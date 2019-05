Un microbuz a dărâmat un stâlp de electricitate Potrivit polițiștilor, in accident a fost implicat doar microbuzul. Se pare ca șoferul acestuia ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat intr-un stalp din beton. In urma impactului, stalpul s-a rupt in doua, prabușindu-se peste microbuz, lasand cateva cabluri electrice atarnate in aer. Din fericire, nimeni nu a fost ranit, incidentul soldandu-se doar cu pagube materiale. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

