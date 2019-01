Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz cu 11 pasageri, care circula miercuri dimineata pe DJ 561, s a rasturnat intre localitatile Calopar si Gura Vaii judetul Dolj , iar patru femei au fost ranite, informeaza Agerpres.roPotrivit IPJ Dolj, soferul ar fi pierdut controlul volanului intr o curba, iar microbuzul s a rasturnat.La…

- Șase oameni au fost internați, in a doua zi de Craciun, dupa ce microbuzul in care se aflau a cazut intr-un șanț adanc de 3 metri pe DN 1A, in județul Prahova, au informat reprezentanții ISU. Sursa citata arata ca in vehicul se aflau 7 oameni care au ieșit singure din șanț. ”Un microbuz cu 7 persoane…

- Accident rutier grav joi seara in Petrosani. Doua persoane au fost ranite dupa ce autoturismul in care se aflau s a rasturnat intr un sant.La fata locului s a deplasat un echipaj SAJ B2.Potrivit IPJ Constanta, politistii constanteni au fost sesizati de producerea unui accident grav, in localitatea Petrosani,…

- Un autocar cu 35 de pasageri a fost implicat, sambata, intr-un accident produs in Lunca Corbului, judetul Arges. Coliziunea a avut loc intre autocar, doua camioane si un autoturism, mai multe persoane fiind ranite.

