Un miliardar dezvăluie greșeala care l-a făcut atât de bogat Scott Farquhar, unul dintre cei mai bogați oameni de pe planeta, a dezvaluit cum a ajuns sa acumuleze o avere uriașa. Australianul a povestit ca „aventura” sa in lumea afacerilor a pornit de la o scrisoare ratacita de poșta locala. In varsta de 39 de ani, Scott a marturisit ca nimic nu s-ar fi intamplat daca scrisoarea din partea unei academii militare nu s-ar fi ratacit prin poșta. Barbatul ar fi trebuit sa urmeze cursurile academiei, de unde ar fi devenit ofițer intr-unul din serviciile armate naționale. Insa scrisoarea din partea instituției de invațamant s-a ratacit prin poșta. Abia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

