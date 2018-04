Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz in care se aflau 19 persoane, cetateni straini, s-a rasturnat, duminica, in timp ce se indrepta catre intrarea in Salina Slanic, aflata la 207 metri sub pamant. Opt ambulante SAJ, dintre care doua cu medic, dar si echipaje ISU s-au deplasat la locul accidentului, dar nu se stie cate persoane…

- Un eveniment rutier s a petrecut astazi in orasul prahovean Slanic.Un microbuz care avea 19 pasageri s a rasturnat.Pasagerii erau veniti pentru a face circuitul Salinei.Sursa foto cu rol ilustrativ : ZIUA de Constanta ...

- Un barbat in varsta de 50 de ani sub influenta alcoolului, a fost prins, vineri, de politistii din Brasov, in timp ce conducea un microbuz in care se aflau sapte persoane, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- foto și video – Jandarmeria Romana Accident pe DN 71, pe raza localitații Bratesti, unde un microbuz cu persoane s-a Post-ul DN 71 – Microbuz cu persoane rasturnat. Au intervenit jandarmii bucureșteni care se intorceau de un exercițiu apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Accident rutier grav in Thailanda. 18 oameni au murit, iar 32 au fost raniti dupa ce un autobuz cu etaj in care se aflau s-a ciocnit violent cu un camion. Mai multe victime au fost internate in stare critica. In urma impactului, autocarul s-a rasturnat.

- O masa interactiva unde sunt prezentate unelte si materiale folosite in extragerea sarii si o calatorie virtuala in salina sunt principalele atractii de la Muzeul Sarii din Slanic, judetul Prahova, unic in tara, care a fost redeschis,...

- Masacru intr-o inchisoare din Bolivia. Cel puțin șapte pușcariași au fost uciși, iar 25 de oameni, printre care șase polițiști, au fost raniți, dupa ce forțele de ordine au efectuat o razie cu scopul de a confisca armele aflate in posesia deținuților care controlau

- Un accident rutier a avut loc, joi, pe strada Constantin Bratescu din municipiul Constanța. Patru autovehicule au fost avariate. Doua dintre ele au intrat in coliziune, dupa care au fost proiectate in alte doua parcate. Un autoturism s-a rasturnat, doua persoane fiind ranite, una dintre ele ramanand…

- Cel putin 15 oameni au fost raniti in Italia, dupa ce o tornada foarte puternica s-a produs in apropiere de Napoli.Zona era deja afectata de o furtuna care a provocat caderea retelei de alimentare cu electricitate.

- Circulatia rutiera este blocata pe ambele sensuri ale E60, între Iernut – Târgu Mures, pe raza localitatii Cipau, din cauza unui accident rutier în care au fost implicate doua autocamioane si un autoturism, anunta centrul

- Cinci persoane au fost ranite, luni dimineata, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit de un cap de pod, pe drumul european 79, in judetul Gorj. In urma impactului, trei dintre victime au ramas incarcerate, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, scrie…

- Circulatia este oprita, la ora transmiterii stirii, pe DN1, pe ambele sensuri de mers, in dreptul localitatii Beclean din judetul Brasov, dupa ce, pe sensul de mers Fagaras catre Sibiu, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate un autoturism si un tir, trei persoane fiind ranite usor.

- Accident rutier grav in Peru. Peste 40 de oameni au murit, iar 20 au fost raniti dupa ce autobuzul in care se aflau s-a prabusit intr-o prapastie. Potrivit medicilor, numarul victimelor ar putea creste intrucat mai multe persoane sunt in stare grava.

- Soferul unui microbuz scolar din localitatea Ghergheasa, judetul Buzau, a fost prins de politisti in timp ce transporta catre casa 16 elevi, avand o alcoolemie de 1,27 mg/l alcool pur in aerul expirat. El este cercetat penal pentru conducere sub influenta alcoolului, scrie News.ro.

- Un autobuz a intrat intr-un grup de polițiști in capitala iraniana Teheran. Cel puțin trei oameni au murit și șapte au fost raniți. Totul s-a intamplat chiar in fața sediului central al poliției.

