- Un microbuz in care se aflau 19 persoane, cetateni straini, s-a rasturnat, duminica, in timp ce se indrepta catre intrarea in Salina Slanic, aflata la 207 metri sub pamant. Opt ambulante SAJ, dintre care doua cu medic, dar si echipaje ISU s-au deplasat la locul accidentului, dar nu se stie cate persoane…

- Un numar de 22 de turisti israelieni, printre care opt copii, implicati in accidentul care s-a produs, duminica dupa-amiaza, in subteranul Salinei Slanic, au fost transportati la spital, ei suferind diverse traumatisme, inclusiv cranio-cerebrale, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta…

- Un eveniment rutier s a petrecut astazi in orasul prahovean Slanic.Un microbuz care avea 19 pasageri s a rasturnat.Pasagerii erau veniti pentru a face circuitul Salinei.Sursa foto cu rol ilustrativ : ZIUA de Constanta ...

- Un microbuz plin cu pasageri s-a rasturnat pe DN1 C Baia Mare – Satu Mare, in zona bisericii din localitatea maramureșeana Sabișa. Potrivit ultimelor informații in microbuz au fost 9 pasageri plus șoferul. nu se cunosc circumstanțele in care s-a produs accidentul. La fața locului au intervenit pompieri,…

- Microbuzul de pe Chișinau-Molești, s-a rastunat pe traseul Ialoveni-Costești. Accidentul s-a produs aproape de ora 15:00, ne-a declarat ofițerul de presa al IP Anenii Noi, Silvia Vetcu. {{277984}}„La volanul caruia se afla un barbat de 61 ani, in timp ce se deplasa spre Costești, din cauza condițiilor…

- Starea drumurilor, vineri, 23 martie. Traficul pe Autostrada A2 este blocat complet, vineri dmineata. Un TIR s-a rasturnat ca urmare a caderii masive de zapada. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de ninsoare, valabila pentru 14 judete si Capitala. Avertizarea…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Prahova, Raluca Brezeanu, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, ca, in urma sesizarilor primite si a constatarilor efectuate, administratorul drumurilor judetene a fost sanctionat, solicitandu-i-se, totodata, sa intervina pentru siguranta…

- Pompierii militari intervin duminica pentru salvarea unei persoane ramasa incarcerata intr-un camion care s-a rasturnat pe un pod din localitatea Harman, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Luiza Danila. ''La fata locului…

- Clarvazatoarea Maria Ghiorghiu a facut o noua premoniție ingrijoratoare. Ea și-a anunțat cititorii ca pe 21 martie va avea loc ceva important in Tenerife. In general, parapsiholoaga a avut doar premoniții catastrofale. Cei care cred in vorbele ei spun ca ea a știut de tragedia de la Colectiv, dar și…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Prahova, Raluca Brezeanu, a declarat, marti, ca cele doua fete de 12, respectiv 15 ani, care se aflau in locuinta unei cunostinte a acesteia din urma au fost incredintate apartinatorilor. Politia Prahova a anuntat, luni, ca…

- Ileana Ciuculete s-a stins in urma cu un an, iar familia regretatei artiste se pregatește de parastas, ocazie cu care Cornel Galeș va imparți haine pentru soția sa. Slujba de pomenire va avea loc la Biserica Costeasca, din Chitila. La parastas, au fost invitați foarte mulți apropiați ai regretatei cantarețe,…

- Doi copii sunt dati in consemn la frontiera dupa ce tatal lor grec i-ar fi rapit, polițiștii din Prahova, județ unde aceștia locuiau cu mama lor, deschizand o ancheta pentru lipsire de libertate si nerespectarea unei hotarari judecatoresti. Potrivit Politiei Prahova, politistii au fost sesizati de catre…

- Sambata dimineața, mai mulți turiști au fost surprinși de o avalanșa in Munții Vrancei. Excursia a fost organizata pe Facebook. Grupul s-a imparțit in doua, primul fiind insoțit de patru persoane de la Salvamont. Din cel de-al doilea grup, care a plecat pe traseu mai tarziu, faceau parte doua femei,…

- Un accident grav s-a produs in dupa-amiaza zilei de vineri, 2 martie, pe Drumul European 581, pe raza localitatii Tarzii, Romania. In accident a fost implicat un microbuz din Republica Moldova de pe cursa Chisinau - Bucuresti. Acesta transporta zece persoane.

