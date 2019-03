Stiri pe aceeasi tema

- Opozantii Brexitului se mobilizeaza sambata in strada, la Londra, cu scopul de a cere un al doilea referendum, in timp ce premierul Theresa May face demersuri in culise pentru a-i atrage pe deputati de partea acordului sau al divortului cu Uniunea Europeana (UE), relateaza AFP.

- Mai multe sute de mii de persoane care nu doresc retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana au manifestat sambata in centrul Londrei pentru a solicita organizarea unui al doilea referendum pentru sau impotriva...

- Sute de mii de persoane au ieșit, sambata, pe strazile din Londra cerand un nou referendum privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, in condițiile in care oficialii britanici cauta soluții sa iasa din impas. Astfel, oamenii s-au adunat in cursul dupa-amiezii in centrul Londrei, cerand ca…

- Nigel Farage, o voce reprezentativa a taberei „Leave“, care pledeaza pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE), a inceput sambata un mars de 430 de kilometri catre Londra in vederea denuntarii unei „tradari“ in Parlamentul britanic a rezultatului referendumului din iunie 2016.

- Premierul britanic Theresa May a afirmat ca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana nu trebuie sa esueze si ca guvernul trebuie sa se concentreze pe realizarea Brexit-ului, relateaza duminica Reuters. Sefa guvernului de la Londra incearca sa obtina modificari la pachetul de masuri privind Brexit-ul…

- Peste 40 de foști diplomați britanici o indeamna pe Theresa May, premierul Marii Britanii, sa amane ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, acuzand-o pe șefa Guvernului de la Londra ca prezideaza o "criza naționala", relateaza cotidianul The Times, potrivit Mediafax.Potrivit unui comunicat…

- Sustinatorii apartenentei Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord la Uniunea Europeana si-au stabilit strategia prin care parlamentul de la Londra poate forta guvernul sa solicite un nou referendum asupra Brexit-ului, sustinand ca inca este timp pentru organizarea unei noi consultari…