- Un barbat a impușcat mai mulți oameni in sudul Rusiei cu ocazia unei sarbatori religioase denumite Maslenita. Cel puțin patru femei au fost ucise și mai multe persoane au fost ranite, scrie Xinhua.

- Un accident rutier grav s-a produs vineri in jurul orei 15.35 pe DN1, la ieșirea din localitatea Azuga spre Predeal. Potrivit IJP Prahova, traficul rutier este ingreunat, polițiștii rutieri dirijand...

- Momente de panica pentru 13 oameni aflati intr-un microbuz, in noaptea de miercuri spre joi, in Vaslui. Autovehiculul care transporta persoane din Republica Moldova s-a rasturnat in zona localitatii Cretesti. Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu victime.

- Incidentul armat a avut loc miercuri la ora 7.15 (14.15, ora Romaniei) in apropierea uneia dintre intrarile in sediul Agentiei pentru Siguranta Nationala (NSA), in Fort Meade, Maryland, potrivit Daily Star. Presupusul autor al atacului a fost retinut. Printre persoanele ranite se numara…

- Cel puțin 21 de oameni și-au pierdut viața in timpul carnavalului din Bolivia. In total, 21 de persoane si-au pierdut viata, iar alte 72 au fost ranite in mai multe incidente care au avut loc sambata la Oruro (sud-est), in prima zi a unui carnaval foarte popular in Bolivia, au

- Cel putin 27 de persoane aflate intr-un autocar cu turisti si-au pierdut viata si 18 au fost ranite intr-un accident rutier produs in provincia indoneziana Java de Vest, au anuntat duminica politia si spitalul locale, transmit EFE si dpa.

- Un grav accident de circulatie a avut loc, joi dupa-amiaza, peA DN2 Afumati - Urziceni, la iesirea din localitatea Sindrilita. Patru oameni au fost raniti, la fata locului intervenind si un elicopter SMURD, anunta ISU Bucuresti-Ilfov. Accidentul, in care au fost implicateA un microbuz si doua autoturisme,…

- Un balon cu aer cald care avea la bord 16 de oameni s-a prabușit in Australia. Potrivit informațiilor preliminare, in urma incidentului, sapte oameni au fost raniti. Victimele au varste cuprinse intre 27 si 70 de ani. "Incidentul putea fi si mai grav.

- Șoferul TIR-ului, un barbat de 60 de ani, nu a mai reușit sa mențina stabilitatea autovehiculului, cel mai probabil din cauza neadaptarii vitezei la condițiile de trafic, așa incat acesta s-a rasturnat in afara carosabilului. Reprezentanții Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența Vaslui…

- Cel putin o persoana a decedat si alte cinci au fost ranite la Moscova în timpul celei mai puternice furtuni de zapada înregistrate în acest oras de la începerea înregistrarilor meteorologice, au anuntat duminica

- O camioneta a intrat in pietoni intr-o zona aglomerata din centrul orasului Shanghai, din estul Chinei. Cel putin 18 oameni au fost raniti, trei dintre ei grav, transmite televiziunea chineza se stat. Inca nu se cunoaste cauza incidentului.

- Accident grav in aceasta dimineata, pe o sosea din vestul tarii! Soferul unui microbuz a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat. Accidentul s-a petrecut pe drumul ce leaga Hategul de Petrosani. In microbuz mai erau inca patru persoane, printre care doi copii. Cu totii au fost raniti in urma accidentului…

- 14 oameni au fost raniti in orasul georgian Tbilisi, dupa ce o bucata de tavan s-a prabusit intr-o statie de metrou.Mai multe ambulante au fost trimise pentru preluarea victimelor. Statia a fost evacuata complet si inchisa temporar.

