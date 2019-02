Un meteorit de mici dimensiuni a căzut în vestul Cubei Un meteorit a cazut vineri in Cuba, provocand o explozie puternica auzita in mai multe localitati ale provinciei Pinar del Rio (vest), a anuntat un membru al Institutului national de geofizica si astronomie de la Havana, transmite AFP. Numerosi cubanezi au postat pe retelele de socializare imagini ale caderii acestui meteorit, eveniment produs la ora locala 14:00 (17:00 GMT) si insotit de un flash puternic de lumina. Jurnalisti de la televiziunea locala Telepinar au publicat fotografii cu fragmente de roca negre, de marimea unui pumn, cazute in localitatea turistica Vinales. Surprinsi, localnicii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

