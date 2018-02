Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca postul este o perioada care poate da batai de cap unora atunci cand vine vorba despre diversificarea alimentatiei, vedeta ne ofera cateva idei care respecta principiile stilului de viata sanatos. Chiar daca renuntam la carne, oua si lactate, alegerile alimentare pe care le facem in timpul…

- Gripa face ravagii in Romania. Oficial, 45 de oameni au murit din aceasta cauza. Cifra neoficiala este mult mai mare. Nici Oltenia nu este ferita. In fiecare saptamana, medicii depisteaza noi cazuri. Spitalele sunt pline de bolnavi de gripa, viroza, ...

- Facut praf de Gigi Becali dupa meciul cu Dinamo, 2-2, Gabriel Enache, a fost trimis la echipa a doua a FCSB-ului. N-a fost luat in lot de Nicolae Dica pentru meciul cu Lazio, iar in cursul zilei de ieri și-a reziliat contractul cu vicecampioana Romaniei. Chiar daca mai avea contract pana in iunie 2021…

- Supa crema de legume si ardei copt Mod de preparare Supa crema de legume si ardei coptSe curata cartofii, se spala si se taie in cubulete, morcovul, pastarnacul si radacina de patrunjel se curata de coaja, se spala si se taie rondele, usturoiul se curata si se feliaza, se acopera cu apa si se…

- Despre uleiul de pește se știe faptul ca este foarte sanatos. Tu știi care sunt motivele pentru care ar trebui sa-l folosești? In primul rand, uleiul de pește este bogat in acizi grași Omega-3. Te va ajuta sa-ți imbunatațești starea de sanatate a inimii, prin simplul fapt ca va scadea nivelul trigliceridelor.…

- Ingrediente 2-2,5 kg oase de vita 100 ml piure de rosii 2 cepe mari 2 buc telina (ideal, cu frunze) 2 fire praz 3-4 morcovi o legatura patrunjel o crenguta cimbru 2 rosii Preparare Spala oasele de vita si asaza-le intr-o tava de cuptor. Unge-le cu piureul de rosii si da-le la cuptor la 200 de grade…

- Daca nu ești un fan al mancarii nesanatoase de tip fast-food, dar nici al mancarii extrem de sanatoase, varianta de mijloc sta in cateva minute petrecute in bucatarie, pentru un rezultat cu adevarat gustos!

- Carnea slaba de peste (ce are un continut ridicat de acizi Omega 3), salatele de legume, branzeturile degresate si fructele, fiind ingredientele de baza ale unor preparate care sunt la fel de bogate in arome si gusturi ca si cele pe care le-am putea considera "obisnuite". In aceasta perioada a anului,…

- Daca reusești sa combini corect alimentele, poți slabi mai usor si te vei feri de eventualele probleme ce pot sa apara pe parcursul vieții. Afla cateva combinații ideale de alimente pentru o viața sanatoasa, scrie realitatea.net.

- De ce ai nevoie pentru rulada de omleta cu spanac Pentru omleta 4 oua1 lingura faina60 g branza rasa40 ml laptepiperPentru umplutura125 g spanac2 cepe50 g crema de branza50 g branza feta50 g ciupercimararpiper2 linguri…

- Foarte mulți români manânca, în graba, un covrig în drum spre locul de munca și nu mai iau un mic dejun acasa. Covrigii nu sunt deloc un mic-dejun sanatos. Un singur astfel de produs contine între 250 si 300 de calorii si aproximaiv 50…

- Elevii din scolile romanesti vor beneficia de fructe proaspete, in special de banane, in conformitate cu normele europene, a stabilit astazi Camera Deputaților, in calitate de camera decizionala.

- Aceasta planta este un dar al naturii pentru sanatate, ce contine peste 75 de factori nutritivi, peste 200 de ingrediente active esentiale și 12 vitamine. Se spune ca aceasta planta face sa dispara...

- Nu mai e mult pana ce primavara vine și toata lumea iși dorește un corp sanatos și frumos, cu care sa se mandreasca! Afla de la „Prietenii de la 11” ce presupune dieta hiperproteica!

- Te-ai saturat de gustul rețetei clasice de omleta? Jamie Oliver ne propune sa testam gustul omletei cu branza, asezonata cu sos chili și salata de roșii. O nebunie-n farfurie, de arome și culori!

- Dieta cu orez: slabesti si detoxifiezi corpul Dieta cu orez a fost creata dupa ce nutritionistii au analizat foarte bine ce intra in dieta asiaticilor, recunoscuti pentru felul in care arata. Pe durata curei cu orez trebuie sa te hidratezi bine. In afara de apa plata, poti bea si ceai de soc sau…

- Este vedeta micului dejun, dar asta nu înseamna ca este si usor de facut… Ce trebuie sa fie o omleta delicata, cremoasa, cu o textura aerata, ajunge sa fie, de cele mai multe ori, o turta arsa si uscata.

