Un miliardar chinez, principalul actionar la Daimler

Stiri pe aceeasi tema

- BAIC Motor and Daimler planuiesc sa construiasca o noua fabrica pentru Mercedes-Benz in China, incat cererea locala este in continua crestere, potrivit Bloomberg. Producatorii auto vor investi peste 1,9 miliarde de dolari intr-o noua fabrica, a anuntat BAIC in cadrul unei intalniri cu presa…

- Sambata, 24 februarie, a devenit cunoscut faptul ca seful producatorului auto chinez Geely a achizitionat aproape 10% din actiunile Daimler, devenind cel mai mare actionar unic din concern. Potrivit agentiei de stiri Bloomberg, in ultimele saptamani miliardarul chinez Li Shufu a cumparat actiuni de…

- Un grup german specializat in producerea cabinelor, soluțiilor și structurilor de placare pentru industria vehiculelor examineaza posibilitatea extinderii in Republica Moldova, prin filiera Zonei Economice Libere "Balți", scrie mold-street.com.

- Fondatorul Zheijang Geely Holding Group a acumulat participatii in compania Daimler – compania mama a Mercedes – in valoare de 9 miliarde de dolari, aceasta transformandu-se in cea mai mare investitie a unei companii chinezesti intr-un producator auto de talie mondiala, potrivit Bloomberg. …

- Din casa victimelor a disparut suma de 15.000 lei si 17.700 de euro, bani care se considera a fi motivul crimei, informatia despre existenta anterioara a acestor sume in casa fiind descoperita pe un bilet gasit intr-o cutie de pantofi.

- Grupul auto chinez Zhejiang Geely Holding achizitioneaza o participatie in valoare de aproape 7,5 miliarde de euro (9,2 miliarde de dolari) in Daimler AG, devenind cel mai mare investitor in producatorul auto german, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit sa-si pastreze

- O grupare criminala neo-nazista ar incerca sa se infiltreze in compania Daimler, compania care produce brand-ul Mercedes, pentru a transforma gigantul din industria auto intr-o platforma de propaganda extremista, susține sindicatul corporației, scrie digi24.ro.

- Autoritatile din SUA investigheaza Daimler, producatorul Mercedes, dupa ce au gasit un software instalat pe masinile acestora care ar fi putut sa ajute trecerea testelor pentru determinarea emisiilor de noxe la motoarele diesel, scrie Reuters care citeaza o publicatie germana a carei sursa sunt…

- Autoritațile din SUA investigheaza grupul german Daimler, proprietarul marcilor Mercedes și Smart, in privința unui software care ar fi ajutat compania sa treaca testele de emisii, scrie Reuters, care citeaza ziarul german Bild am Sonntag.

- Autoritațile din SUA investigheaza grupul german Daimler, proprietarul marcilor Mercedes și Smart, in privința unui software care ar fi ajutat compania sa treaca testele de emisii, scrie Reuters , care citeaza ziarul german Bild am Sonntag. Investigația vine dupa ce grupul german Volkswagen au recunoscut…

- Grupul chinez Orient Hontai Capital a preluat controlul a 53,5 % din grupul audiovizual Imagina (Mediapro), detinatorul esential al drepturilor de televiziune din fotbalul spaniol, pentru un miliard de euro, a anuntat vineri Mediapro.

- Dupa aproape trei ani la conducerea clubului Corona Brasov, timp in care a luat pozitie, fara precedent in lumea sportului, Liviu Dragomir candideaza ca membru in Consiliul de Administratie la alegerile din 14 februarie de la Federatia Romana de handbal. „De aproape trei ani, de cand ocup functia de…

- Antreprenorul Elon Musk a impresionat zilele trecute prin lansarea in spațiu a unei mașini decapotabile Tesla, o adevarata demonstrație de forța facuta de miliardar pentru a marca folosirea celei mai puternice rachete din lume, Falcon Heavy, realizata de catre compania sa SpaceX . Insa puțina lume mai…

- Grupul chinez HNA Group Co. si-a redus usor participatia pe care o detine la Deutsche Bank, dar a promis ca va ramane un investitor "semnificativ" pe termen lung la cea mai mare banca germana.

- ♦ Constructori auto, producatori industriali si de biotehnologie, porturi, drumuri si transportul de energie, toate sunt in vizorul Beijingului in vederea reducerii dependentei Chinei de tehnologiile straine ♦ Prin achizitia de active strategice, Beijingul cumpara si influenta in politica europeana.…

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, marti, ca judetul Giurgiu este un exemplu la nivel national referitor la ceea ce a facut pentru a micsora timpii de reactie in situatii de urgenta. "Principalul obiectiv la interventia in caz de urgente este sa fim cat mai aproape de omul de rand,…

- "Aceste teste pe maimute si chiar pe oameni nu sunt justificabile in vreun fel din punct de vedere etic si ridica numeroase probleme cruciale care se afla la originea acestor incercari", a declarat un purtator de cuvant al Guvernului, Steffen Seibert. El a insistat asupra ”responsabilitatii speciale”…

