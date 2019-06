Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz de marfa a iesit in afara partii carosabile si a intrat intr o casa, in localitatea Podu Cosnei, comuna Cosna, judetul Suceava. In autoturism se aflau un barbat si o femeie. Din nefericire, barbatul a ramas incarcerat, cu leziuni incompatibile cu viata, precizeaza ISU Suceava.Femeia, in…

- Tragedia a avut loc, sambata dimineața, la Podul Cosnei, in județul Suceava. Șoferul care se afla in microbuz a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina intr-o casa. In urma impactului, el a murit strivit in cabina. Cea de-a doua victima, femeia din dreapta soferului, a supravietuit cu rani…

- Un microbuz cu marfa a ieșit in afara parții carosabile dupa ce șoferul a pierdut controlul volanului și a intrat intr-o casa in localitatea Podu Coșnei, comuna Coșna, informeaza purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Accidentul a fost anunțat astazi dimineața la ora 6.40. In mașina se…

- Un teribil accident rutier a avut loc in județul Bacau Bacau, intre Sascut si Adjud, la kilometrul 60. Un microbuz cu pasageri in care se aflau mai multi copii a oprit pe marginea drumului pentru o pauza si a fost spulberat de un TIR, realateaza... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Accident rutier deosebit de grav pe Autostrada A1, la km 111."Accident rutier autostrada A1 km 502: 1 microbuz cu 1 furgoneta implicate, 10 persoane (cetațeni bulgari) implicate din care 1 incarcerat, 4 necesita ingrijiri medicale și 5 contuzii minore. Citește și: LOVITURA pentru Parchetul…

- Doua minore au ajuns pe patul de spital dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit violent intr-un copac. Accidentul s-a produs astazi, 10 aprilie, la mizeul nopții in jurul orei 01:00, in satul Gisca, raionul Caușeni.

- Sambata, 23 martie 2019, au mers la strabunicul lor, rugandu-l sa le dea niște saci pentru ca vor sa faca curat pe strada, scrie ziarsuceava.ro. Au reușit sa stranga in cateva ore patru saci de gunoaie aruncate pe marginea drumului și așa plin de gropi și balți ce ne duc cu gandul la un catun din…

- Soferul unui microbuz a murit luni seara dupa impactul cu un tir polonez, pe autostrada A1, pe raza localitatii timisene Remetea Mare iar o femeie din microbuz a fost transportata la spital, potrivit https://www.agerpres.ro/.Citește și: Rasturnare de situație dupa declarația Vioricai Dancila!…