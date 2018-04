Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 22 de turisti israelieni, printre care opt copii, implicati in accidentul care s-a produs, duminica dupa-amiaza, in subteranul Salinei Slanic, au fost transportati la spital, ei suferind diverse traumatisme, inclusiv cranio-cerebrale, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta…

- Un microbuz in care se aflau 19 persoane, cetateni straini, s-a rasturnat, duminica, in timp ce se indrepta catre intrarea in Salina Slanic, aflata la 207 metri sub pamant. Opt ambulante SAJ, dintre care doua cu medic, dar si echipaje ISU s-au deplasat la locul accidentului, dar nu se stie cate persoane…

- Un microbuz, in care se aflau 22 persoane, intre care opt copii și mai mulți turiști din Israel, s-a rasturnat in timp ce cobora sub pamant, catre salina de la Slanic, județul Prahova. Opt ambulanțe intervin pentru a acorda ingrijiri medicale raniților, care au fost scoși la suprafața. Un accident mai…

- Un microbuz care transporta turisti in Salina Unirea din Slanic, judetul Prahova, s-a rasturnat, duminica, in vehicul fiind 19 pasageri, printre care si turisti israelieni. Mai multe ambulante sunt trimise la locul accidentului, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un eveniment rutier s a petrecut astazi in orasul prahovean Slanic.Un microbuz care avea 19 pasageri s a rasturnat.Pasagerii erau veniti pentru a face circuitul Salinei.Sursa foto cu rol ilustrativ : ZIUA de Constanta ...

- Un microbuz plin cu pasageri s-a rasturnat pe DN1 C Baia Mare – Satu Mare, in zona bisericii din localitatea maramureșeana Sabișa. Potrivit ultimelor informații in microbuz au fost 9 pasageri plus șoferul. nu se cunosc circumstanțele in care s-a produs accidentul. La fața locului au intervenit pompieri,…

- foto și video – Jandarmeria Romana Accident pe DN 71, pe raza localitații Bratesti, unde un microbuz cu persoane s-a Post-ul DN 71 – Microbuz cu persoane rasturnat. Au intervenit jandarmii bucureșteni care se intorceau de un exercițiu apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un microbuz in care se aflau sase persoane s-a raturnat pe DN 71 in lcoalitatea damboviteana Bratesti. Jandarmii din Batalionul 3 din cadrul Jandarmeriei Capitalei, care se aflau in trafic, au actionat pentru scoaterea pasagerilor din microbuz.

- Un microbuz in care se aflau sase persoane a iesit de pe carosabil, a lovit un gard din beton si apoi s-a rasturnat. La fata locului s-au deplasat o autospeciala de descarcerare de la Detasamentul de pompieri Targu Neamt, dar si o ambulanta SMURD si doua ambulante de la Serviciul Judetean…

- Patru persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs in aceasta dimineata, pe raza localitatii Leghin Pipirig din judetul Neamt, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Adrian Rotaru. Potrivit acestuia, un microbuz in care se aflau sase persoane…

- Cel putin 15 persoane au murit, miercuri, in nordul Egiptului, in urma unei coliziuni intre un tren de pasageri si un tren care transporta marfa, arata un comunicat al Ministerului Sanatatii, relateaza site-ul postului Al Jazeera. Cauza accidentului nu este cunoscuta la momentul actual. Trenul care…

- Un numar de 12 persoane, ocupanti ai unui microbuz (6 persoane) si a trei autoturisme, sunt blocate in zapada viscolita, luni seara, pe DJ 144 Floresti-Nedelea, in zona intervenindu-se cu mai multe utilaje si echipaje de salvare.