- UPDATE ORA 15:16 Circulatia pe DN 5 Giurgiu - Bucuresti a fost reluata pe ambele sensuri de mers, dupa ce o autocisterna inmatriculata in Bulgaria, incarcata cu butan, s-a rasturnat joi intr-un sant de pe marginea drumului, intre localitatile Uzunu si Daia, potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Trei tineri s-au rasturnat, luni, cu mașina, pe autostrada București – Pitești, la kilometrul 79, dupa ce șoferul a pierdut controlul volanului și a ieșit in decor. Tanarul aflat la volan, originar din județul Olt, a fost gasit in stare de șoc de echipajul de pe ambulanța. El tremura și vorbea cu dificultate,…

- Carosabilul umed dar si viteza excesiva i-au dat mari batai de cap unui sofer de 19 ani din Buzau. Tanarul care circula joi seara cu un autoturism Volkswagen pe cel mai mare bulevard din Buzau, a intrat in plina viteza intr-un microbuz plin cu pasageri care se pregatea sa intre in statia de la Bisericuta…

- Momente de panica pentru 13 oameni aflati intr-un microbuz, in noaptea de miercuri spre joi, in Vaslui. Autovehiculul care transporta persoane din Republica Moldova s-a rasturnat in zona localitatii Cretesti. Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu victime.

- Cei 12 pasagerii din microbuz au fost preluati de un alt mijloc de transport și aduși acasa, in Republica Moldova. Despre acest lucru a afirmat pentru presa romana purtatorul de cuvant al Institutiei Prefectului Vaslui, Cristian Lapa.

- Un microbuz cu cetateni din Republica Moldova s-a rasturnat, miercuri seara, pe DE 581, in localitatea Cretesti, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Vaslui. Potrivit autoritatilor, accidentul s-a produs din cauza neadaptarii vitezei la conditiile unui carosabil acoperit…

- Accidentul rutier s-a produs, luni seara, pe drumul judetean 692, intre localitatile Varias si Gelu, din judetul Timis. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis, in accident au fost implicate o masina in care se afla doar soferul si un autocar cu 40 de pasageri…

- Cel putin 27 de persoane aflate într-un autocar cu turisti si-au pierdut viata si 18 au fost ranite într-un accident rutier produs în provincia indoneziana Java de Vest, au anuntat duminica politia si spitalul locale, transmit EFE si dpa. Accidentul s-a produs sâmbata…

- Un microbuz de pasageri, care efectua curse regulate intre municipiul Botosani si orasul Saveni, s-a rasturnat, astazi dupa-amiaza, pe drumul national DN 29, la iesirea din localitatea Ungureni, in urma incidentului fiind transportat la spital un copil de 15 ani. Potrivit sefului Serviciului Politiei…

- Pompierii din Sinaia intervin, marti seara, pentru stingerea unui incendiu violent produs la o cladire in care functioneaza o statie ITP si un service auto. Flacarile au cuprins o suprafata de aproximativ 80 de metri patrati,doua autoturisme dezmembrate fiind arse. Circulatia pe DN 1 a fost deviata.…

- In cursul zilei de azi, a avut loc un accident rutier in localitatea Mihai Viteazu din judetul Constanta. Se pare ca in accident au fost implicate un tir si microbuz in care erau 15 persoane. La fata locului a ajuns elicopterul SMURD, o ambulanta, dar si un oamenii legii pentru a stabili cauzele si…

- Un accident grav a avut loc, joi dimineata, pe drumul national 66, în judetul Hunedoara. Un microbuz în care se aflau mai multi adulti si doi copii s-a rasturnat din cauza vitezei neadaptate la conditiile de trafic.

- Un microbuz in care se aflau 11 persoane s-a rasturnat luni seara pe marginea drumului, pe Valea Oltului, pe raza localitatii Calimanesti, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- Autobuz cu 18 pasageri si mai multe masini s-au rasturnat in Vrancea si Galati. In judetele Braila si Vrancea, viscolul a rupt firele electrice si sute de persoane au ramas in bezna. In judetul Braila, vantul a distrus retelele electrice. La ora 8.00, erau 45 de localitati cu aproximativ 13.000 de consumatori…

- Victor Spirescu, primul roman care a ajuns in Anglia dupa liberalizarea pietei muncii in 2014, a murit intr-un tragic accident de masina. Tanarul in varsta de 32 de ani s-a stins din viata luni, 15 ianuarie, in jurul orei 4 dimineata. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a aflat detalii infioratoare…

- Un microbuz in care se aflau patru oameni s-a rasturnat sambata seara intr-o rapa adanca de cinci metri, pe drumul spre statiunea Paltinis, a anuntat ISU Sibiu. „Sunt trei persoane ranite. Doua dintre ele se afla in ambulanta SMURD pentru ingrijiri medicale (prezinta traumatisme minore) si a treia…

- Opt case din comuna prahoveana Calugareni au fost incendiate in ultimele saptamani, politistii deschizand o ancheta si intocmind un cerc de suspecti, unul dintre acestia fiind depistat, au informat vineri reprezentanti ai Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova. Purtatorul de…

- Politistii prahoveni au deschis un dosar penal pentru sustragere sau distrugere de inscrisuri in cazul medicului care a fost filmat cu o camera ascunsa in timp ce refuza internarea unei femei de 87 de ani, rupand fisa medicala a acesteia. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Prahova,…

