- Agentia pentru recuperarea bunurilor infractionale a aplicat, in aceasta saptamana, sechestru pe bunuri in valoare de aproximativ jumatate de milion de lei, iar suma totala a activelor, indisponibilizate de ARBI, din momentul infiintarii, e de circa 1 miliard de lei.

- In fiecare toamna, Iasul devine polul agriculturii din Regiunea de Nord-Est prin organizarea celui mai amplu eveniment dedicat sectorului agricol – Targul pentru Fermieri AGRALIM. In acest an, a XI-a editie a Targului AGRALIM se va desfasura in perioada 19-22 septembrie, la Centrul Expozitional Transagropolis…

- Un raport al Institutului Național de Statistica menționeaza ca, anul trecut, Iașul era fruntaș in randul județelor din țara, avand 444 de biblioteci funcționale. Din pacate numarul acestora este intr-o continua scadere mai ales in mediul rural, unde, interesul pentru cultura, se pare ca este unul lipsit…

- Artiști din șase țari participa, in perioada 11 – 24 august 2019, la Simpozionul Internațional de Arte Vizuale „HUMAn” de la Cucuteni (judetul Iași), organizat de Atelierul de Arta Ionela-Sandrina Mihuleac. Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, prin Muzeul de Istorie a Moldovei, este partener in…

- Amintim ca primul se afla in procedura de licitatie pentru atribuirea lucrarilor, iar al doilea are deja de doua luni contractul semnat. Pe de alta parte, valoarea solicitarilor de rambursare depuse de CJ este de 40,4 milioane de lei, precizeaza un comunicat, care completeaza ca, de la inceputul anului,…

- O bubuitura puternica s-a auzit ieri in jurul orei 14 - in majoritatea cartierelor din Iasi si localitatile limitrofe. Zgomotul a fost urmat de o unda de soc in urma careia ferestrele s-au cutremurat.

- Iasul continua sa conduca in topul regional in ceea ce priveste accesarea de fonduri europene. Beneficiarii din judet au atras aproape 30- din totalul banilor contractati pana acum in cadrul celui mai popular program de finantare - Programul Operational Regional (POR). Autoritati locale, firme si lacasuri…

- Cladirea in care functioneaza Muzeul de Istorie Naturala a intrat ieri in proces de restaurare. Valoarea totala a proiectului se ridica la 13,4 milioane lei. „Cu acest nou edificiu, Iasul a depasit cu 100- programul initial pe care l-am inceput in 2016", a declarat ieri primarul Mihai Chirica. Printre…