- La data de 27 august 1896, la ora 09.02, Marea Britanie a atacat Zanzibarul, dupa ce tronul tarii a fost ocupat de catre un sultan care nu avea aprobarea britanicilor. Dupa 38 de minute de lupta, sultanul a fugit, iar batalia a luat sfarsit. In cele cateva zeci de minute de lupta, circa 500 de oameni…

- Accident aviatic s-a produs si in statul american Florida. Trei oameni au fost raniti dupa ce avionul de mici dimensiuni in care se aflau s-a prabusit.Victimele au fost internate in stare grava. Tot astazi s-a produs un accident aviatic in regiunea Poltava din Ucraina.

- Avea o metoda pe cat de simpla, pe atat de eficace. Se prezenta drept transportator si se angaja sa livreze marfa la preturi extrem de avantajoase. Numai ca, odata ce-si incarca TIR-ul inchiriat, disparea fara urma, cu tot cu bunuri. Cum au reusit politistii din Ilfov sa puna capat acestui…

- Un vulcan a erupt in apropiere de o statiune de ski din centrul Japoniei. 15 oameni au fost raniti in urma incidentului, dar viata lor este in afara pericolului. Alerta a fost ridicata la gradul trei pe o scara de cinci niveluri.

- Cel putin 11 oameni au murit si alti 46 au fost raniti dupa ce autobuzul in care se aflau a iesit de pe sosea si s-a lovit de copaci in regiunea Eskisehir din Turcia, au anuntat, sambata, autoritatile locale, relateaza RTE.

- Autocarul incarcat cu turisti plecase din Ankara spre statiunea de ski Uludag, din nord-vestul tarii. Drumul nu era nici umed, nici inghetat, a precizat guvernatorul regiunii Eskisehir, unde s-a produs accidentul. Se pare ca soferul a pierdut controlul volanului, astfel ca autocarul…

- Un autovehicul-platforma s-a rasturnat chiar la intrarea intr-una dintre cele mai mari societați comerciale din oraș. Un tanar a murit, iar alți doi sunt raniți. Accidentul a avut loc pe centura de est a Ploieștiului, la una dintre porțile platformei de utilaj petrolier Teleajen, scrie libertatea.ro…

- Mai multe ambulante, echipaje din cadrul Detasamentului de Pompieri Targu-Jiu, precum si politisti rutieri au fost mobilizate pe DN 66, in Dragutesti, dupa ce un autocar care transporta muncitori s-a rasturnat. "Accidentul rutier a avut loc in satu lasi, in comuna Dragutesti. Un autobuz s-a rasturnat.…

- Haos pe o automagistrala din Cehia. 30 de vehicule, printre care si camioane, s-au ciocnit in lant. Cel putin zece oameni au fost raniti. Potrivit fortelor de ordine cehe, accidentele s-au produs din cauza poleiului format pe carosabil in urma ninsorilor abundente.

- Un incident înspaimântator a avut loc duminica în Thailanda, în apropierea insulei Phi Phi. O ambarcațiune pe care se aflau 31 de turiști a explodat, iar 16 dintre aceștia au fost raniți, conform TheIndependent. Șase dintre raniți sunt în stare grava, potrivit…

- Un microbuz in care se aflau patru oameni s-a rasturnat sambata seara intr-o rapa adanca de cinci metri, pe drumul spre statiunea Paltinis, a anuntat ISU Sibiu. „Sunt trei persoane ranite. Doua dintre ele se afla in ambulanta SMURD pentru ingrijiri medicale (prezinta traumatisme minore) si a treia…

- Cel puțin 13 oameni au murit in urma unor alunecari de teren in California, SUA, iar echipele de salvatori sunt in cautare de supraviețuitori. Circa 300 de oameni se afla blocați in vecinatatea Canionului Romero, la est de Santa Barbara.

- Doua trenuri s-au ciocnit in provincia Gauteng din Africa de Sud, provocand ranirea a circa 200 de persoane, a informat marti mass-media locala, citata de dpa si Agerpres. Trenurile s-au ciocnit in orasul Germiston, la est de Johannesburg.

- Doi turisti au ramas blocati, vineri seara, in masivul Bucegi, unde viscoleste si este ceata, salvamontistii plecand pe munte pentru recuperarea lor, durata de derulare a operatiunii fiind estimata la patru ore. Potrivit sefului Serviciului Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc, un barbat…