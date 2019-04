Stiri pe aceeasi tema

- Crestinii catolici au participat, sambata noaptea, la Vigilia Pascala – slujba care celebreaza iesirea lui Isus din Mormant. Acestia au cantat impreuna ,,Cristos a inviat”, au simtit bucuria si harul sarbatorii. Ceremonialul a cuprins mai multe parti: binecuvantarea focului in fata…

- Paștele Catolic are loc astazi, 21 aprilie 2019, in timp ce credincioșii ortodocși praznuiesc Floriile, sarbatoarea Intrarii lui Iisus in Ierusalim. Duminica viitoare, in calendarul creștin ortodox, pica Paștele Ortodox, sarbatoarea Invierii.

- Mai mule explozii au avut loc la doua biserici și in alte zone din Sri Lanka, in ziua in care creștinii catolici sarbatoresc Paștele, relateaza BBC News. Cel puțin 80 de persoane au fost internate la un spital din capitala Colombo, potrivit unor surse citate de AFP. In total, șase explozii ar fi avut…

- Catolicii din intreaga lume marcheaza duminica Invierea Domnului, cu o saptamana mai devreme decat Paștele ortodox. In bisericile romano-catolice se oficiaza in aceasta seara Vigilia pascala, slujba care celebreaza iesirea lui Iisus Hristos din mormant. In Sambata Sfanta, Biserica mediteaza in tacere…

- Peste 3.000 de romano-catolici din județul Alba, și mai bine de un milion ce cetațeni romani, sarbatoresc duminica Pastele. In aceasta noapte, aceștia vor participa la celebrarea solemna a Vigiliei Pascale, care exprima trecerea de la moarte si pacat la viata noua in Isus Cristos Inviat. VEZI: URARI…

- In concediul de maternitate, o contabila a facut tortul dorit de fiul ei. De aici a inceput afacerea de un milion de lei, cu 40 de torturi pe saptamana, realizate de sase angajati intr-un laborator din zona Piata Iancului din Capitala. Sweet Ela este...

- "Acțiunea unui tanar antreprenor roman de a turna, demonstrativ, un prim metru de autostrada in Moldova este inca o dovada a creativitații excepționale a acestei națiuni (link). Dincolo de firescul...

- Preasfintitul Visarion, Episcopul Tulcii, alaturi de un sobor numeros de preoti, a savarsit slujba de pomenire pentru preotul Ionel Filimon si sotia sa, morti intr-un accident rutier in timp ce se intorceau de la Ierusalim. Preotul paroh de la Parohia Sfanta Cuvioasa Parascheva Daeni, Alexandru Balaban,…