- In timp ce circula spre Oradea, șoferul autoturismului Peugeot, inmatriculat in județul Bihor, a intrat inexplicabil pe contrasens unde s-a izbit frontal de un autocamion. Impactul violent a rotit autoturismul la 180 de grade și l-a propulsat pe banda sa inițiala, acolo unde a intrat in coliziune…

- Un TIR s-a rasturnat, joi, peste o masina cu butelii la intrarea intr-o localitate din judetul Constanta, pompierii intervenind la fata locului pentru a asigura masurile de protectie impotriva incendiilor. Nicio persoana nu a fost ranita, dar DN 2A este blocat. Un accident rutier spectaculos…

- Un autoturism s-a rasturnat, marți dupa-amiaza, pe DJ 592D, intre localitațile Lugoj și Jabar. Se pare ca șoferul nu a mai putut controla mașina, care a parasit carosabilul și s-a rasturnat pe camp. O tanar de 17 ani, pasagera in autoturism, a fost ranita și a ajuns la spital pentru…

- Momente de panica pentru 13 oameni aflati intr-un microbuz, in noaptea de miercuri spre joi, in Vaslui. Autovehiculul care transporta persoane din Republica Moldova s-a rasturnat in zona localitatii Cretesti. Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu victime.

- Cei 12 pasagerii din microbuz au fost preluati de un alt mijloc de transport și aduși acasa, in Republica Moldova. Despre acest lucru a afirmat pentru presa romana purtatorul de cuvant al Institutiei Prefectului Vaslui, Cristian Lapa.

- Iarna l-a luat prin surprindere pe soferul unui microbuz care se indrepta azi-noapte spre Chisinau si care a fost la un pas de tragedie pentru ca nu a adaptat viteza la conditiile de drum. Pe DE 581, pe raza localitatii Cretesti, in judetul vaslui, masina in care se aflau 11 persoane, s-a rasturnat…

- Pasagerii unui microbuz au trecut prin momente cumplite dupa ce autoturismul in care se aflau s-a rasturnat pe DE 581, in localitatea Cretesti, dupa cum au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Vaslui.

- Un microbuz cu cetateni din Republica Moldova s-a rasturnat, miercuri seara, pe DE 581, in localitatea Cretesti, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Vaslui. Potrivit autoritatilor, accidentul s-a produs din cauza neadaptarii vitezei la conditiile unui carosabil acoperit…

- Un microbuz in care se aflau 13 cetateni din Republica Moldova, s-a rasturnat, miercuri seara, in zona localitatii Cretesti, judetul Vaslui, mai multe echipaje intervenind la fata locului. Din primele informatii, o singura persoana ar avea nevoie de ingrijiri medicale. Reprezentantii Inspectoratului…

- Nouasprezece persoane - 17 barbati si doua femei - si-au pierdut viata si cateva zeci au fost ranite dupa ce un autobuz cu etaj s-a rasturnat pe o sosea in Hong Kong sambata, potrivit politiei, relateaza AFP si DPA. In imaginile difuzate de media locale de la locul accidentului se poate…

- Un microbuz de pasageri, care efectua curse regulate intre municipiul Botosani si orasul Saveni, s-a rasturnat, astazi dupa-amiaza, pe drumul national DN 29, la iesirea din localitatea Ungureni, in urma incidentului fiind transportat la spital un copil de 15 ani. Potrivit sefului Serviciului Politiei…

- Politistii spun ca a fost vorba despre o intrecere intre trei autoturisme. La un moment dat, unul dintre soferi a pierdut controlul volanului, a atins o bordura, s-a rasturnat, iar apoi a lovit un stalp care s-a rupt in doua. Potrivit martorilor, celelalte doua autoturisme au parasit imediat…

- Accident teribil pe traseuL Razeni, intre un ZIL, ce era incarcat cu lemne și un microbuz pe ruta 165, care transporta pasageri. Din imaginile video, care au fost postate de un martor ocular pe facebook, se poate vedea ambuteajul ce s-a format in urma impactului.

- In cursul zilei de azi, a avut loc un accident rutier in localitatea Mihai Viteazu din judetul Constanta. Se pare ca in accident au fost implicate un tir si microbuz in care erau 15 persoane. La fata locului a ajuns elicopterul SMURD, o ambulanta, dar si un oamenii legii pentru a stabili cauzele si…

- Accident grav in aceasta dimineata, pe o sosea din vestul tarii! Soferul unui microbuz a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat. Accidentul s-a petrecut pe drumul ce leaga Hategul de Petrosani. In microbuz mai erau inca patru persoane, printre care doi copii. Cu totii au fost raniti in urma accidentului…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN66, la kilometrul 143 700 de metri, in comuna Banita, judetul Hunedoara, a avut loc in aceasta dimineata un eveniment rutier, in care a fost implicat un microbuz, in care se aflau 5 pasageri 3 adulti si 2 minori .Cauza…

- Un accident grav a avut loc, joi dimineata, pe drumul national 66, în judetul Hunedoara. Un microbuz în care se aflau mai multi adulti si doi copii s-a rasturnat din cauza vitezei neadaptate la conditiile de trafic.

