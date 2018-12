Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a decis sa participe la Conferinta interguvernamentala a ONU, privind migratia, pentru a-si sustine propriile valori si principii in domeniul migratiei. Potrivit unor surse din PSD, decizia a fost luata dupa mai multe discuții aprinse in cadrul Coaliției de Guvernare cu privire la abordarea…

- "Ne gandim la un contract, la un act aditional la contractul de munca pe care fiecare rezident il are cu spitalele unde presteaza, avand in vedere ca ei sunt platiti din bugetul de stat, din bugetul Ministerului Sanatatii direct, finantati direct din bugetul Ministerului Sanatatii. Ne gandim la o…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, a declarat, duminica seara, ca majoritatea parlamentara formata din PSD si ALDE are un numar mult mai de voturi fata de partidele din opozitie, iar actuala coalitia va ramane la guvernare. Intrebat daca ar putea "pica" guvernul la o motiune…

- 'Exista in continuare o amenintare pentru ordinea publica si securitatea interna', au afirmat autoritatile. Suedia a introdus masurile in noiembrie 2015, un an in care a inregistrat 163.000 de cereri de azil, numar care a suprasolicitat resursele si capacitatea de cazare ale centrelor de primire…

- Exercitiul defensiv, intitulat Trident Juncture, are la baza un scenariu 'fictiv, dar realist', ce simuleaza un raspuns colectiv al NATO la un atac armat impotriva unuia din aliati, a explicat Stoltenberg. Exercitiul va fi cel mai amplu desfasurat de Alianta de la sfarsitul Razboiului Rece. Pe…

- „Ii deranjam pe cei de la PSD, parlamentari, consilieri locali si judeteni, pentru ca in Arad sunt deschise santiere, se lucreaza. Intelegem de ce ii deranjeaza: aradenii vor evalua cine si ce face pentru ei. Se vor uita la proiecte, la realizari. Din 2012 pana acum, sa nu mergem mai departe in timp,…

- Complexul Energetic Hunedoara, unul din cei mai mari producatori de energie din tara, va concedia 920 de persoane, in doua etape, incepand cu 1 noiembrie, de la minele Lonea si Lupeni, ce urmeaza sa fie inchise, potrivit unui proiect de Hotarare publicat in dezbatere de Ministerul Energiei, actionarul…