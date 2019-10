Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit analizei, japonezii platesc cel mai mult pentru jumatate de kilogram de bacon, adica 17,21 de dolari, in clasament urmand chinezii din Hong Kong (12,75 dolari) si cei din Beijing, care platesc 10,79 dolari pentru aceeasi cantitate. Aceasta crestere globala a carnii de porc, care…

- Operatorul bursei de la Hong Kong (HKEX) a anuntat marti ca a renuntat la oferta sa de preluare, in valoare de 39 miliarde dolari, pentru bursa de la Londra (London Stock Exchange Group -LSE), recunoscand ca nu a reusit sa convinga managementul LSE sa aprobe aceasta tranzactie care ar fi transformat…

- Intr-un caz fara precedent din luna iunie, cand au inceput manifestatiile din fosta colonie britanica, compania ce administreaza reteaua de metrou din Hong Kong (MTR) a suspendat circulatia tuturor trenurilor. In weekend-urile precedente, MTR inchisese temporar doar liniile si statiile vizate de…

- Vanzarile de roboti ar urma sa inregistreze un salt de 39% in 2022 comparativ cu 2018, in conditiile in care anul trecut investitiile globale in roboti au atins o valoare record de 16,5 miliarde dolari, potrivit unui raport elaborat de World Robotics si citat de Bloomberg, potrivit Agerpres.Un…

- Bursa de la Londra a respins oferta de preluare de 39 de miliarde de dolari a bursei din Hong Kong, optand pentru a-si respecta planurile de a achizitiona grupul de informatii si analize Refinitiv, transmite MEDIAFAX.Citește și: Olguța Vasilescu a rabufnit: Cum dracului vine criza peste noi…

- Bursa de la Londra a respins oferta de preluare de 39 de miliarde de dolari a bursei din Hong Kong, optand pentru a-si respecta planurile de a achizitiona grupul de informatii si analize Refinitiv, transmite Reuters preluat de mediafax.Bursa de la Londra a comunicat bursei din Hong Kong ca…

- China își va folosi puterea pentru a înabuși protestele din Hong Kong daca situația se va deteriora și mai mult, a declarat joi ambasadorul chinez la Londra, potrivit Reuters. ”Daca situația din Hong Kong se va deteriora și mai mult … guvernul central nu va sta cu mâinile…