sa isi continue declinul in lipsa unei "schimbari profunde" a modelelor de productie si de consum, conform unui raport fara precedent publicat luni de grupul de experti ai ONU in domeniul biodiversitatii (IPBES), citat de AFP. Raportul IPBES prezinta o imagine sumbra a viitorului fiintelor umane, care depind de natura pentru a bea, a respira, a manca, a se incalzi sau a se vindeca de anumite boli. "Suntem pe cale de a eroda chiar fundamentele…