- Studiile pe oameni si maimute ale efectelor emisiilor de gaze de esapament ale masinilor, dezvaluite in ultimele zile de presa, sunt considerate ”nejustificabile” de guvernul german, relateaza Reuters, citat de News.ro . ”Aceste teste pe maimute si chiar pe oameni nu sunt justificabile in vreun fel…

- Competitori aprigi pe piata automobilelor premium, cei doi producatori germani au de gand sa realizeze o companie comuna in segmentul car-sharing, un proiect de care vor beneficia peste 4 milioane de clienti. Este vorba de o fuziune intre doua companii de servicii car-sharing, dezvoltate separat, Car2Go,…

- O fabrica in care se produc brichete combustibile din lignit a inceput sa functioneze de cateva zile in comuna Pestisani, din judetul Gorj, in urma unei investitii a unui om de afaceri din China.

- Cea mai noua varianta a emblematicului model Mercedes G Class a fost lansata cu fast la Salonul auto de la Detroit, pentru presa, iar invitat special la eveniment a fost actorul Arnold Schwarzenegger. Cu palarii texane pe cap(si ciocnind shots-uri cu snaps), Schwarzenegger si Dieter Zetsche, boss-ul…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, care si-a inceput ieri prima vizita de stat in China, i-a oferit omologului sau Xi Jinping un murg din Garda Republicana franceza, o ”diplomatie a calului” inedita si un gest de prietenie fata de gazda sa, a informat palatul Elysee. ”In timpul vizitei sale la Paris,…

- Chiar daca Marian Oprisan sustine eventualitatea unei restructurari guvernamentale totale, nu la fel vede lucrurile colega sa de partid, Rovana Plumb. “Nu voi vota pentru restructurare. Astazi nu este momentul (…) nu incepem acum cu restructurare. (…) Astazi nu vom discuta despre competitie sau confruntari…

- De multe ori, cand e vorba despre ce se petrece in Romania, afli ca nu s-a furat un Mercedes, ci o bicicleta si, de fapt, nu s-a furat, ci s-a returnat. In ultima vreme, numai un om a reusit sa exprime acest lucru mai bine ca oricare: Dana Grecu. Pardon, Dana Chera. Stim cu totii […] Dana Grecu, o Romanie…

- Politicianul german de extrema - dreapta Beatrix von Storch, vicelider AfD, este investigata pentru incitare la ura si a fost temporar blocata pe Facebook si Twitter dupa ce a scris pe site-urile de social media, de Anul Nou, ca Politia din Koln face concesii "hoardelor de barbati musulmani barbari…

- Romania a fost, in anul 2016, principalul furnizor de clapari de ski pentru celelalte state UE, 27% din claparii de schi exportati intracomunitar provenind din Romania, arata datele publicate vineri de Eurostat. Danemarca a furnizat 68% din brazii de Craciun pentru statele membre UE, in timp…

- Romania a fost, in anul 2016, principalul furnizor de clapari de ski pentru celelalte state UE, 27% din claparii de ski exportati intracomunitar provenind din Romania, arata datele publicate vineri de Eurostat. Danemarca a furnizat 68% din brazii de Crăciun pentru statele membre UE, în timp…

- Romania a fost, in anul 2016, principalul furnizor de clapari de ski pentru celelalte state UE, 27% din claparii de ski exportati intracomunitar provenind din țara noastra, arata datele publicate vineri de Eurostat. Danemarca a furnizat 68% din brazii de Craciun pentru statele membre UE, in…

- Danemarca a furnizat 68% din brazii de Craciun pentru statele membre UE, in timp ce 36% din lumanarile de Craciun au venit din Polonia, conform Agerpres. Germania a fost principalul furnizor de bomboane de ciocolata si trenulete de jucarie, in timp ce Franta a fost principalul furnizor de vin si curcani.…

- Grupul auto francez a inceput cautarile pentru un nou CEO, succesor pentru directorul general Carlos Ghosn, al carui mandat se va termina in luna mai 2018. “Companiile de recrutare au fost mandatate iar candidatii urmeaza sa fie audiati”, spune presa din Hexgon. Obiectivul este desemnarea persoanei…

- Grupul austriac Vienna Insurance Group (VIG), cel mai mare jucator din piata locala de asigurari, i-a reinnoit mandatul lui Mihai Tecau la conducerea Omniasig pentru inca patru ani. Tecau este CEO al Omniasig din mai 2012, dupa ce anterior a fost CEO la BCR Asigurari, si a fost avizat de Autoritatea…

- Grupul german Daimler AG va cumpara o participatie majoritara in Chauffeur Prive, rivalul mai mic al celebrei Uber, care ofera servicii de ride-hailing (comanda unei masini prin intermediul unei aplicatii), transmite Reuters.

