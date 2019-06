Stiri pe aceeasi tema

- Ghinioanele s-au ținut lanț de militarii NATO care executa aplicații pe raza județului Buzau. Dupa ce un parașutist american s-a ranit in urma unei aterizari greșite, un microbuz cu oficiali implicați in operațiuni s-a rasturnat in zona de munte a județului. Evenimentul produs in cursul dimineții pe…

- Trei persoane au fost ranite si transportate la spital dupa ce un microbuz cu pasageri s-a rasturnat vineri seara, pe DN 38, între localitatile Topraisar si Amzacea, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Constanta.

- Un baietel de sase ani care circula cu bicicleta pe o strada din Buzau, a fost lovit de o masina la volanul careia se afla un individ fara permis de conducere. Acesta a fugit imediat dupa producerea accidentului, iar micutul fusese ranit grav la cap.

- Joc de glezne ministerial, la Buzau - din partea autoritatilor vremelnice - Denes, acest dady al Padurilor, in postul vremelnic de ministru, a descins la Buzau ...ca sa ce? Dincolo de ridicol si de vocabularul limitat, nenea asta a fost pus sa repete o poezie invatata dinainte. Jenant!

- Vremea nu a facut ravagii doar in Buzau, fenomene extreme fiind consemnate și in Prahova, Ialomița și Calarași. Un autocar cu 39 de pasageri s-a rasturnat, marți dupa-amiaza, pe raza localitații Drajna din județul Calarași. Județul este sub cod portocaliu de viijelii, iar in zona a fost filmata și o…

- Un accident rutier a avut loc, sambata dupa-amiaza, pe raza localitații Capușu din județul Cluj. Din primele informații, un microbuz cu 18 persoane s-a rasturnat in afara parții carosabile.

- Sambata dupa-amiaza, un accident cumplit a avut loc, in judetul Cluj. A fost activat Planul Rosu de interventie. In urma accidentului au rezultat 11 victime, din care 2 inconstiente. La locul accidentului s-a deplasat si elicopter SMURD-Mures. Un microbuz plin cu pasageri s-a rasurnat in afara parții…

- Trei persoane, doi barbati si o femeie, au decedat, 10 persoane au fost grav ranite, iar alte trei au suferit rani usoare in urma coliziunii dintre un microbuz de persoane si un tren la trecerea de cale ferata din localitatea buzoiana Bilhacu, este bilantul final al ISU Buzau, dupa ce la ora 23,00 planul…