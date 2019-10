Un mic amănunt a dus la o explozie a consumului de lapte la Londra: Lăptarii și-au recăpătat respectul de odinioară Distribuitorii de lapte la domiciliu au redevenit populari in Londra, pe fondul unei creșteri a cererii pentru aceasta bautura in ambalaje de sticla din partea generației "millennials", care dorește astfel sa micșoreze cantitatea de deșeuri din plastic produsa, potrivit standard.co.uk, potrivit Mediafax. Producatorii de lapte britanici vorbesc despre o creștere "fenomenala" a cererii din partea clienților "millennials" (persoane cu varste intre 18 și 34 de ani) in ultimul an, pe fondul dezbaterilor privind poluarea cu plastic. Reprezentanți a doua companii de distribuție de lapte,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un autoturism BMW s-a facut zob, pe o sosea din vestul tarii. Evenimentul rutier a avut loc in... The post BMW facut zob. Accidentul s-ar fi produs pe fondul consumului de alcool appeared first on Renasterea banateana .

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca proiectul privind interzicerea materialelor publicitare la lapte praf, aflat in dezbatere publica, este negociat cu producatorii din Romania."Acest proiect e negociat cu producatorii care-si desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei si…

- Un copil de numai șapte luni din Argeș a fost lovit cu salbaticie de concubinul mamei sale. Un barbat in varsta de 37 de ani, din comuna argeșeana Poiana Lacului, a fost impreuna cu familia la un vecin, duminica, pe 15 septembrie. Pe fondul consumului de alcool, agresorul a lovit-o atat pe concubina…

- Produsul Intern Brut al Romaniei a crescut in primele sase luni ale anului in curs cu 4,7%, pe seria bruta, si cu 4,8%, pe seria ajustata sezonier, raportat la primul semestru din 2018, in special pe baza consumului din gospodarii, potrivit datelor

- Un barbat de 38 de ani a fost retinut de oamenii legii, fiind suspectat ca, in urma unui conflict iscat pe fondul consumului de alcool pe un santier de constructii, si-a omorat colegul de pahar.

- Politistii din cadrul Politiei Orasului Gaesti au fost sesizati la data de 25 august a.c., in jurul orei 15:20, de Post-ul GURA ȘUȚII: Tanar ucis de tata, pe fondul consumului de alcool apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Evenimentul s-a produs în jurul orei 4 în urma unui conflict spontan între doua persoane pe fondul consumului de alcool. Unul dintre babați a fost lovit cu pumnul, a cazut pe carosabil și a decedat. “Este vorba despre un conflict spontan, pe fondul consumului…

- Politistii Sectiei de Politie Rurala Izvorul Barzii au fost sesizati prin 112 de o femeie de 74 ani, din comuna mehedinteana Breznita Ocol, despre faptul ca in jurul orei 19.00, un barbat a fost lovit de o alta persoana.