Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri si miliardarul israelian-canadian Sylvan Adams ar fi dezvaluit, pe surs, ca Madonna (60 de ani) va canta la finala din mai a concursului „Eurovision“, ce va avea loc la Tel Aviv.

- Un panou publicitar urias cu Donald Trump zambitor, dand mana cu premierul israelian Benjamin Natanyhu, a fost montat duminica la intrarea principala in Tel Aviv, in cadrul campaniei electorale a liderului israelian pentru un nou mandat, informeaza agentia de presa Reuters.Trump se bucura…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a acuzat marti Iranul ca lanseaza "in fiecare zi" atacuri cibernetice impotriva Israelului, informeaza agentia de presa AFP. "Atacurile cibernetice ale Iranului au loc in fiecare zi. Noi le supraveghem, le vedem si le dejucam mereu", a afirmat Netanyahu…

- Zece tari dintre cele 42 participante la concursul muzical Eurovision 2019 si-au ales deja reprezentantii pentru competitia care va avea loc in luna mai la Tel Aviv, scrie news.ro.Albania, Armenia, Belgia, Cipru, Macedonia, Franta, Malta, San Marino, Spania si Olanda si-au ales reprezentantii…

- Supermodelul israelian Bar Refaeli a fost desemnata sa prezinte concursul muzical Eurovision, desfasurat anul acesta la Tel Aviv, informeaza vineri agentia dpa preluata de Agerpres. Manechina de 33 de ani impreuna cu alti trei prezentatori israelieni vor gazdui spectacolul desfasurat in perioada…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a cerut direct, vineri, omologului sau roman, Viorica Dancila, sa mute ambasada Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim si sa sustina acest punct de vedere in cadrul Uniunii Europene. Imaginile au fost postate pe canalul de YouTube al premierului Israelian, in contextul…

- Doua mii de persoane dintre turistii care se vor deplasa in Israel in luna mai pentru a asista la concursul Eurovision 2019 vor avea posibilitatea de a opta pentru campingul urban in loc sa se cazeze in hoteluri scumpe, informeaza marti DPA. Municipalitatea din Tel Aviv a anuntat marti ca a aprobat…