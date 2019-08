Un microbuz si doua autoturisme, implicate in accident pe E68

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN7 (E68) Sebes – Deva, la kilometrul 358, in zona localitatii Geoagiu, judetul Hunedoara, a avut loc o coliziune intre doua autoturisme. Potrivit primelor informatii, trei persoane au fost ranite. Circulatia rutiera…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN52 la intrarea in municipiul Alexandria dinspre Furculesti, judetul Teleorman, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme. In urma impactului, doua persoane au fost ranite grav. Circulatia…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sensul catre Lugoj al autostrazii A1 Timisoara ndash; Lugoj, la kilometrul 468, in zona localitatii Sanovita judetul Timis , a avut loc o coliziune intre trei autoturisme.In urma impactului, trei persoane au fost ranite.Circulatia…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier este intrerupt in ambele sensuri pe DN 72A Targoviste - Campulung, la intersectie cu DJ 702D, in zona localitatii Priseaca, din judetul Dambovita.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 7, la kilometrul 189, in zona localitatii Seaca, judetul Valcea, s a produs un accident rutier, in care au fost implicate doua autoturisme si un autocamion.In urma impactului au rezultat sase victime, dintre care doua…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca ca in judetul Satu Mare, pe DN19F Satu Mare Sein judetul Maramures , in localitatea Odoreu a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme.Traficul este blocat.Se fac cercetari pentru stabilirea vinovatiei.Se…

- Un accident s-a produs joi dimineața in zona localitatii Mihailesti, judetul Buzau, fiind implicate trei autoturisme și o cisterna fara incurcatura.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2 (E 85), in zona localitatii Mihailesti, judetul Buzau, a…

- Carambol pe autostrada Soarelui! Au fost implicate cinci mașini și sunt trei victime! Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sensul catre litoral al&nb...