- Daca vrei sa-ți surprinzi placut familia, cu o masa delicioasa, incearca acești cartofi gratinați cu oua coapte și carnați picanți! Pune și niște muraturi alaturi și va fi o nebunie de preparat, greu de refuzat!

- Petre Daea, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, i-a primit, in data de 30 ianuarie 2018, la sediul institutiei pe reprezentantii Organizatiei Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA) legume-fructe. La intalnire au participat experti ai Autoritatii de Management pentru Programul…

- Va invitam la o delicioasa reteta de crap sarbesc a unei romance din Valea Timocului, aparuta in volumul „Traditii culinare romanesti la sud de Dunare”, semnata de Romeo Crismaru.

- Iarna apetitul fiecarui om se modifica. In zilele in care este foarte frig oamenilor le scade pofta de mancare. Potrivit doctorulzilei.ro, frigul este un "mare consumator de energie" din cauza caruia putem sa slabim sau sa ne ingrasam.

- Guvernul a majorat mijloacele financiare pentru deservirea delegatiilor si persoanelor oficiale straine. Astfel, pentru un mic dejun și o cina a unui prim-ministru sau șef de stat strain se vor cheltui 900 de lei, iar pentru florile oferite se va cheltui circa 600 de lei.

- Discuțiile pe tema locației centrului de legume-fructe nu par sa se termine prea curand. Liderii liberali din județul Timiș cer sa se reevalueze ofertele tuturor unitaților administrativ teritoriale care au depus oferte cu terenuri pentru construcția centrului de legume-fructe. „Noi am cerut sa se retrimita…

- Contrar a ceea ce se crede, vinul nu este o sursa buna de vitamine si minerale pentru ca contine doar cantitati mici de kaliu, mangan sau fier si calciu. Insa, cu toate acestea, vinul este bogat in compusi cu actiune antioxidanta, benefici pentru sanatate, scrie realitatea.net.

- Fostul lider al trupei Take That, Gary Barlow, si-a propus, la inceput de an, sa manance mai multe legume de acum inainte si sa mediteze. Starul urmeaza deja un regim alimentar strict si sanatos, care l-a ajutat deja sa scape de aproximativ 30 de kilograme, insa simte ca trebuie sa se ingrijeasca mai…

- Are o alimentație bine pusa la punct, practica sportul cu strictețe și este promotoarea unui stil de viața sanatos, in general. Mai mult de atat, Carmen Bruma este autoarea unor carți despre cum sa ai un organism sanatos și o silueta ca trasa prin inel, fara a cadea in capcana dorinței de a fi slaba…

- Despre rinichi este cunoscut faptul ca au o forma asemanatoare cu bobul de fasole, avand o lungime de aproximativ 12 centimetri cu o latime de 5-6 centimetri și o greutate de pana in 200 de grame. Aceștia sunt localizați in partea posterioara a toracelui deasupra șoldurilor. Altfel spus, rinichiul…

- Cu siguranta, una dintre variantele echilibrate si bogate din punct de vedere nutritiv pe care le avem la dispozitie pentru micul dejun al copiilor sunt cerealele. Mai exact, cerealele cu lapte. Dar ce cereale? Si ce lapte? Care sunt alegerile sanatoase...

- Pentru a avea energie si pentru a te simti bine, micul dejun ar trebui sa fie nutritiv, benefic si delicios! Dr. Serban Damian, expert al campaniei „Mousse si suc 100% – aici sunt vitaminele istete!" ne ofera cateva sfaturi referitoare la ceea ce este recomandat sa mancam in diminetile friguroase.…

- In prima ediție Prietenii de la 11, din anul 2018, Anca Alungulesei pregatește trei variante de mic dejun sanatos. Ar fi bine sa fiți atenți și sa luați notițe, mai ales daca de sarbatori v-ați facut toate... poftele culinare!

- Iata, asadar, ce sa mananci si la ce ore pentru a avea o stare de sanatate infloritoare. 8 a.m.: Cafea „In fiecare dimineata savurez un expreso sau un macchiato cu lapte de migdale. Multi oameni cred ca aceasta bautura nu le face bine, totul depinde de fiecare persoana in parte. Este…

- Daca 2017 a fost anul experimentelor in matere de hair styling, in 2018 trendurile revin catre natural. In 2017 s-au purtat mult culorile puternice, chiar și culorile neon sau nuanțe de albastru și verde. In 2018 culorile de par care se poarta cel mai mult sunt cele naturale, in special șatenul și blondul.…

- Daca tineti cu totii o dieta fada, saraca in calorii si exagerat de restrictiva, cu siguranta nu vei obtine rezultate, caci va veti frustra cu totii. Hai sa admitem: cine poate sa manance doar salata, lapte de soia si supa de varza saptamani la rand?? De fapt, mancatul restrictiv si cu excesiv de…

- REVELION 2018. Se spune ca daca mancam peste la trecerea dintre ani "alunecam" mai usor printre necazuri. Pestele trebuie asezat intreg pe farfurii, in caz contrar, spun superstitiosii, norocul se fragmenteaza.

