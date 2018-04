Un microbuz cu 19 pasageri s-a rasturnat la Slanic

Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz plin cu pasageri s-a rasturnat pe DN1 C Baia Mare – Satu Mare, in zona bisericii din localitatea maramureșeana Sabișa. Potrivit ultimelor informații in microbuz au fost 9 pasageri plus șoferul. nu se cunosc circumstanțele in care s-a produs accidentul. La fața locului au intervenit pompieri,…

- Nereguli pe ruta de microbuz Sociteni - Chisinau. Pasagerii se plang ca soferii nu respecta graficul de circulatie, iar masinile sunt supraincarcate in orele de varf. Abaterile au fost confirmate si de inspectorii de la Agenția Naționala Transport Auto.

- Exista insa doua drumuri nationale cu restrictii de tonaj, de 3,5 tone, in judetul Buzau, pe DN10 Buzau - Brasov, din cauza alunecarilor de teren existente, precum si in judetul Tulcea, pe DN 22 Smardan - Macin, unde este instituita restrictie pentru autoturismele cu masa totala mxima autorizata…

- Circulatia unor trenuri va suferi modificari incepand de luni Circulatia unor trenuri va suferi modificari începând de luni, 26 martie, pentru efectuarea de lucrari la infrastructura feroviara, informeaza CFR Calatori. Astfel, în urma lucrarilor care au loc între…

- In judetul Arges o masina de teren a plonjat in rau iar martori au sunat la 112. La sosirea autoritatilor masina era abandonata si nici urma de sofer. Pompierii au cautat mai multe ore insa nimeni nu știe insa nimic. Cea mai plauzibila varianta ar fi aceea ca soferul a fugit de la locul accidentului.…

- Mai multi jandarmi bucuresteni au sarit imediat in ajutorul persoanelor aflate intr-un microbuz care s-a rasturnat pe DN 71, in Dambovita. Accidentul a avut loc vineri, undeva in zona localitatii Bratesti. Jandarmii din cadrul Batalionul 3 al Capitalei se intorceau de la o activitate de pregatire desfasurata…

- foto și video – Jandarmeria Romana Accident pe DN 71, pe raza localitații Bratesti, unde un microbuz cu persoane s-a Post-ul DN 71 – Microbuz cu persoane rasturnat. Au intervenit jandarmii bucureșteni care se intorceau de un exercițiu apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un microbuz cu șapte pasageri ce se deplasa pe DN 71 Targoviște-București , a ajuns in șanț. Din primele cercetari, se pare ca șoferul microbuzului nu a adaptat viteza la condițiile de drum și s-a rasturnat in șanț. Nu au fost victime. Jandarmii bucureșteni care se intorceau de la o activitate de pregatire…

- Un microbuz in care se aflau sase persoane s-a raturnat pe DN 71 in lcoalitatea damboviteana Bratesti. Jandarmii din Batalionul 3 din cadrul Jandarmeriei Capitalei, care se aflau in trafic, au actionat pentru scoaterea pasagerilor din microbuz.

- Traficul pe Autostrada A2 este blocat complet, vineri dmineata. Un TIR s-a rasturnat ca urmare a caderii masive de zapada.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora situatia traficului se prezinta astfel: a – Autostrazi cu circulatia…

- Traficul pe Autostrada A2 este blocat complet pe sensul spre Constanta, dupa ce un un TIR s-a rasturnat ca urmare a caderii masive de zapada. Din primele informatii, soferul unui TIR de marfa care...

- 18 trenuri vor fi anulate vineri din cauza conditiilor meteorologice iar pe raza sucursalelor din zona de Sud-Est a tarii s-a instituit Comandamentul de iarna, informeaza CFR Calatori pe propria pagina de Internet. Trenurile anulate circula pe relatiile Bucuresti - Constanta, Bucuresti - Fetesti, Bucuresti…

- Patru trenuri anulate din cauza vremii nefavorabile Patru trenuri InterRegio care circula fara oprire pe ruta Bucuresti - Constanta si retur au fost anulate astazi din cauza vremii nefavorabile. Pasagerii pot calatori pe acest traseu cu celelalte garnituri din programul de transport,…

- Mai multe trenuri au intarzieri sau au fost anulate, luni dimineața, din cauza condițiilor meteo. Au intarzieri de trenurile care pleaca din Gara de Nord spre Constanta, Craiova, Galați, Ploiești și retur. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, a fenomenului de chiciura de la nivelul firelor de contact,…

- Un accident deosebit de grav a avut loc astazi la Constanta, in zona podului IPMC. Doua vagoane cisterna aflate in compunerea unui tren de marfa au deraiat, iar bucati din suspensii au fost imprastiate inclusiv pe bulevardul IC Bratianu, traversat de Podul IPMC. Imaginile surprinse la fata locului la…