- OMV Petrom a finalizat lucrarile de constructie la doua statii noi de tratare a gazelor, amplasate langa zone de productie importante. Cele doua proiecte, care au necesitat investitii de peste 130 de milioane de euro incepand din 2013, vor permite livrarea de gaze in sistemul national de transport,…

- In preajma Sarbatorilor de iarna, micutii pacienti, dar si specialistii de la Spitalul Clinic de urgenta pentru copii “Marie Curie” au primit un dar extrem de util unitatii medicale. Este vorba despre un incubator ce este folosit indeosebi pentru copilasii cu operatii, estimat la valoarea de 10.000…

- Fiul „Regelui” ar putea fi imprumutat in aceasta iarna la gruparea de pe malul Bosforului. Cum nu are șanse de a prinde prima echipa la Fiorentina, Ianis ar avea ocazia sa-și relanseze cariera la formația unde tatal sau a facut istorie. Gheorghe Hagi ar fi fiscutat cu oficialii de la Galatasaray despre…

- Incepe ultimul drum al Regelui Mihai, de la Palatul Regal spre Manastirea Curtea de Arges. Majestatea Sa se va odihni in necropola regala alaturi de Regina Ana, cea care i-a fost sprijin timp de aproape 7 decenii. Familia Regala este in mare doliu pentru 40 zile si doliu timp de trei luni. Marele doliu…

- Pentru prima data in istoria sa, organismul european EuroNCAP care evalueaza securitatea si fiabilitatea vehiculelor, a atribuit nota 0 (din 5 maximum) la capitolul siguranta. Este vorba de modelul Punto fabricat de Fiat, care s-a clasat pe ultimul loc in acest an in clasamentul anual de securitate…

- Mai multe evenimente care urmau sa aiba loc la Centrul Cultural ”Arta” Dej au fost reprogramate, ca urmare a decesului Regelui Mihai și a decretarii doliului național. Va reamintim, Guvernul Romaniei a decretat trei zile de doliu național, in perioada 14-16 decembrie, ca urmare a decesului Regelui Mihai.…

- Producatorul auto francez Renault a decis sa isi extinda activitatile in presa – o premiera – cumparand o participatiune de 40% in grupul de presa Challenges, care editeaza revista economica cu acelasi nume si alte cateva titluri, au anuntat cele ...

- Constructorul auto francez Renault a anuntat miercuri ca va prelua o participatie de 40% la grupul de presa Challenges, o investitie inedita pentru un constructor auto dar care vizeaza dezvoltarea de continut pentru automobilele autonome, transmite Reuters.

- In primele 11 luni din acest an, livrarile brandului BMW au urcat cu 3,7%, la 1,89 milioane de vehicule, in timp ce Mercedes-Benz a vandut 2,1 milioane de unitati, iar Audi, divizia de lux a Volkswagen, s-a situat pe locul trei, cu 1,7 milioane de vehicule. Grupul BMW, care cuprinde brandurile…

- Matthias Mueller, șeful grupului german Volkswagen, cere eliminarea subvențiilor pentru motoare diesel, scrie Deutsche Welle . Acesta a afirmat intr-un interviu pentru ziarul german Handelsblatt ca ”daca vrem ca tranziția catre motoare electrice prietenoase cu mediul sa aiba succes, atunci motorul diesel…

- Renault a prezentat un nou propulsor creat in cadrul colaborarii dintre alianta din care face parte si Daimler AG. Noua unitate este un benzinar turbo de 1.3 litri, care potrivit producatorului inregistreaza performante mai mari, un consum mai redus de carburant si un nivel mai mic de emisii.

- Grupul auto german Volkswagen poarta discuții vizand preluarea unei participații la GAZ, un producator rus de autovehicule comerciale ușoare, au declarat vineri pentru Reuters mai multe surse din apropierea discuțiilor. Deocamdată nu este clar cât de mare este participația pe care Volkswagen…

- Grupul auto german Volkswagen poarta discutii vizand preluarea unei participatii la GAZ, un producator rus de autovehicule comerciale usoare, au declarat vineri pentru Reuters mai multe surse din apropierea discutiilor. Deocamdata nu este clar cat de mare este participatia pe care Volkswagen…

- Conservatorii cancelarului german in functie, Angela Merkel, si social-democratii au cazut de acord sa inceapa discutii preliminare in vederea formarii unei noi „mari coalitii“ de guvernare, potrivit unor surse citate de agentia Reuters si tabloidul german „Bild“. Decizia lor vine ca urmare a intalnirii…

- Constructorul auto german Mercedes testeaza un serviciu de livrare cu drone in Elveția, scrie Bloomberg . Testul are loc in orașul Zurich. Consumatorii comanda cafea sau diverse obiecte și gadgeturi de pe platforma de shopping Siroop sau de la retailerul Black & Blaze Coffee Roasting Co, iar produsele…

- Daimler AG a respins oferta grupului auto chinez Geely de a prelua o participatie de pana la 5% printr-un plasament de actiuni actualizat, din cauza impotrivirii de diluare a participatiilor existente,...

- BMW are in plan investitii de zeci de miliarde de euro in noi tehnologii in speranta de a face fata amenintarii Tesla, insa isi poate producatorul auto german sustine vanzarile in timpul derularii procesului de transformare? In urmataorii ani, producatorul auto bavarez vrea sa se transforme…