- Un microbuz în care se aflau 11 persoane s-a rasturnat luni seara pe marginea drumului, pe Valea Oltului, pe raza localitatii Calimanesti, a anuntat purtatorul de cuvânt al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vâlcea, Sandra Dascalete.

- In aceasta seara, de 29 ianuarie, in jurul orei 21.00, un accident de circulatie, soldat cu 11 raniti s-a produs pe Valea Oltului. Accidentul s-a petrecut la 4 km departare de Calimanesti - Valcea, inspre Sibiu.

- Un microbuz in care se aflau 11 persoane s-a rasturnat, luni seara, pe Drumul National 7, Valea Oltului, in judetul Valcea. O femeie a suferit un atac de panica, restul calatorilor neavand nevoie de ingrijiri medicale, transmite corespondentul Mediafax.

- Un tanar de 24 de ani si-a pierdut viata, aseara, dupa ce duba in care se afla, condusa de un consatean, a derapat si a ajuns pe marginea unui camp. Accidentul a avut loc intre Buzoiesti și Recea. In duba se aflau doi barbati, ambii din localitatea Izvoru. Soferul, in varsta de 21 de ani, a pierdut…

- Un microbuz in care se afla 10 persoane a iesit de pe sosea in zona Nicolae Balcescu Ciucurova, judetul Tulcea.O persoana a fost ranita. Potrivit ISU Delta spre locul accidentului au plecat Serviciul Judetean de Ambulanta si un utilaj de la Drumuri NationaleDe asemenea, Autospeciala de Transport Personal…

- Autobuz cu 18 pasageri si mai multe masini s-au rasturnat in Vrancea si Galati. In judetele Braila si Vrancea, viscolul a rupt firele electrice si sute de persoane au ramas in bezna. In judetul Braila, vantul a distrus retelele electrice. La ora 8.00, erau 45 de localitati cu aproximativ 13.000 de consumatori…

- Accident langa satul Serpeni, Anenii Noi. Un microbuz, care transporta in aceasta dimineata un grup de muncitori la o intreprindere, s-a rasturnat si a nimerit intr-un sant. Potrivit politiei, soferul a pierdut controlul asupra volanului.

- Din cauza ninsorii si a vantului puternic un autobuz care transporta 18 pasageri s-a rasturnat. Trei pasageri au avut nevoie de ingrijiri medicale, iar o persoana a ajuns la spital. Ceilalti au stat cateva ore la sediul unei primarii, apoi au fost luati de un alt autobuz. (Radio Iasi/FOTO arhiva ziare.com)

- Un autobuz cu 18 pasageri si mai multe masini s-au rasturnat, in noaptea de miercuri spre joi, in judetele Vrancea si Galati, din cauza ninsorii. Pe de alta parte, pompierii galateni s-au luptat 6 ore pentru a stinge un incendiu, focul fiind pus intentionat.

- Un microbuz in care se aflau patru oameni s-a rasturnat sambata seara intr-o rapa adanca de cinci metri, pe drumul spre statiunea Paltinis, a anuntat ISU Sibiu. „Sunt trei persoane ranite. Doua dintre ele se afla in ambulanta SMURD pentru ingrijiri medicale (prezinta traumatisme minore) si a treia…

- Trei persoane au fost ranite, dupa ce un microbuz care mergea dinspre statiunea Paltinis spre Rasinari, in judetul Sibiu, s-a rasturnat, sambata, intr-o rapa, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Trei persoane sunt transportate la spitalul din Sibiu, dupa ce un microbuz in care se aflau patru oameni s-a rasturnat sambata seara intr-o rapa adanca de cinci metri, pe drumul spre statiunea Paltinis, a anuntat ISU Sibiu, potrivit AGERPRES.Citeste si: Lovitura DURA pentru Carmen Dan, dinspre…