- Un tren cu vagoane tip cisterna a deraiat in zona podului de la IPMC. Trenul format din doua vagoane s-a rasturnat. Pentru ca cisternele sunt incarcate cu GPL este pericol de explozie. Potrivit Serviciului Judetean de Ambulanta, nu s-au inregistrat victime in urma incidentului. La fata locului…

- Doua vagoane de tren s-au rasturnat pe un pod din municipiul Constanța. Acestea faceau parte dintre-o garnitura feroviara de marfa. Accidentul feroviar s-a întâmplat duminica, la ora 12.00, pe podul IPMC, în municipiul Constanța. Cele doua vagoane faceau parte dintre-o garnitura…

- Doua accidente soldate cu victime s-au produs în centrul Constanței, din cauza neacordarii de prioritate. Într-unul dintre cazuri au fost avariate și aututorisme parcate. Ambele s-au întâmplat în centrul Constanței, pe fondul nerespectarii semnificației indicatorului…

- Un accident rutier a avut loc astazi in municipiul Constanta, pe strada Constantin Bratescu. Din primele informatii o masina s a rasturnat si o persoana este incarcerata. La fata locului intervin pompierii de la Descarcerare si cadrele medicale de la Ambulanta. ...

- Politistii constanteni au fost sesizati in aceasta dimineata despre producerea unui accident rutier pe DN22.Din primele informatii, o femeie, de 32 de ani, a condus un autoturism dinspre municipiul Medgidia catre localitatea Poarta Alba iar in dreptul km. 37, a pierdut controlul asupra directiei de…

- Un autocamion s a rasturnat la marginea carosabilului, in sensul giratoriu din statiunea Olimp, judetul Constanta.Stire in curs de actualizare.Sursa foto: Info Trafic Mangalia; InfoTrafic InfoRadar Mangalia ...

- Astazi, 26 februarie 2018, a fost luata decizia anularii a aproximativ 4 din cele 1200 de trenuri CFR Calatori care circula zilnic in Romania. Masura are ca scop eliberarea liniilor in vederea facilitarii interventiilor cu utilaje si pluguri de zapada si evitarea unor situatii nedorite pentru pasageri.Traficul…

- Un TIR s-a rasturnat, joi, peste o masina cu butelii la intrarea intr-o localitate din judetul Constanta, pompierii intervenind la fata locului pentru a asigura masurile de protectie impotriva incendiilor. Nicio persoana nu a fost ranita, dar DN 2A este blocat. Un accident rutier spectaculos…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN2A la intrarea in localitatea Crucea din judetul Constanta. Din primele informatii un tir s a rasturnat peste o masina incarcata cu butelii. In urma impactului autotrenul a rupt gardul unei gospodarii si a intrat in curte. Traficul este oprit…

- Momente de panica pentru 13 oameni aflati intr-un microbuz, in noaptea de miercuri spre joi, in Vaslui. Autovehiculul care transporta persoane din Republica Moldova s-a rasturnat in zona localitatii Cretesti. Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu victime.

- Un microbuz cu 13 persoane s-a rasturnat, miercuri seara, pe DE 581, in localitatea Cretesti din județul Vaslui. Accidentul s-a produs dupa ce in zona au fost ninsori, iar șoferul nu a adaptat viteza la condițiile meteorologice. Microzubul, la bordul caruia se aflau 13 persoane din Republica Moldova,…

- Iarna l-a luat prin surprindere pe soferul unui microbuz care se indrepta azi-noapte spre Chisinau si care a fost la un pas de tragedie pentru ca nu a adaptat viteza la conditiile de drum. Pe DE 581, pe raza localitatii Cretesti, in judetul vaslui, masina in care se aflau 11 persoane, s-a rasturnat…

- Pasagerii unui microbuz au trecut prin momente cumplite dupa ce autoturismul in care se aflau s-a rasturnat pe DE 581, in localitatea Cretesti, dupa cum au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Vaslui.

- Un microbuz cu cetateni din Republica Moldova s-a rasturnat, miercuri seara, pe DE 581, in localitatea Cretesti, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Vaslui. Potrivit autoritatilor, accidentul s-a produs din cauza neadaptarii vitezei la conditiile unui carosabil acoperit…

- Un microbuz cu cetateni din Republica Moldova s-a rasturnat, miercuri seara, pe DE 581, in localitatea Cretesti, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Vaslui.Potrivit autoritatilor, accidentul s-a produs din cauza neadaptarii vitezei la conditiile unui carosabil…

- Un microbuz in care se aflau 13 cetateni din Republica Moldova, s-a rasturnat, miercuri seara, in zona localitatii Cretesti, judetul Vaslui, mai multe echipaje intervenind la fata locului. Din primele informatii, o singura persoana ar avea nevoie de ingrijiri medicale. Reprezentantii Inspectoratului…

- Cinci aeronave care urmau sa aterizeze azi, 5 februarie, pe Aeroportul International Henri Coanda din Capitala au fost redirectionate pe aeroporturile din Constanta si Sibiu, din cauza cetii, a declarat, a declarat purtatorul de cuvant al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), Teo Postelnicu.…

