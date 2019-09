Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Braila au prins in trafic, joi, un sofer de microbuz scolar baut. Autovehiculul era gol, dar soferul urma sa preia un grup de copii. Politistii i-au suspendat dreptul de a conduce si l-au amendat.

- Transportul agabaritic a fost surprins de un sofer maghiar, intr-o parcare de pe Autostrada M3 din Ungaria, iar imaginile s-au viralizat rapid in tara vecina, oamenii find revoltati de inconstienta soferului roman. Potrivit Info Trafic 24, autocarul era inregistrat in Romania, in judetul Satu Mare.…

- Un tren de persoane in care se aflau 30 de pasageri a deraiat, miercuri, in Dorohoi, județul Botoșani, dupa ce a lovit un camion. Calatorii s-au autoevacuat dupa accident, singurul ranit fiind șeful de tren. Potrivit ISU Botoșani, in tren se aflau circa 30 de pasageri, care s-au autoevacuat. Singurul…

- Politistii sunt la fata locului si fac cercetari pentru stabilirea imprejurarilor in care s-a produs accidentul. Un tren de persoane in care se aflau 30 de pasageri a deraiat, miercuri, in Dorohoi, judetul Botosani, dupa ce a lovit o masina. Calatorii s-au autoevacuat dupa accident, singurul ranit fiind…

- Cei… 22 de kilometri de autostrada proaspat inaugurați și dați spre circulație au primit și un fel de „botez”. Miercuri, la aproximativ doua ore dupa deschiderea traficului rutier pe bucata de autostrada noua, un șofer a fost filmat mergand fara nicio grija…pe contrasens.…

- Transportul aerian de pasageri inregistrat pe aeroporturile din Romania a crescut cu 6,6% in primul trimestru al anului, pana la 4,644 milioane de persoane, fata de 4,356 milioane consemnate in aceeasi perioada a anului 2018, arata datele Institutului National de Statistica (INS). Conform…