Un milion de pesti au fost descoperiti morti in ultimele zile in raurile din sud-estul Australiei, o tragedie pentru care guvernul da vina pe seceta, iar universitarii pe proasta gestionare a raurilor, informeaza AFP.



In conditiile in care malurile bazinului hidrografic Murray-Darling au inceput sa emane un miros insuportabil, alesii locali si rezidentii s-au mobilizat postand pe internet numeroase filmulete prin care atrag atentia asupra acestui dezastru ecologic.



Autoritatile au evaluat bilantul catastrofei la cateva sute de mii de pesti morti, insa cifra…