- RETETE PESTE REVELION. Zice-se din batrani ca in noaptea de Revelion e musai sa mancam peste. Asta ne va face sa fim tot anul alunecosi, scapand cu bine din orice situatie. Nu stiu in ce masura superstitia ajuta sau nu, clar e destul de simpatica, dar cred ca motivul pentru care pestele nu trebuie…

- Salata boeuf, la mare cautare in aceasta perioada, are benificii atat timp cat nu facem abuz. Nutritionistul Mihaela Bilic a explicat pe pagina de socializare ca acest preparat este bun pentru dieta, dar cu o singura conditie, potrivit AMPRESS. “Nu conteaza daca e cu vita sau cu pui, conteaza cata maioneza…

- Mulți cred ca fumatul la narghilea nu poate fi comparat cu țigarile. In mare parte, o astfel de opinie greșita s-a format pornind de la ideea ca aromele fac tutunul „special”, creand o atmosfera ,,relaxanta și placuta”, iar narghileaua a ajuns astfel sa fie considerata un

- Starea parului dumneavoastra nu doar va afecteaza frumusetea, dar mereu spune multe despre sanatatea dumneavoastra. Exista cateva produse care promit cresterea parului, dar ofera foarte putin pe langa ce promit. De asemenea, pot fi daunatoare sanatatii deoarece multe produse pentru ingrijirea parului…

- Un tir incarcat cu legume si fructe s-a rasturnat in aceasta dimineata, pe soseaua de centura a Lugojului. In urma incidentului, autotrenul s-a defectat, dupa cum au constatat de angajatii...

- Romanii cu un regim special de alimentatie cheltuiesc, in medie, in perioada de sarbatori, intre 300 si 500 de lei pentru produsele speciale de alimentatie, cosul de cumparaturi crescand cu pana la 30% fata de celelalte perioade ale anului, potrivit unui studiu realizat de alimentespeciale.ro.

- YouTube reprezinta unul dintre cele mai accesate mijloace de entertainment din secolul 21, mai ales de catre copii si adolescenti. Asta inseamna o adevarata mina de aur pentru creatorii de continut, care se pot imbogati realmente peste noapte, daca produc clipuri video care sunt foarte urmarite.

- Un astronaut italian, aflat in misiune pe Stația Spațiala Internaționala, a preparat o pizza pentru colegii sai. Un membru al echipajului, italianul Paolo Nespoli, i-a spus șefului sau cat de...

- Indragita actrița Laura Cosoi se considera o femeie norocoasa pe toate planurile. Ea a acceptat sa treaca ”Dincolo de aparențe” alaturi de Florentina Fantanaru și sa vorbeasca despre felul cum decurge viața ei in acest moment, atat pe plan professional, cat și personal.

- Reteta zilei: Oua cu legume Ingrediente 2 cepe2 ardei gras rosu2 ardei iuti2 lingurite zahar400 g rosii (eu am folosit rosii la conserva)5 oua Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.

- Viata din ziua de azi ne fac sa facem anumite greseli care ne afecteaza sanatatea creierului. Absenta micului dejun. Micul dejun chiar este masa cea mai importanta a zilei, dar daca va lipsi mereu, nivelul zaharului in sange va fluctua. Dupa o noapte de somn, organismul are nevoie de hrana. Altfel,…

- Pasii care trebuie urmati pentru ca mancarea sa fie delicioasa ii regasim la celebrul gastronom Radu Anton Roman. Reteta salatei de fasole boabe a fost publicata in cartea maestrului bucatariei, “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- In cadrul rubricii Mancam sanatos, traim sanatos!, specialistul in nutriție Alina Mihai revine cu informații prețioase despre compoziția corporala și Post-ul Mancam sanatos, traim sanatos! Slabesc sau modific compoziția corporala? apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Dezbateri aprinse din nou in plenul Consiliului Județean, pe tema centrului pilot de legume-fructe. Proiectul a ajuns pentru a doua oara pe masa aleșilor județeni, insa nici de data aceasta nu a avut succes. Proiectul privind trecerea unui teren din domeniul public al comunei Tomnatic in domeniul public…