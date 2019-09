Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a petrecut marți seara, in jurul orei 20.20 in localitatea Uioara de Sus. Un barbat care a trecut strada printr-un loc nepermis a fost acroșat de un autoturism. In urma impactului acesta a fost grav ranit și a fost transportat in coma la spital, unde ulterior a decedat. Potrivit…

- Un șofer incepator, de 24 de ani din Gorj, nu a oprit la semnalele polițiștilor dupa ce a fost surprins circuland cu 150 la ora, iar oamenii legii au plecat in urmarirea lui. La un moment dat, tanarul a lovit mai multe autoturisme parcate, pe o strada din Timișoara, și-a distrus mașina iar el a … Articolul…

- Accident de circulație, sambata seara, pe drumul ce leaga Timișoara de Moravița. Un biciclist in varsta de 31 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de o mașina ricoșata in urma unui accident.

- Un barbat s-a ales cu dosar penal dupa ce a alimentat autoturismul dintr-o stație de carburanți din Alba Iulia iar ulterior a plecat fara sa mai plateasca contravaloarea acestuia. Potrivit IPJ Alba, Politistii Biroului de Ordine Publica din Alba Iuia l-au depistat pe un barbat de 30 de ani, ca persoana…

- Un accident rutier mortal s-a petrecut, aseara, pe soseaua de centura din Petrosani, județul Hunedoara. Victima a fost un localnic in varsta de 35 de ani, care a fost lovit de un autoturism, in timp ce traversa strada, a transmis adevarul.ro. In urma impactului, a suferit multiple rani, la cap, care…

- Un barbat a fost ranit miercuri dupa-amiaza, in urma unui accident rutier. Evenimentul s-a produs in jurul orei 17 pe șoseaua Gherla – Cluj, in zona localitații Iclod. Din primele informații, biciclistul, un barbat in varsta, ar fi fost acroșat de un autoturism marca Renault, care circula spre Cluj.…

- Un barbat este acuzat ca a injunghiat mortal un barbat in parcul din Faget, judetul Timis, care miercuri dimineata, iar pe sotia victimei a ranit-o grav, femeia fiind in coma. Suspectul mai este acuzat ca ar fi injunghiat alte doua persoane in satul Temeresti, iar pe alta a lovit-o cu o masina pe care…

- Un barbat de 82 de ani a fost ranit și transportat, marți, la spital, dupa ce a fost lovit cu mașina, in curtea unei biserici din Ploiești, de o femeie in varsta de 83 de ani, transmite corespondentul MEDIAFAX.Citește și: Verdict DRAMATIC al medicilor privind starea de sanatate a lui Mihai…