- In cursul zilei de azi, a avut loc un accident rutier in localitatea Mihai Viteazu din judetul Constanta. Se pare ca in accident au fost implicate un tir si microbuz in care erau 15 persoane. La fata locului a ajuns elicopterul SMURD, o ambulanta, dar si un oamenii legii pentru a stabili cauzele si…

- Un mijloc destinat transportului de persoane a fost implicat intr-un accident, joi dimineata, in urma caruia mai multi oameni au fost dusi la o unitate medicala. Concret, un microbuz in care, din cate au anuntat reprezentantii Centrului Infotrafic, se aflau cinci pasageri – trei adulti si doi minori…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in municipiul Constanta la intersectia bulevardului Tomis cu strada Tulcei. Din primele informatii in accident sunt implicate un microbuz de calatori si un autoturism. ...

- Un accident grav a avut loc, joi dimineata, pe drumul national 66, în judetul Hunedoara. Un microbuz în care se aflau mai multi adulti si doi copii s-a rasturnat din cauza vitezei neadaptate la conditiile de trafic.

- In aceasta seara, de 29 ianuarie, in jurul orei 21.00, un accident de circulatie, soldat cu 11 raniti s-a produs pe Valea Oltului. Accidentul s-a petrecut la 4 km departare de Calimanesti - Valcea, inspre Sibiu.

- Un microbuz in care se aflau 11 persoane s-a rasturnat luni seara pe marginea drumului, pe Valea Oltului, pe raza localitatii Calimanesti, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de...

- Un microbuz care transporta 11 pasageri s-a rpsturnat, luni seara, la 4 kilometri de Calimanești (Valcea), pe drumul spre Brezoi. Potrivit primelor informații primite de la ISU Valcea, toți pasagerii sunt teferi. Niciun copil nu se afla in microbuz in ...

- Un microbuz in care se aflau 11 persoane s-a rasturnat, luni seara, pe Drumul National 7, Valea Oltului, in judetul Valcea. O femeie a suferit un atac de panica, restul calatorilor neavand nevoie de ingrijiri medicale, transmite corespondentul Mediafax.

- Accidentul a avut loc in localitatea Viisoara, judetul Constanta. La intrarea intr-o curba, soferul unei dintre masini a pierdut controlul volanului si a intrat in plin intr-un alt autoturism. In urma impactului extrem de violent, una dintre masini s-a rasturnat, iar cealalata a fost aruncata pe…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe podul nou de la Agigea. Din primele informatii un autotren cu doua remorci s a rasturnat si au fost blocate ambele sensuri de mers. Sursa foto: Facebook Infotrafic jud. Constanta ...

- Un microbuz in care se afla 10 persoane a iesit de pe sosea in zona Nicolae Balcescu Ciucurova, judetul Tulcea.O persoana a fost ranita. Potrivit ISU Delta spre locul accidentului au plecat Serviciul Judetean de Ambulanta si un utilaj de la Drumuri NationaleDe asemenea, Autospeciala de Transport Personal…

- Accident langa satul Serpeni, Anenii Noi. Un microbuz, care transporta in aceasta dimineata un grup de muncitori la o intreprindere, s-a rasturnat si a nimerit intr-un sant. Potrivit politiei, soferul a pierdut controlul asupra volanului.

- Trei persoane au fost ranite, aseara, dupa ce autobuzul in care se aflau s-a rasturnat in șanț, pe raza comunei Draguțești. In autocar se aflau, in total, 35 de muncitori, insa aceștia au reușit sa iasa singuri din autovehicul. Cele trei victime au fost transportate la spital. „Un…

- Un microbuz in care se aflau patru oameni s-a rasturnat sambata seara intr-o rapa adanca de cinci metri, pe drumul spre statiunea Paltinis, a anuntat ISU Sibiu. „Sunt trei persoane ranite. Doua dintre ele se afla in ambulanta SMURD pentru ingrijiri medicale (prezinta traumatisme minore) si a treia…

- Trei persoane au fost ranite, dupa ce un microbuz care mergea dinspre statiunea Paltinis spre Rasinari, in judetul Sibiu, s-a rasturnat, sambata, intr-o rapa, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Trei persoane sunt transportate la spitalul din Sibiu, dupa ce un microbuz in care se aflau patru oameni s-a rasturnat sambata seara intr-o rapa adanca de cinci metri, pe drumul spre statiunea Paltinis, a anuntat ISU Sibiu, potrivit AGERPRES.Citeste si: Lovitura DURA pentru Carmen Dan, dinspre…

- Un autocar care aducea in tara un grup de romani aflati la munca in Franta s-a rasturnat duminica dupa-amiaza in apropierea localitatii Lajosmizse. Atat pasagerii, cat si soferul, dormeau la momentul producerii accidentului. Autocarul s-a rasturnat intr-un șanț de pe marginea soselei. O fetita de 9…